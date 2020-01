Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #16

Janne Juvonen Leksand

Ända sedan ryktet om Jhonas Enroth började florera förra månaden har har den finländske burväktaren steppat upp och visat upp ett lugnt och förtroendeingivande spel.

Att Leksand lyckades vinna borta mot Oskarshamn i lördags kan man tacka Juvonen för som stod för en briljant insats och att det endast stod 2-0 efter två perioder var enkom hans förtjänst.

I takt med att Leksand strikta upp sitt försvarsspel har också Janne Juvonen fått- och gett en större trygghet.

Jag vet att det tidigare under säsongen funnits kritik mot Juvonens spel men i ärlighetens namn hade inte ens Henrik Lundqvist briljerat bakom Leksands så frikostiga försvar.

Även om jag gillar Jhonas Enroth skarpt är det knappast en målvakt Leksand ska lägga sina pengar på utan istället se över marknaden för att hitta en forward.

Bubblare: Niklas Svedberg Djurgården

Backar:

Jesper Sellgren Luleå (2)

När Erik Gustafsson är borta danser Jesper Sellgren på blålinjen. Det är en beskrivning som kommer väl till pass efter det att Gustafsson saknades mot Rögle i torsdags när Sellgren visade klass och svarade för fyra poäng.

I lördags var visserligen Gustafsson tillbaka i spel men det hindrade inte Sellgren från att att svara för en ny fin insats med ytterligare ett par mål.

Sex poäng på två matcher från Sellgren under veckans två matcher går att jämföra med sju poäng på de 27 matcherna dessförinnan. Sellgrens mjuka fina skridskoåkning och fina handledsskott från blå är en fröjd för ögat.

Victor Söderström Brynäs

Juniorlandslagsbacken har stundtals varit dominant sedan han återvände till Brynäs efter JVM. Mot Färjestad i torsdags matchades han hårt, drygt 27 minuter, och då kan jag ha överseende med ett litet misstag som gav Färjestad en 1-3 reducering.

Brynäs har haft en positiv trend sedan Magnus Sundquist sparkades och en stark bidragande orsak har varit Söderströms fina spel som varit av högsta klass.

Bubblare: Nils Lundkvist Luleå, Marcus Högström Djurgården

Forwards:

Leon Bristedt Rögle (2)

Rögle studsade tillbaka efter förlusten hemma mot Luleå genom att slå formstarka Örebro borta. Bristedt svarade under veckan för fyra poäng och är nu uppe i totalt 30 och därmed delad tvåa i poängligan med Örebros Mathias Bromé. Bristedt är en av de mest sevärda spelarna och det är nog lika bra att passa på och njuta av det han presterar på isen. Signalerna jag fått från NHL-scouter jag pratat med är att de har för avsikt att övertala sina chefer att försöka skriva kontrakt med succéspelaren efter hans dominanta säsong.

Juhani Tyrväinen Luleå

Luleå, muskler utav stål. Luleå…

Ja, Juhani Tyrväinen passar väl in i den beskrivningen till Luleås klassiska låt (kampsång) som spelas under matcherna.

Den finländske VM-spelaren har blivit bättre och bättre sett över säsongen och gör stor nytta i match efter match med sin fysiska närvaro. Under veckans matcher visade Tyrväinen också prov på sin offensiva förmåga och var en starkt bidragande orsak till att Kuleå öste in mål.

Dick Axelsson Djurgården

Djurgården har under säsongen dragits med massvis av skador vilket gjort att det blivit ett hattande med kedjorna och att få formationer hittat kemi och kontinuitet. I torsdags satte så Robert Ohlsson ihop succékedjan från slutspelet i fjol med Sebastian Strandberg, Niclas Bergfors och Dick Axelsson. Takterna satt i och det känns återigen som att stockholmarna är ett lag att räkna med. Axelsson har svarat för en stark comeback och den här veckan var det fokus på prestationen på isen som också bjöd på flertalet läckerheter.

Bubblare: Dennis Everberg Rögle, Greg Scott Brynäs, Tyler Kellher Oskarshamn.



Coach:

Thomas Berglund Luleå (2)

Vilken fin vecka Luleå gjort i SHL. Dessutom efter, vad jag kan anta varit några turbulenta dagar, i samband med att Robin Kovacs lämnade laget. Det spekulerades om en schism mellan ”Bulan” och Kovacs men allt detta tog Berglund död på i intervjun efter segermatchen mot Rögle i torsdags. Där visade Berglund prov på fint ledarskap och vips var alla eventuella spekulationer som bortblåsta.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Örebros Domink Furch höll nollan mot Leksand i torsdags medan Djurgårdens Niklas Svedberg höll nollan mot Malmö i lördags.

Veckans… Junior

Det är många av juniorerna som spelar riktigt bra men likt förra veckan håller jag Brynäsbacken Victor Söderström högst.

Veckans… Notering

Rögles Dominik Bokk har gjort mål i samtliga fyra matcher efter JVM-äventyret med Tyskland. På dessa fyra matcher har han stått för fem mål vilket såklart ska uppmärksammas.

Veckans… Stöld

Örebro stod för en relativt slätstruken insats borta mot Leksand i torsdags men lyckades likväl lämna Dalarna med tre poäng. Det är en styrka i sig att vinna även när spelet inte alltid stämmer.

Veckans… Målgladaste

Under veckans två matcher svarade Luleå för 13 mål.

Tråkiga Luleå?

Knappast.

Veckans… Tråkigaste

Tungt besked för Färjestad och såklart för Michael Lindqvist som tvingas till operation och en rehabilitering på bårtåt tio månader.

Lindqvist är en av seriens bästa spelare och ligan tappar därför en profil som lockar publik till matcherna.

Veckans… Islossning

Leksand hade inte gjort mål på fem perioder och skjutit 60 skott på mål inför den avslutade akten mot Oskarshamn i lördags. Som från ingenstans klev masarna fram och gjorde tre mål och lämnade kvalplatserna bakom sig.

Jag tror den segern betydde långt mycket mer än ”bara” tre poäng.

Veckans… Vinna- och förlora som ett lag

Det var en stor blunder som Linköpings Jonas Gustafsson stod för i förlängningen mot Växjö i lördags. Förlusten betydde ett nytt mindre smickrande klubbrekord med tio raka förluster.

Det gladde mig dock att utespelarna snabbt var framme och klappade om sin målvakt och det signalvärdet ska inte underskattas.

Veckans… Match

Det var en synnerligen underhållande eftermiddag i ett fullsatt Scandinavium när Frölunda tog emot Färjestad i lördags. Två lag som sitter på en offensiv kreativitet som få andra bjöd också på en fysisk- och känsloladdad match.

Veckans… Citat

”Jag är beredd att göra allt för killarna – jag skulle fan måla min hund lila om det hjälpte laget”

Roger Rönnbergs aningen okonventionella metoder för att hjälpa sitt lag att vinna mot Färjestad i lördags efter fyra raka förluster i SHL var… annorlunda.

Veckans… Silly Season

Först Robin Kovacs till Örebro och sedan Konstatin Komarek till Luleå. Det var en händelserik dag i torsdags.

Veckans… Blodhund

I samband med att Ove Molin och Mikael Homqvist tog över som tränare efter sparande Magnus Sundquist var laget tio poäng bakom Växjö på den tionde och sista slutspelsplatsen. Trots det valde föreningen att inte revidera sin målsättning om kvartsfinal den här säsongen. Efter fyra matcher under firma Molin/Holmqvists ledning är man nu bara en poäng bakom Växjö och ytterligare tre bakom Malmö. Brynäs har fått vittring och fortsättningen blir minst sagt spännande att följa.

Veckans… Argaste

https://twitter.com/cmoresport/status/1217874775135195136?s=20

Veckans… Tredje gången gillt

https://twitter.com/cmoresport/status/1218572138547945472?s=20

Veckans… Hyllning

https://twitter.com/cmoresport/status/1218557067318964228?s=20

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

