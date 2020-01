Exakt vad Linköping behöver

Det blev alltså precis som vi avslöjade i podden Sanny & Svensson den 13e januari.

Jonas Junland vänder hem till Linköping redan den här säsongen.

Jag betvivlar inte för en sekund att Junland har exakt det Linköping behöver.

Efter tio raka förluster kunde Linköping igår vinna mot HV71 i vad som var en krampaktig tillställning. Trots att Linköping poängskörd under hela säsongen varit undermålig upplevde jag inte att det fanns en panik hos varken spelare eller ledare. Tvärtom var det relativt lugnt vilket ändå förvånade en aning.

Linköpings genomgående problem under hela säsongen har varit spelet fem mot fem och konsten att stänga matcher. Defensiven har stundtals varit virrig och antalet bjudningar och enkla mål för många.

Därför är värvningen av klassbacken Jonas Junland enormt viktigt och framförallt hans personlighet och självförtroende.

Jag vet själv hur det är att vara i lag som går dåligt och är också på det klara med vad en spelares intåg kan betyda för gruppen och i det här fallet för backarna.

I Junland får Linköping en naturlig ledare som brinner för föreningen och som andra spelare kan följa efter. Det gör att spelare som Hampus Larsson, Jonas Holös och framförallt Eddie Larsson kan spela mer avslappnat och inte känna samma tyngd och ansvar.

Junland har också ett grundmurat självförtroende som jag inledningsvis faktiskt kunde störa mig på när vi spelade tillsammans under en säsong i Färjestad. Men samtidigt fanns alltid en beundransvärd självklarhet i det han gjorde som kunde smitta av sig på laget.

Såklart är det för tidigt, efter en seger på elva matcher, att ens kunna blicka uppåt utan den här säsongen handlar enkom att undvika kval. Då är Jonas Junland en nyckel och bara genom hans blotta intåg kommer laget och gruppen att växa.

Det är jag övertygad om.

Jonas Junland utsågs till årets Back på SHL Awards innan han lämnade för Lausanne i den schweiziska ligan. Efter drygt tre säsonger i alplandet ser jag ingen anledning till att han inte ska kunna nå upp i samma nivå framöver. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny