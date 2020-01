Ekonomiska förutsättningarna för att hitta en ersättare

Ett mardrömsbesked för Färjestad som tvingas klara sig utan sin bästa spelare och hela seriens vassaste målskytt.

Jag tror dock det betyder att Michael Lindqvist stannar i klubben ytterligare en säsong något som jag såg som otänkbart innan han ådrog sig korsbandsskadan mot Rögle den 26e december.

Så fort en spelare skadas skriker många efter nyförvärv och på en marknad, som sportchefer jag pratat med vittnar som obefintlig, är det svårt att hitta ersättare. Likväl som det också är en tuff smäll rent ekonomiskt.

Ta Färjestads skadade stjärnspelare Michael Lindqvist som exempel.

Eftersom Lindqvist är en toppspelare i serien bör hans lön rimligtvis ligga på mellan 200 000- 250 000 kr i månaden.

När han nu skadats och missar resten av säsongen ser det ut enligt följande:

Färjestad ska betala full lön till Michael Lindqvist under de första 14 dagarna efter skadetillfället.

Dag 15 kliver Försäkringskassan in och betalar ut en ersättning om ca 24 000 kr i månaden före skatt.

Från dag 15 till dag 90 efter skadetillfället ska Färjestad, utöver beloppet från Försäkringskassan, betala lön upp till 90 % av den månadslön som Lindqvist plockar ut och 100% av det han avsätter i pension.

Efter dag 90 kliver SEB- Tryggliv in och täcker upp kostnaderna för Michael Lindqvists månadslön och Färjestad har då inget betalningsansvar gentemot Lindqvist.

Med andra ord sitter Färjestad aningen bakbundna sett till den här säsongen rent ekonomiskt men samtidigt finns det en annan faktor som kan underlätta en värvning.

Efter de ovan nämnda tre månaderna tills dess att Lindqvist är helt återställd, vilket för ett korsband brukar handla om ca nio, tio månader, har Färjestad inga kostnader för sin stjärnspelare. Det betyder indirekt att klubben kommer att ”spara” en rätt saftig summa pengar mellan 26e mars till dess att han är friskförklarad vilket borde vara runt mitten eller slutet av oktober förutsatt att han fullföljer sitt kontrakt vilket jag ser som troligt att han kommer att göra nu.

Rent spelmässigt är Michael Lindqvist omöjlig att ersätta för Färjestad och den värvning som kommer att göras blir såklart lite av en chansning. Samtidigt kan det också betyda att man får behålla Lindqvist nästa säsong något som innan skadan kändes helt otänkbart. Jag har svårt att se någon klubb i NHL, KHL eller den schweiziska ligan skriver kontrakt med en skadad spelare vars status är osäker och en tidsplan för rehabilitering som kan variera rejält.

Mitt i bedrövelsen för Färjestad betyder det att Lindqvist med största sannolikhet blir kvar i klubben även kommande säsong.

Det kanske är lite plåster på såren trots allt.

Men att hitta en spelare som är i närheten av att ersätta Lindqvist. Glöm det!

Michael Lindqvist var fram till han blev skadad mot Rögle borta den 26e december seriens bästa målskytt och tvåa i SHL´s poängliga. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån /

