Ett byte med två vinnare

Under gårdagens match mellan HV71 och Linköping satt Färjestads General Manager Peter Jakobsson och tränaren Johan Pennerborn på läktarn för att scouta kommande motståndare som dem själva beskrev det.

Det är inte annat än att spekulationerna drar igång även om man kanske inte ska dra för stora växlar.

Jag har dock, i min ensamhet, klurat på ett byte mellan lagen som skulle göra båda trupperna starkare.

Så varför inte?

Färjestads Johan Ryno har hamnat lite i kläm den här säsongen i synnerhet sedan Gustav Rydahl tagit hans plats som center i förstakedjan. Ett tag var Ryno till och med 13e forward vilket är långt ifrån optimalt.

En Johan Ryno i form med självförtroende är fortfarande en väldigt bra SHL-spelare men frågan är om Färjestad kommer få ut det ur honom och framförallt om rollen ens finns.

Samtidigt i HV71 finns det mycket saker i spelet som går att anmärka på och flertalet spelare som inte levt upp till förväntningar. Det store sorgebarnet har över tid varit spelet i numerärt överläge som faktiskt är under all kritik och i skrivande stund seriens tredje sämsta. Sett över de 15 senaste matcherna är det till och med sämst i serien.

Det är där Johan Ryno kommer in i bilden.

Ryno har spetsegenskaper i powerplay och en passningsskicklighet som ingen av HV´s forwards är i närheten av. Ryno, vars avtal med Färjestad går ut efter säsongen, får dessutom chansen att visa att han är värd att satsa på även kommande säsong och ta en personlig revansch.

För att det ska bli tal om en trade, ett renodlat byte, krävs det således att HV71 släpper en spelare vilket för mina tankar in på Linus Fröberg.

När Fröberg värvades från Växjö inför säsongen var det med ambition om att etablera sig dels i Tre Kronor men också som en produktiv toppcenter. Hittills har han inte lyckats fullt ut utan att Fröberg på något sätt varit dålig. Tvärtom. Fröberg är en gedigen och bra center men i ett guldlag ser jag inte honom som en förstecenter utan mer som en tredjecenter, en roll han bemästrar väl.

Fröberg är uppvuxen utanför Karlstad och har, sedan han lämnade Färjestad 2014, skaffat sig rutin från spel i bland annat Tre Kronor och Växjö där hann vann SM-guld 2018.

I Färjestad skulle Fröberg få en roll som tredjecenter men fortsatt ha kreativa spelare omkring sig som tex Jesper Olofsson och Martin Johansson. I den enheten skulle Fröberg fortsatt kunna utveckla sin offensiv och få en viktig roll.

Rent lönemässigt tror jag inte det skiljer mer än kanske 30-40 000 i månaden i Rynos favör.

Fröberg har dock ett år kvar på sitt avtal något som Färjestad utan problem skulle vara villiga att ta över även om lönen förmodligen lär vara väl tilltagen.

Nå vad säger ni?

Johan Ryno till HV71 i utbyte mot Linus Fröberg?

Fotnot: Jag har inget belägg för ovanstående utan ser det mer som tänkbart utifrån klubbarnas behov. För att ett byte ens ska kunna vara möjligt måste dels klubbarna komma överens och spelarna i fråga ge sitt godkännande till en flytt.

