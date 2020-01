Jag suger ibland också

Jag ser mig till stunder som en få som står upp för domarna och har aldrig satt i system att kalla de svenska rättskiparna för ”världens sämsta”. Inte för att jag anser de vara felfria på något sätt utan mer att jag inte har för avsikt att sätta domarna i fokus.

Med det sagt tycker jag det är enormt onödigt att de själva sätter sig i fokus

I samband med slutsignalen mellan Färjestad och Växjö igår hettade det till vilket ledde till att Färjestads Marcus Nilsson fick matchstraff för ”Abuse of officials” någon som sedan anmäldes till Disciplinnämnden.

Enligt anmälan går det att läsa:

”Färjestads Marcus Nilsson åker på ett Abuse of officials efter slutsignal. Han får först ett Game Misconduct för att han säger, ”Bra jobbat ni förstör matchen”. Domaren ber honom lämna isen utan att säga något mer så att det ska stanna på Game Misconduct. På vägen av isen ropar han ”Du suger” vilket bekräftas av en linjedomare. Då får han ett Match Penalty för Abuse of officials”

I det här läget anser jag att domarna medvetet hamnar i fokus något som hade kunnat undvikas.

Jag ska klaragöra en sak.

Skiten rinner nedåt och SHL spelarna är förebilder. Accepterar vi att spelarna i SHL skriker och riktar hårda ord mot domarna kommer unga spelare att ta efter. Jag vet också att detta är ett stort problem i junior- och ungdomshockeyn och därför ska seniorspelare och förebilder likt Marcus Nilsson vara just förebilder.

Med det sagt. Återigen. Varför använder vi inte det sunda förnuftet?

Klart att en frustrerad och förbannad Nilsson hade kunnat hålla käften och åkt därifrån. Det ansvaret lägger jag helt på Nilsson.

Men sedan.

Varför kallar inte domarna till sig Marcus Nilsson efter matchen när situationen har lugnat ned sig? En halvtimme efter matchens slut plockar de in Nilsson i domarrummet och ger sin syn på situationen och att de inte accepterar att han använder sig av orden han gjorde och sättet han framför dem på.

Där hade situationen varit löst och domarna hade vunnit Nilssons respekt och inte behövt hamna i fokus igen.

Det går att hänvisa till omogna kommentarer men inget som, enligt min tolkning, ska rendera i att Marcus Nilsson stängs av baserat på vad regelboken (regel 39 avsnitt 6) faktiskt säger:

Match Penalty ska utdömas vid följande förseelser:

# En spelare eller ledare som använder sig av rasistiska eller etniskt kränkande uttrycksformer antingen verbalt eller med gester mot en domare.

# En spelare eller ledare som använder sig av sexistiskt kränkande uttrycksformer antingen verbalt eller med gester mot en domare.

# En spelare eller ledare som använder sig av termer som hänvisar till sexuell läggning i syfte att nedvärdera en domare.

# En spelare eller ledare som på något sätt hotar en domare.

# En spelare eller ledare som på något sätt förlöjligar, hånar eller uttrycker sig missfirmande om en domare.

BEDÖMNINGSDIREKTIV (enligt regelboken)

Generellt gäller att klagomål på ett domslut eller en domarens förmåga att leda matchen ska bestraffas med mindre straffet (och bestraffningstrappan), medan glåpord riktade mot domaren som person snarare än mot domarens matchledningsförmåga, samt grova förolämpningar och hot, ska rendera i match penalty.

Marcus Nilsson säger visserligen att domaren suger och vill man verkligen tolka det så kan man säkerligen åberopa ovanstående skrivelse:

En spelare eller ledare som på något sätt förlöjligar, hånar eller uttrycker sig missfirmande om en domare” eller ”En spelare eller ledare som använder sig av termer som hänvisar till sexuell läggning i syfte att nedvärdera en domare”.

Men nej.

Det känns ändå långsökt utan att ordet ”suger” anspelar sexuellt utan mer att Nilsson anser att domarna var dåliga och är det då ett hån, förlöjligande eller missfirmande?

Det är upp till var och en att tolka men jag tycker det blir löjligt.

Med dagens regelsystem skulle Marcus Nilsson klarat sig undan en avstängning om han gjort en Anton Holm och tagit all ära och heder av domarna inför öppen ridå.

Det är märkligt kan tyckas, även om jag vet att han i så fall skulle straffats av SHL disciplinäraråd men då ”endast” fått böter och inte avstängning.

Nej.

Det sunda förnuftet. Jag återkommer ofta till det.

Nilsson ska inte skrika ”Du suger” åt domarna men därifrån hade domarna kunnat lösa situationen på ett bättre sätt.

Med det sagt ska domarna inte acceptera vad som helst på deras arbetsplats vilket jag ofta varit tydlig med. Det här tycker jag personligen inte går under ”acceptera vad som helst” utifrån den anmälan som upprättats.

En del kan säkerligen tycka att jag har helt fel eller till och med att min åsikt suger. Jag gör dock ingen sexuell koppling till det utan tolkar det mer som att du inte var enig med mig.

Jag kan själv känna att jag suger ibland efter sändningar jag gjort och saker jag sagt och skrivit utan att det för den delen har någon sexuell koppling.

Marcus Nilsson är avstängd en match i väntan på Disciplinnämndens dom för sina kommentarer riktade mot domarna efter gårdagens match mellan Färjestad och Växjö. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny