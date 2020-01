HV71 är seriens formsvagaste lag även om man tog en direket nödvändig seger mot Rögle igår är läget akut för en förening som garanterat har ambitioner om guld.

Jag har saknat fart, en förstecenter som driver lagets offensiv och framförallt en ungdomlig entusiasm.

Allt detta fyller Lias Andersson med råge och det är ingen som helst tvekan om att det här är en drömförstärkning för HV71.

Ända sedan Lias Andersson lämnade New York Rangers för en månad sedan har HV71 haft en ambition och dröm att plocka tillbaka guldhjälten från 2017. Speciellt med tanke på att man saknat en center sedan David Gustafsson blev kvar i NHL.

Tidigare i veckan tyckte jag att HV71 skulle se över möjligheterna att värva Färjestads Johan Ryno eftersom behovet av en skicklig passningsläggare saknades. Den spelartypen anser jag Lias vara och dessutom har förmågan att kunna driva upp farten i spelet något som jag också upplevt att HV saknat.

När sportchefer vittnar om en skral marknad är såklart Lias Andersson en klasspelare som kommer att kunna göra skillnad.

Lias Andersson kommer bli en attraktion även om man nog ska ha respekt för att det kommer att ta ett litet tag innan han är i form och har anpassat sig till den stora rinken och sättet som HV vill spela på.

Under den dryga månad som gått sedan Lias lämnade New York Rangers har jag haft svårt att förstå den kritik som riktats mot Lias.

Vet vi ens vad som skett eller hur han har mått?

Vi pratar ofta och gärna om psykisk ohälsa och när spelare som Johan Franzén och Robin Lehner öppnar upp sig hyllas dem med all rätt och alla säger sig ha förståelse och visar medlidande.

Har Lias kanske mått skit?

Vi vet inte men likväl drar många snabba slutsatser och tycker han ger upp sin dröm.

Personligen kan jag känna tvärtom.

Lias har visat styrka och lyssnat på sig själv och gör det som är bäst för honom.

Att det också kommer bli riktigt bra för HV71 är jag övertygad om.

Men ge det tid.

Det tror jag alla mår bäst av.

Foto: David Lidström Hultén / SportsHeart/ BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny