En av de största profilerna de senaste åren slutar.

Tack för showen Jimmie.

När du nu är arbetslös har jag har ett jobbförslag till dig som jag tycker du ska funder på över helgen

Under senare delen av min karriär fans det ingen spelare jag avskydde mer på isen än Jimmie Ericsson. För det första var han givetvis en skicklig spelare men också en som hade förmågan att krypa in under skinnet på sina motståndare.

Eftersom vi båda var lagkaptener hade vi våra duster med varandra. Dels i kampsituationer i sarghörnen likväl som alla gånger vi diskuterade situationer med domarna. Det blev en del sådana genom åren.

Gemensamt för alla diskussioner med domarna var att Jimmie skulle ha rätt. Det kunde driva mig till vansinne.

På isen gjorde han allt för att vinna oavsett vad. Det framkallade känslor så till den grad att vi båda slängde handskarna och pucklade på varandra rätt ordentligt med matchstraff som följd.

Det var väl först när vi fick chansen i Tre Kronor tillsammans 2010 som jag uppskattade hans styrkor som jag ändå får benämna det ovanstående som.

I samband med VM i Tyskland, efter ett avslutat slutspel där vi varit på varandra åtskilliga gånger, fick förbundskaptenen Bengt Åke Gustafsson för sig att det var en bra idé att vi skulle bo tillsammans under turneringen.

Det var rätt stelt i början kan jag säga men efter hand skrattade vi gott åt det hela och fick nog en ömsesidig respekt för varandra.

Sett över de senaste tio åren är Jimmie tveklöst en av de mest profilstarka spelarna i SHL.

Han har vunnit VM- och SM guld, spelat OS och hamnat i skottgluggen när han delat ut smällar, engagerat och framförallt gjort vad som helst för att vinna.

Det är en egenskap som smittat av sig och varit en starkt bidragande orsak till Skellefteås storhetstid under tiotalet.

Med den erfarenheten som Jimmie besitter hoppas jag att han får en roll inom svensk hockey.

Kanske en betydande roll i svenska ishockeyförbundets projekt ”Nollvision” mot hjärnskakning som leds av domaren Morgan Johansson eller ett jobb Situationsrummet.

Där skulle Jimmies kompetens om dagens hockey komma väl till pass och jag vet att Jimmie har en tydlig åsikt kring spelarnas ansvar (den som utför och tar emot tacklingen) som jag tror är viktig att prata om och utbilda spelarna i.

Drömmen vore såklart något helt annat som jag hoppas att svensk hockey verkligen tar tag i.

Utbilda Jimmie Ericsson till domare!

Gör en gräddfil för honom och låt han gå vid sidan av tex Patrik Sjöberg som ryktas sluta efter denna säsong. Rutinerade Sjöberg och Ericsson skulle inledningsvis börja döma J20 matcher och sedan ta det därifrån.

Jag menar. Det finns väl ingen som kan själva spelet bättre och förutsatt att han själv har drivet skulle han kunna höja domaryrkets status och vara en förebild för andra.

Jimmie kommer säkerligen få anbud att tycka och tänka för ett mediehus och personligen skulle jag tycka det varit kul om han kom in på Cmore. Jag hoppas dock han stannar närmare hockeyn än så.

Det säger jag inte för jag räds konkurrensen i min roll som expert utan för jag tror Jimmie har väldigt mycket mer att bidra med till svensk hockey.

Helst som domare.

Fundera på det under helgen Jimmie och domarchef Tomas Thorsbrink.

Grattis till en fin karriär Jimmie. Även om jag hatade dig som motståndare så lärde jag mig med tiden att respektera ditt engagemang och driv. Du har betytt massvis för SHL under många år och jag hoppas du känner stolthet för vad du åstadkommit.

Jimmie Ericsson i en av många diskussioner med domarna. Hoppas han själv lockas av domaryrket och att svensk hockey gör en gräddfil för honom. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Sanny