När serien går mot sitt slutskede och matchernas betydelse blir än viktigare för en bra placering i tabellen och framförallt i ett stundande slutspel är spetsspelarna avgörande faktorer.

Jag har gått igenom och rankat seriens bästa kedjor.



5) Frederik Storm- Fredrik Händemark- Lars Bryggman

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

En tung kedja som är enormt jobbig och möta. Både Bryghman och Händemark väger en bra bit över hundra kilo där Bryggmans fart och Händemark förmåga att täcka och låsa fast pucken i anfallszon banar väg för Storm som inte heller räds det fysiska spelet. Skulle jag plocka ut en kedja som är mest värdefull för sitt lag sett över hela säsongen är den här kedjan i topp eftersom Malmös väldigt trubbiga offensiv är väldigt beroende av deras produktion i match efter match.

Kedjan var visserligen splittrad senast mot Växjö men lär med största sannolikhet få förtroende att spela tillsammans igen.

Total istid tillsammans i spel fem mot fem: 242 minuter och 15 sekunder

4) Jacob Peterson- Simon Hjalmarsson- Ryan Lasch

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN /

Frölunda skulle kunna mönstra ett par kedjor bättre än denna om man valde att sätta sina absolut bästa spelare ihop. Nu har man istället valt att försöka ha fyra producerande kedjor vilket om inte annat visade sig vara framgångsrikt i slutspelet fjol. Hjalmarsson och Lasch har spelat tillsammans under en god stund och har på senare tid fått talangfulle Jacob Peterson vid sin sida. Kedjan kompletterar varandra bra där framförallt Hjalmarsson och Lasch hittar varandra väl och där Lasch får utrymme för sin kreativitet bredvid smarte Hjalmarsson. Peterson är en kommande storspelare som jag tror, förutsatt att han stannar i SHL nästa år, kan ha bortåt 35 poäng i sig.

Total istid tillsammans i spel fem mot fem: 142 minuter och 22 sekunder

3) Mathias Bromé- Ryan Stoa- Shane Harper

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Sedan Sakari Salminen blev skadad har Shane Harper kommit in i hans ställe och jag upplever att det spetsat till kedjan än mer. Harper har lite mer fart och ett bättre skott än Salminen och vid sidan av store och starke Stoa samt speedkulan Bromé får han ut mycket av det slit han lägger ned.

Stoa har varit en succé under hela säsongen och gett Örebro en stabil förstecenter medan Bromé kan skapa lägen från ingenting med sin fart och kreativitet. Faktum är att Harper är en spelare som, oavsett omgivning, gör sina kedjekamrater bättre och är en riktigt vass spelare som jag tror undgått många.

Örebro är säsongens överraskningslag och det kan man till stor del tacka sin superkedja för oavsett om det varit Sakari Salminen eller Shane Harper vid sidan av Bromé och Stoa.

Total istid tillsammans i spel fem mot fem: 56 minuter och elva sekunder.

2) Leon Bristedt- Ted Brithén- Daniel Zaar

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Supersmarte Brithén är hjärnan och den stora tänkaren i den här kedjan. Bristedt är ”gubben i lådan” som kan bryta mönster med sin irrationella spelstil medan Zaar är den renodlade målskytten. Sammansättningen av kedjan är optimal då även Bristedt inte räds det fysiska spelet. Kedjan är svårlästa i den bemärkelsen att de vågar spela med avstånd från varandra i anfallszon och lita på att en spelare kan manövrera ut sin motståndare och därifrån kunna skapa numerära överlägen. Det gör att man som försvarare inte vågar vara lika aggressiv i sitt presspel vilket i sin tur öppnar upp ytor. Jag gillar också hur den här kedjan ofta involverar sina backar i spelet vilket skapar en dynamik och gör dem svårlästa.

Total istid tillsammans i spel fem mot fem: 134 minuter och 29 sekunder.

1) Michael Lindqvist- Gustav Rydahl- Marcus Nilsson

Foto: Bildbyrån

Den här kedjan har öst in poäng under säsongen och fram till dess att Lindqvist skadades under mellandagarna var Marcus Nilsson etta i poängligan och Michael Lindqvist två. I Rydahl har den kreativa duon fått en center som står för tyngd och en förmåga att bära upp pucken i anfallszon och med sin storlek också kunna låsa fast pucken där. Lindqvist och Nilsson är oförutsägbara där Nilsson är seriens bästa passningsspelare och Lindqvist seriens bästa avslutare. Färjestad offensiv är sylvass och även kedjan med Per Åslund, Linus Johansson och Viktor Ejdsell var precis på gränsen att kvala in på listan.

Total istid tillsammans i spel fem mot fem: 148 minuter och 52 sekunder

