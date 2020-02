Helt oacceptabelt

Veckan som gått har bjudit på flera härliga matcher och prestationer som sticker ut. Jag ser redan nu fram emot en final i mars som har alla möjligheter att bli något utöver det vanliga. Dessutom ifrågasätter några av spelarnas agerande i samband med att tränaren fått sparken.

Veckans hiss

Det står väl mer eller mindre klart att det kommer bli Björklöven och Modo som gör upp i den Hockeyallsvenska finalen om drygt en månad. Jag har svårt att se att Timrå ska kunna plocka in nio poäng på Modo under de sista tio omgångarna.

Vilka matcher det kommer att bli med en magisk och härlig inramning. Vi fick under veckan en försmak av vad som komma skall och även om de flesta nog målar upp serieledarna som favorit så ska man ha klart för sig att Modo vunnit vunnit två av fyra matcher och ännu inte förlorat under ordinarie tid mot Löven.

Dessutom har Modo värvat målvakten Patrik Bartosak som visserligen haft en strulig säsongen men som trots allt spelade VM för tjecken så sent som för åtta månader sedan.

Är han den sista och så viktiga pusselbiten i lagbygget?

Lyckas han nå upp i samma nivå som i fjol så skulle det inte förvåna mig om Modo faktiskt spelar i SHL nästa säsong.

Umeå och Örnsköldsvik är två hockeystäder som återigen är fyllda av förhoppningar och förväntan.

Och finalen. Jag längtar redan.

Björklövens Fredric Weigel och Modos Henrik Björklund i en duell från onsdagens match. Jag ser redan fram mot fler drabbningar.Foto: Erik Mårtensson / BILDBYRÅN /

Veckans diss

Jag blir inte riktigt klok på soppan kring Oskarshamn och vad som egentligen skett och varför klubben kände sig manade att agera. Entledigandet av Håkan Åhlund är på sitt sätt unik.

Resultatmässigt finns det inget att anmärka på.

Tvärtom om faktiskt.

Åhlund har under sin tid i klubben fört upp Oskarshamn till SHL och väl där presterat långt över förväntan. Dessutom har han också haft de ledande spelarna bakom sig något som rimligtvis borde innebära mer än att den gode Åhlund ”trampat på några ömma tår”.

Det jag personligen fick mest avsmak av kring den här soppan var hur tre av lagets ledande spelare agerade och uttalade sig till Aftonbladet efteråt. De kallade bland annat sin egen klubbs agerande för fegt och pinsamt och att man inte får ifrågasätta en inkompetent person som svar på frågan om det förekommit mobbning i gruppen.

Jag tycker faktiskt att det är att pissa på sin egen klubb och sin arbetsgivare.

Jag är den förste att erkänna att jag förmodligen till stunder skulle vara en dålig ledare eftersom jag nog skulle styras för mycket av mina känslor.

Säg så här, om jag varit klubbledare hade jag stängt av trion från spel som en markering även om jag förstår att det gjort situationen ännu värre.

Nu kanske någon tycker jag är löjlig och hänvisar till yttrandefriheten. Jag köper det.

Men, i ett lag, en grupp eller på en arbetsplats är det ibland av yttersta vikt att saker och ting sköt internt och att eventuella problem och friktioner ska hanteras i gruppen. Se det som ett yttre hot där, i det här fallet, spelarna går ihop som lag och löser det internt och därifrån växer samman än mer.

Tror ni inte att Frölunda, Djurgården, Skellefteå, Färjestad eller Luleå för att nämna några lag haft en del problem som inte nåt media?

Oavsett vad de tre Oskarshamns spelarna har för sympatier och känslor får Håkan Åhlund måste laget vara större än en enskild tränare. Spelarna har såklart rätt att tycka precis vad de vill om klubbens agerande att sparka Åhlund men att uttala sig på det sättet i media är för mig helt oacceptabelt. Uppenbarligen finns det en frustration men den ska i så fall kanaliseras mot personer i organisationen och diskuteras internt och inte via media.

Som spelare representerar du din förening och ingen är större än klubbmärket. Därför hoppas jag att spelarna som uttalade sig så kritiskt mot sin klubb också bad sitt lag om ursäkt efteråt.

Att de sedan håller Åhlund högt har jag inget att invända mot men sett till föreningens bästa var det direkt respektlöst att uttala sig på det sättet.

Mitt i stormens öga måste jag imponeras av den match som Oskarshamn ändå lyckades prestera mot Rögle igår. Det tyder på att den här gruppen har något speciellt och huruvida det räcker för att hålla sig kvar eller ej låter jag vara osagt.

Hur som helst hoppas jag att vi nu är klara med rubriker rörande saker som sker utanför isen från Oskarshamn.

Klubben lär ha gjort vad de anser varit bäst och det får man som spelare ibland tugga i sig och göra det bästa utav eftersom man inte alltid har den hela bilden framför sig utan mest är uppdaterad på vad som sker kring träning och match.

Mycket har varit tämligen amatörmässigt skött men de som tagit besluten lär ha gjort det med beaktning för klubbens bästa.

Något annat är helt otänkbart.

Det lär knappast ha varit prestationerna på isen som ligger till grund för att Oskarshamn väljer att sparka Håkan Åhlund Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN /

Fotnot: Att lösa saker internt handlar inte om en tystnadskultur när någon far illa av tex mobbning eller liknande. Det är helt annorlunda och ett arbetsmiljöproblem som ska adresseras direkt och som aldrig ska accepteras inom idrotten eller arbetslivet för den delen.

Tack för att ni tog er tid

Sanny