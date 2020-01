Kommer utmana om guldet

Djurgården har efter en svajig säsong hittat formen och ser mer och mer ut som det topplag man tippades att vara inför säsongen.

Farten, som är Djurgårdens signum, är tillbaka och när dessutom fyra kedjor i en relativt skadefri trupp kuggar i varandra är det ett lag som kommer aspirera på SM-guldet.

Finalreprisen från i fjol mellan Djurgården och Frölunda var en match i min smak. Massvis med känslor och en hockey som böljade fram och tillbaka med en fysisk närvaro efter hela banan.

Jag vet att Frölunda stördes av magsjuka som gjorde att fyra betydande spelare lämnades hemma plus att säkerligen ytterligare någon inte hade den rätta energin som behövdes. Trots det gjorde Göteborgarna en bra match bortsett från 15 minuter av den andra perioden som indirekt kostade poäng.

Djurgården däremot fortsätter och imponera och det som för bara några veckor sedan såg ut att landa in på en sjunde till tiondeplats kommer garanterat bli en topp sex-placering.

Jag vet att det under säsongen funnits många som tvivlat på årets upplaga av Djurgården och visst, till stunder har jag saknat farten i spelet. Med Jacob Josefson tillbaka och en Dick Axelsson på spelhumör har säsongen vänt. Lägg dessutom till och en ny superjuinor med energi och fart så är ekvationen enkel.

Det här laget att räkna med.

Med Jacob Josefson i laget har Djurgården fått ett helt annat lugn i spelet. När jag igår, på nära håll, kunde nagelfara hans spel och rörelsemönster i minsta detalj slogs jag av hur otroligt bra han är och vilken spelförståelse han besitter.

Josefson är seriens mest komplette forward som hanterar alla delar av spelet något som gett Djurgården stabilitet. Den tydlighet och ryggrad jag tidigare saknat, i samband med hans långa skadefrånvaro, finns där igen och många spelare lyfter sig vid hans sida.

När jag studerar Josefson på isen och i båset ser jag en stor pondus och en naturlighet i hans agerande utan att han på något sätt är den verbale ledaren. Han visar istället vägen på isen utan att för den delen vara fysiskt i sitt spel vilket tenderas att lyftas fram när man pratar i termer om att ”visa vägen”.

Nu bildar han en kedja med Patrik Berglund och Manuel Ågren som har stor potential att utvecklas tillsammans.

Ågren har under säsongen tagit gigantiska kliv och förutsatt att han också börjar ta tillvara på alla chanser han skapar är han god för bortåt 25-30 poäng. Jag ser mycket av en ung Joakim Nygård, nu i Edmonton, i Ågren som med sin fart skapar lägen som han ännu inte utnyttjar.

Då ska man veta att Ågren missade hela fjolårets säsong och i ärlighetens namn tror jag knappast han var direkt högt prioriterad i årets lagbygge inför säsongen. Det är han nu och här tycker jag sportchef Joakim Eriksson rätt snabbt bör slänga fram ett kontrakt.

Tredjelänken i kedjan, Patrik Berglund börjar mer och mer hitta rätt även om han igår var den mest anonyma av de tre. Känslan är ändå att han kan växla upp än mer i slutspelet.

Dessutom har kedjan med Dick Axelsson, Sebastian Strandberg och Niclas Bergfors varit riktigt bra när de fått chansen tillsammans igen efter succén i slutspelet i fjol.

Matchen igår var för övrigt första gången som supertalangerna Lucas Raymond och Alexander Holtz ställdes mot varandra i seniorsammanhang. Den så hypade duon förväntas gå högt i domarens draft och går båda fina framtider till mötes.

Dock var den en annan junior som stal showen.

Djurgårdens William Eklund stod för en lysande insats och har en energi som smittar av sig och så fort han är på isen händer det någonting. Med sin låga tyngdpunkt, snabba vändningar och explosivitet satte han gång efter annan Frölundas försvar på prov. Det är en sak, med all respekt för Leksand och Oskarshamn, att spela bra mot bottenlagen och en helt annan att göra det så respektlöst mot Frölundas stora och starka backar.

Det är såklart för tidigt att spekulera om Eklunds framtid men här och nu ser jag en enorm uppsida som också gett Djurgården energi och fart som saknats under säsongen.

Med en stigande formkurva och ett relativt sett skadefritt lag blir Djurgården att räkna med. Jag tror faktiskt att man återigen kommer utmana om guldet.

Så bra är det här laget.

Jacob Josefson är seriens mest kompletta spelare som återigen leder sitt lag efter att tidigare missat stora delar av säsongen.Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån /

Tack för att ni tog er tid

Sanny