Lätt att hitta en syndabock

Det blev tillslut ohållbart och att Brynäs nu väljer att sparka Magnus Sundquist är inget konstigt i sig utan snarare ett rätt väntat besked.

Sundqvist får klä skott för den naivitet som klubben tog sig an säsongen med och problemen är nog större än en enskild tränare.

Sedan Magnus Sundquist tog över som huvudtränare den femte november 2018 har Brynäs spelat 67 matcher. På dessa matcher har laget endast tagit 19 trepoängare och totalt 82 poäng.

Det är ett uselt facit som såklart inte går att blunda för och långt under den ambitionsnivå och målsättningen som Brynäs har. Därför anser jag att det här beskedet var väntat och i synnerhet med hur spelet sett ut på slutet och hur håglöst man stundtals uppträtt.

Är Magnus Sundqvist entledigande lösningen på Brynäs problem eller är det inte så enkelt?

Oavsett vem som är tränare måste föreningen ha en spelidé som man sedan säljer in till spelare och ledare och sedan rekryterar rätt karaktärer och egenskaper för uppgiften.

Hur vill Brynäs spela? Hur vill Brynäs uppfattas? Hur ser Brynäs på hockeyns framtid och vilket steg måste dem ta för att ligga i framkant sett till spelidé?

Jag tycker mig inte ha sett någon tydlighet eller röd tråd hur Brynäs vill spela och har därför svårt att kunna skönja något svar på mina frågor.

Ibland har Brynäs försökt vara kreativa och andra gånger väldigt primitiv och förutsägbart som framförallt på slutet. Ibland med ett aggressivt försvarsspel och andra gånger väldigt passivt.

Det har helt enkelt inte funnits någon tydlighet och spelsättet har varit mer beroende av resultat än prestation vilket sällan är

lyckosamt.

Vems fel det är låter jag vara osagt men att skylla allt på Sundqvist är såklart alltför enkelt.

Likväl har Magnus Sundquist varit huvudansvarig och varken fått- eller nått ut till laget och ingjutit mod i spelarna att prestera på den nivå som Brynäs hade förväntat sig.

Som jag ser det finns det ingen spelare utifrån som skulle kunna värvas in och direkt göra skillnad och då finns det som bekant bara en enda utväg och därför är det föga överraskade att Sundquist får lämna.

Det som genomsyrar årets lag är att ingen spelare utvecklats eller spelat över en förväntat nivå utan snarare tvärtom.

För mig är Brynäs ett luftslott med fina visioner om att vara ett topplag som ska sätta hårdare krav på varandra men som saknat det viktigaste av allt nämligen en tydlig spelidé.

Det är också en klubb som haft en naiv inställning till säsongen och med ambitioner som är världsfrånvända.

Det är inte Magnus Sundquist fel utan där finns många andra i föreningen som bör ta åt sig och rannsaka sig själva och att sparka Sundquist kan ge effekt på kort sikt men sanningen har en otäckt förmåga att snabbt komma ikapp.

Det visar om inte annat tre sparkade tränare inom loppet av drygt två år och gemensamt för samtliga förändringar som skett är att man valt att låta den assisterande tränaren ta över vilket bevisligen inte fungerat.

Nu sätts istället hoppet till Mikael Holmqvist och framförallt Ove Molin som säkerligen är en duktig tränare och kommer att kunna ge laget en kortvarig positiv effekt men som inte är någon långsiktig lösning som huvudtränare. Jag säger inte det med en negativ ton utan mer baserat på vad som sagt och skrivits om honom och hans förkärlek att jobba med spelarutveckling hellre än som huvudtränare.

Det är en nödlösning eftersom marknaden är skral och Oves uppgift blir nu att försöka att rädda det som räddas kan för att till nästa säsong värva in en ny tränare utifrån. Vad gäller den rekrytering. Låt mig konstatera att föreningen knappast har råd med ett misslyckande till.

Inför säsongen sa sportdirektörn Andreas Dackell att ”Vi lär ju vilja bjuda på det lilla extra” när han pratade om hur Brynäs skulle spela.

Jag håller mig för skratt.

Det gör nog Magnus Sundquist också.

Jag trodde nog att den usla säsongen i fjol skulle gjort alla mer ödmjuka inför uppgiften men det krävs tydligen mer än så.

Brynäs är en anrik och fin förening som dock verkar sakna kompass och veta vilken riktning man ska gå.

