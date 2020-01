Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #15

Målvakt:

Gustav Lindvall Skellefteå (2)

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN /

Gustav Lindvall fortsätter att imponera mellan stolparna i Skellefteå. Med tanke på att han visat upp ett sådant fint spel över tid bör hans namn lyftas fram i diskussionerna kring landslaget med en annan tyngd än tidigare. Lindvall svarade för två riktigt stabila och bra insatser under veckan i segermatcherna mot Frölunda och HV71. När det vankades straffar mot HV71 i lördags var Lindvall mer eller mindre omutlig och räddade åtta av nio straffar.

Bubblare: Arvid Holm Färjestad

Backar:

Jonas Ahnelöv Leksand (2)

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN /

En av Leksands prestigevärvningarna som verkligen levererat. Ahnelöv inledde säsongen starkt men stördes sedan av skador. Den gångna veckan har Ahnelöv svarat för tre mål och är nu uppe i totalt sju sett över hela säsongen. Två av målen var direkt avgörande eftersom de tog matcherna mot Linköping och Rögle till förlängning där masarna sedan kunde vinna på straffar.

När Ahnelöv är skadefri och i slag, som under den gångna veckan, är han en toppback i serien.

Olle Alsing Djurgården (2)

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN /

Offensivt begåvade Alsing inledde säsongen fenomenalt och var då en av seriens bästa backar och fick välförtjänt chansen i Tre Kronor. Jag tycker inte riktigt han haft den nivån över tid men likväl har han fortsatt gjort det bra men med känslan att det finns mer att få ut. Den gångna veckan var stark och med sin spelförståelse och skicklighet bidrog Alsing över hela banan. Offensiven stack ut med ett mål och två assist.

Bubblare: Jonathan Sigalet Brynäs, Jonathan Pudas Skellefteå

Forwards:

Anton Rödin Brynäs

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

I Brynäs första match sedan Magnus Sundquist fått sparken klev Anton Rödin fram som matchens gigant när Brynäs också tog en direkt nödvändig seger. Utöver de tre målen var Rödin mer involverad över hela banan och tog fler och bättre intiativ i spelet. I lördags, mot Linköping, svarade Brynäs i grunden för en slätstruken insats men trots det lyckades man vända och vinna där Rödin återigen var en avgörande faktor med ett mål och en assist.

Gustav Rydahl Färjestad (2)

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Så dominant och så bra. Match efter match. Rydahl är en komplett spelare som med sin tyngd och kraft banar vägen för sina medspelare. Den här veckan fick Daniel Viksten chansen bredvid Rydahl (och poängkungen Marcus Nilsson) och svarade då för fyra poäng. Rydahl gör jobbet i defensiven, täcker skott, tacklar, tar stryk, ger stryk och i offensiven har han förmågan att täcka pucken och flytta upp- och förlänga anfall likväl som att han är kreativ. Fyra nya poäng från Rydahls klubba under veckans två matcher ger totalt 21 poäng vilket är hans bästa notering i SHL.

Mathias Bromé Örebro (3)

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN /

För andra veckan i rad är Bromé uttagen i Veckans lag och det går såklart inte att blunda för hans fina form. Tre nya poäng och ett ständigt offensivt hot med sin fart och intensitet. Jag har under veckan imponerats av Bromés defensiva spel och hur han agerar i numerärt underläge. Kanske tråkigt att lyfta fram men ack så viktig del av hans spel som, i hans offensiva glans, lätt hamnar i skuggan. Bromé var tex den spelare i Örebro som hade mest istid i numerärt underläge och således en viktig del i deras starka defensiv.

Bubblare: Shane Harper Örebro, Daniel Viksten Färjestad, Greg Scott Brynäs

Coach:

Johan Pennerborn Färjestad (2)

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN /

Färjestad var det lag som gjorde flest mål (tio) och släppte in minst mål (2) av samtliga lag under veckan.

Ingen ifrågasätter Färjestads offensiva förmåga utan de frågetecken som funnits har varit kring lagets defensiv. Det verkar man fått rätsida på under 2020 och verkligen stabiliserat upp.

Jag gillade Pennerborns driv och engagemang mot Malmö i torsdags när han skrek och eldade på sitt manskap som inte alls presterade som önskat under de första 20 minuterna. Det var en starkt bidragande orsak till att Färjestad sedan relativt enkelt kunde vinna mot ett svårspelat Malmö.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

När JVM-spelarna är tillbaka igen ökar konkurrensen till denna utmärkelse och den här veckan har det varit svårare än på länge.

Alexander Holtz och Victor Söderström har stuckit ut precis som Nils Höglander och Domink Bokk gjort i Rögle. Dessutom har Samuel Fagemo visat klass i ett formsvagt Frölunda, Filip Hållander fortsätter imponera i Luleå precis som Linus Öberg gör i Örebro. Dessutom visade Hugo Alnefelt att formen är intakt efter JVM när han svarade för en vass insats mot Skellefteå i lördags.

Efter överläggning och rådfrågan blir det ändå Victor Söderström som valet faller på. Brynäsbackens istid har legat på 23.29 i snitt under veckans två matcher med tre assist och dominant spel som följd. Det känns som om Söderströms fina JVM gav honom ytterligare en push.

Veckans… Nollor

Den enda som lyckades hålla nollan under veckans 14 matcher var Malmös Oscar Alsenfelt som höll tätt mot Växjö i lördags.

Veckans… Hattrick

Brynäs Anton Rödin klev fram och svarade för ett hattrick mot Rögle i torsdags när laget behövde sin kapten som allra mest.

Veckans… Suck av lättnad

Med en förkrossande 12-0 förlust senast Oskarshamn var i Karlstad var det nog många som befarade det värsta när Färjestad snabbt tog ledningen med 3-0 i den första perioden i lördags. Nu blev det tillslut anständiga 5-1 och det var nog med en suck av lättnad som smålänningarna lämnade Värmland.

Veckans… Spaning

Jag gillar det jag sett av Skellefteås Linus Lindström på slutet. Det känns som om han tagit gigantiska kliv och spelar på en hög nivå i match efter match.

Veckans… Överdrift

Oskarshamns Håkan Åhlund lämnar sitt uppdrag som tränare efter säsongen. Det är en nyhet i sig men inget jag tycker fansen ska känna oro kring. Åhlund vill avsluta snyggt och bygga på sin CV samtidigt som han såklart brinner för klubben.

Så nej. Spekulationer om hans vara eller icke vara ger jag inte mycket för.

Veckans… Kris

Linköping inkasserade sin åttonde raka förlust mot Brynäs i lördags efter att ha släppt en 2-0 ledningen i den tredje perioden. Jag tror alla nog insett allvaret i det hela men det går inte att komma runt att det här laget underpresterar å det grövsta. Ser jag på laget är tabellplaceringen ganska väntad men poängmässigt är det under all kritik.

Veckans… Avtackning

På mäktiga Järnkaminernas dag tackades tidigare lagkaptenen Andreas Engqvist av för sina år i klubben.

Snyggt gjort!

https://www.youtube.com/watch?v=F-4tjiyxy7A&feature=youtu.be

Veckans… Tack och hej

En av seriens största profiler tackade för sig. Jimmie Ericsson har haft många fina år och varit en bra ambassadör för Skellefteå och en del av en storhetstid som jag tror kommer bli svår att nå upp till igen.

https://twitter.com/cmoresport/status/1215996188941602816?s=20

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmoresport/status/1216046842443718656?s=20

Veckans… Alla mot alla

https://twitter.com/cmoresport/status/1216075654002888704?s=20

Veckans… Podd

* * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

@Sannylindström