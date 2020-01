Kan vara värt att tänka och fundera kring

För er som följer och läser bloggen vet att söndagen är vikt till att hissa och dissa händelser från veckan.

Det finns en del att ta tag i även denna vecka.

Veckans… Hiss

Det har inte varit direkt varit många positiva rubriker som omgärdat Brynäs de senaste åren och det blev knappast fler efter det att Magnus Sundquist sparkades i måndags.

Samtidigt var det ett nödvändigt beslut för att ta (ytterligare) ett nytt avstamp.

Samtidigt tycker jag att det skedde med transparens och att alla inblandande stod rakryggade och svarade på frågor. Föreningen med Michael Campese i spetsen var tydlig och lindande inte in saker och ting liksom flertalet spelare som inte gömde sig bakom ”Inga kommentarer”.

Vidare tycker jag att huvudpersonen själv, Magnus Sundquist agerade med en värdighet och inte gömde sig undan utan tålmodigt svarade på alla frågor som media hade trots att det säkerligen var både påfrestande och en besvikelse i sig.

Under veckans två matcher sedan Sundquist lämnat har Brynäs tagit fem av sex poäng men än så länge är det för tidigt att ens spekulera huruvida effekten kommer bli långvarig. Faktum är att gårdagens match mot Linköping rent spelmässigt var lika dålig som tidigare men att styrkan att vända ett 2-0 underläge till seger såklart tyder på en form av moral.

Som alltid när tränare sparkas riktas fokus mot lagets ledande spelare som måste kliva fram och leverera. Det kan man verkligen säga att spelarna i Brynäs gjort i ett minst sagt pressat läge.

Jag kan ha åsikter att Brynäs, i samband med att Sundquist entledigades inte reviderade sin målsättning om kvartsfinal när man låg hela tio poäng bakom Växjö i tabellen. Efter veckans matcher är det nu ”endast” fem poäng till Växjö som just nu sitter på den tionde och sista slutspelsplatsen.

Än är det för tidigt att dra några slutsatser huruvida spelet över tid kommer bli bättre och att en kvartsfinal ens är möjlig att nå. Helt klart är dock att Brynäs gjort det bra under veckan i många hänseende i en kritisk och pressad situation.

Magnus Sundquist stod rakryggat och svarade på alla frågor efter det att han fick sparken i måndags. Det förtjänar respekt. Foto: Jonas Ljungdahl- BILDBYRÅN

Veckans… Diss

Det är såklart rent ut sagt för jävligt att Leksandsspelaren Johan Franssons barn inte ville gå till skolan för att de tagit illa vid sig av vad som sagts mot personen och pappan Johan Fransson.

Det gör att jag ibland kan fundera på saker jag säger eller eller skriver kan påverka andra men i regel skyddar jag mig med att jag berömmer eller kritiserar sak och inte person.

Helt klart är att hockey engagerar och att folk uttrycker en glädje och ibland också en frustration är en självklarhet men ibland tenderar det tyvärr att ta sig uttryck i rena personangrepp.

Jag försvarar det inte på något sätt men som spelare är man fullt medveten om att ens prestationer både kan hyllas och kritiseras men att det sedan drabbar ens barn är såklart förkastligt.

Jag såg att många spelare tog parti för Fransson samtidigt som också Leksand som förening uttalade sig och tog kraftig avstånd vilket såklart var bra.

Jag tror kanske att många som stod upp för Fransson nu också kan sätta sig in vad de kan åsamka för skada alla gånger som de hängt ut en domare i media för sina misstag och vad det kan betyda för dennes familj. Jag tror det kan vara värt att tänka och fundera kring faktiskt. När den frågan har lyfts vill många påtala att det är något som domarna är medvetna om när de tar sig an uppdraget vilket är lika fel som när det drabbar en spelare.

På så vis kanske det ändå var positivt att vi fick kännedom om Franssons situation via hans lagkamrat Patrik Zackrissons frus twitterkonto.

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny