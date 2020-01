Har han den energi som behövs?

I morgon tar Leksand emot Frölunda innan nio matchfria dagar väntar. Ett välbehövligt uppehåll som ger tid till eftertanke som jag också tror kommer leda till en förändring på ledarsidan.

Har Roger Melin den energi som krävs för att vända det här?



Roger Melin värvades som Thomas ”Bulan” Berglunds ersättare i Brynäs 2017 vilket var något som jag var direkt kritiskt till. Jag ansåg där och då att han inte var typen av tränare som Brynäs behövde vilket inte på något sätt ska förväxlas med att han är en dålig tränare. Melin sparkades sedan redan efter åtta (!) matcher men fick sin revansch året efter när han förde upp Leksand i SHL igen.

Jag var inne på det redan i fjol och står fast vid det;

Roger Melin skulle sagt upp sig i samband med att Leksand avancerade till SHL.

Den här säsongen har inte gått som varken Melin eller Leksand hoppats på och trots en relativt bra och dyr trupp har resultaten lyst med sin frånvaro. Ett tag gick det att försvara sig med att man spelade bra och att ineffektiviteten var kostsam samtidigt som man gav upp för enkla mål. Nu tycker jag mig se ett lag i totalt avsaknad av självförtroende och framförallt energi. Det känns faktiskt dött och spelet har också långa stunder varit därefter.

Den stora frågan som också landar i Roger Melins knä. Har han drivkraften, engagemanget, passionen och energin att vända på det här?

Är han en ledare, som med sin lugna framtoning, kan ge gruppen mod och energi?

Jag är inte säker och om Roger själv känner minsta tvekan finns det ingen som helst återvändo. Då måste General Managern Thomas Johansson agera omedelbart. Att Melin själv indirekt flaggat för att det här är hans sista säsong som tränare gör att han kanske mentalt redan gått vidare.

Som spelare minns jag att jag var beroende av ett motiverande ledarskap framförallt vid tyngre perioder och då är just tydligheten och vad tränarna förmedlar viktigare än någonsin.

Jag tycker inte att Roger förmedlar den energin även om jag vet att hans ledarskap inte är så extrovert som en del andras tränare är. Men likväl är det uppenbart för mig, sett till spelet, att Roger inte klarat av att ge energi oavsett om man i Leksand kan prata om en nystart och omtag.

Speciellt i synnerhet med att man för knappt två veckor sedan lyckades vända och vinna mot Oskarshamn borta. Då trodde jag energin skulle infinna sig men sedan dess har man svarat för tre riktigt slätstrukna insatser där framförallt matcherna mot Djurgården och Växjö varit direkt usla.

Självklart är det till syvende och sist spelarna som måste ta ansvar och många har inte levererat på en förväntad nivå. Vad det beror på och vilket analys som Leksand ledning kommit fram till lär vara direkt avgörande för deras fortsatta existens i SHL.

Är det genom att stärka upp ledarsidan bredvid Roger Melin eller helt byta inriktning?

Det får framtiden utvisa men här och nu är det läge att försöka plocka in ett par namn med bultande hjärta för klubben. Ställ frågan till Ulf Samuelsson och Johan Hedberg om det är beredda att hjälpa Leksand kvar i SHL.

De skulle komma in med energi och med Uffes intåg skulle försvarsspelet garanterat bli mer rejält och Leksand, som är det snällaste laget sett till utvisningar, skulle tuffa till sig ordentligt.

Jag förstår att det såklart skulle ta emot för Thomas Johansson att återigen göra en förändring på ledarsidan men nu är läget så pass akut att det nog snart är ohållbart att fortsätta spela så energilöst som man gjort.

Roger Melin är en förbannat duktig tränare som firar stora triumfer genom åren. Jag ifrågasätter inte hans kompetens mer om han faktiskt har den energin som behövs att lyfta Leksand just nu. Efter 26 förluster på 37 matcher kan jag förstå att den kanske inte är på topp.

Leksand inkasserade igår säsongens 26e förlust. Klart som tusan att det tär på energin.Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny