Hur skulle jag kunna se mig själv i spegeln?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #18

Målvakt:

Oscar Alsenfelt Malmö (3)

Malmö vann två av tre matcher under veckan och i de bägge segermatchen, mot Skellefteå och Brynäs, var det Alsenfelt som vaktade kassen. Mot Brynäs i tisdags höll han nollan innan han släppte in ett mål mot Skellefteå i torsdags.

Det går inte annat än imponeras av Alsenfelts spel som håller en jämn och hög nivå.

Bubblare: Jonas Gunnarsson HV71

Backar:

Johannes Kinnvall HV71

Den offensivt begåvade backen var i allra högsta grad delaktig till att HV71 kunde vinna samtliga sina tre matcher under veckan. Sett över säsongen har spelet i powerplay varit en dyster historia.

Den här veckan har HV svarat för hela sju mål på 15 försök vilket ger en utdelning på nästan 47 % att jämföra med de dryga 14 % man haft sett över hela säsongen innan veckans matcher.

Av HV´s sju mål i den spelformen var Kinnvall delaktig i fem (två mål och tre assist). Kinnvall är en nyckelpjäs i HV´s lagbygge som varit riktigt vass på slutet och då inte bara i det offensiva spelet utan över hela banan. Jag gillar hur Kinnvall både utnyttjar och får igenom sitt skott och bara under veckans tre matcher sköt han hiskliga 17 skott på mål.

Jesper Williamsson HV71

Det blir ett backpar från HV71 den här veckan.

Den enskilt största anledningen till att jag drog igång Veckans lag här i bloggen för fem år sedan var att jag under de sista åren av min karriär följde en hockeysida som plockade ut veckans lag. Varje måndag satt jag där och läste och till min besvikelse var jag aldrig med. En vecka, under mellandagarna 2010, var jag dock säker på att jag skulle komma med efter att ha svarat för ett mål och tre assist som den defensive back jag var.

Tyvärr räckte det inte den gången heller.

Hur skulle jag då kunna se mig själv i spegeln och hålla Jesper Williamsson utanför laget?

Efter att ha svarat för ett mål under knappt två säsonger svarade Williamsson under veckan för två mål och en assist.

Det är klart att det ska lyftas fram.

Bubblare: Tom Nilsson Djurgården, Erik Gustafsson Luleå

Forwards:

Per Åslund Färjestad (3)

Under veckans tre matcher svarade Åslund för sju poäng vilket var bäst av samtliga spelare. Åslunds parades ihop med Linus Johansson och Victor Ejdsell i torsdags efter att Ejdsell missat ett par matcher. Kedjan var en direkt avgörande faktor till att Färjestad kunde vinna två matcher efter fem raka förluster.

Åslund, som missade mer eller mindre hela förra säsongen, har svarat för sin bästa säsong i karriären och är just nu fyra i SHL´s poängliga.

Jacob Josefson Djurgården

Seriens mest komplette forward har hittat formen efter den fotskada som höll honom borta från spel i drygt tre månader. Josefson hanterar alla delar av spelat och även om det endast blev en poäng under veckan från hans klubba har han stuckit ut och dominerat. Med Josefson i form är Djurgården en utmanare till SM-guldet framåt våren.

Lars Bryggman Malmö

Den store och tunge forwarden har haft en stark vecka med fyra poäng på tre matcher. Bryggman har verkligen hittat en bra roll i skåningarnas lagbygge och där fått ett stort förtroende. Framför- och runt mål är Bryggman svår att flytta på och när han dessutom utvecklat sin offensiv är han ständigt ett hot som motståndarna måste respektera.

Bubblare: Alexander Bergström HV71, Greg Scott Brynäs, Ted Brithén Rögle

Coach:

Stephan Lundh HV71 (2)

Tre matcher gav tre segrar med en vass offensiv och stabil defensiv. Dessutom har ”Lillis” gäng lyckats göra mål i powerplay något man haft stora problem med under hela säsongen.

Det svänger snabbt i hockey. För knappt två veckor sedan var HV71 seriens formsvagaste lag för att nu tagit fyra raka segrar.

Veckans… Junior

Rögles Samuel Johannesson är en av många backtalangar stöpta i samma form som svensk hockey fått fram. Så otroligt lugn med pucken med ett spel tillsynes utan nerver. Den unge talangen har tagit enorma kliv sedan Niklas Hansson skadades och istiden sköt i höjden.

Veckans… Nollor

Malmös Oscar Alsenfelt, Djurgårdens Niklas Svedberg och HV`s Jonas Gunnarsson höll alla varsin nolla under veckan.

Veckans… Match

Finalreprisen mellan Djurgården och Frölunda var en härlig match mellan två riktigt bra lag som kommer att vara med långt i slutspelet.

Veckans… Ras

Jag blir inte riktigt klok på Växjö och hur pass svagt man ändå presterar. Tidigare var defensiven stabil och inget man behövde oroa sig för. Nu är den direkt dålig samtidigt som offensiven har stora brister. Jag tror i allra högsta grad det är läge att splittra på den potentiella toppduon Richard Gynge och Emil Pettersson som inte alls får ut något av samarbetet.

Facit från veckans två matcher? Ett mål framåt och hela tio insläppta mål.

Veckans… Kaos

Oskarshamn. Jag behöver väl inte säga mer än så va?

Veckans… Blunder

https://twitter.com/cmoresport/status/1223637868511473664?s=20

Veckans… Chicken Shinnimin

Veckans… Passning

https://twitter.com/cmoresport/status/1222248266584219649?s=20

Veckans… Skott



https://twitter.com/cmoresport/status/1222957464427147269?s=20

Veckans… Podd



