Lägg eventuellt gnäll åt sidan

Sverige är vidare till semifinal något som jag inför turneringen såg som mer än godkänt eftersom årets upplaga var den svagaste på flera år.

Trots det har jag haft väldigt svårt att gå igång på årets turnering som, sett ur svenska synvinkel, varit bland det sömnigaste i modern tid.

Det var såklart en enorm missräkning när Sverige förlorade redan i kvartsfinalen mot Schweiz i fjol. Årets upplaga har jag inte haft speciellt stora förväntningar på och jag vill nog tro att det passat gruppen rätt bra att slå ur underläge.

Vägen till semifinal har dock varit ett sömnpiller utan dess like.

Sverige har endast satts på prov en gång hittills och det var redan i premiären mot Finland. Sedan dess har Sverige promenerat sig till kvartsfinal efter väl där städades tjeckerna av rätt enkelt.

Samtidigt. Det är ändå en styrka i sig och min känsla är att den här gruppen vuxit samman och hittat tydliga roller som spelarna accepterar och framförallt; alla underkastar sig det hårda jobbet. Jag tycker mig se en tydligare struktur och prioritering på det hårda jobbet än tidigare år jag bevakat Juniorkronorna. Jag tror det har bottnat i att man just fått slå ur underläge.

Av den anledningen har det nog varit lättare för Tomas Montén och hans ledarstab att sälja in konceptet att jobba hårt över hela banan och att större marginaler ibland måste prioriteras framför finess.

Dessutom har Hugo Alnefelt visat att han är en matchvinnare mellan stolparna som är bra nog att sno en match även om spelet inte fungerar hundraprocentigt.

Det som sticker ut i år igen är Sveriges backsida och det går inte annat än imponeras av svensk hockeys förmåga att utveckla backar under de senaste decenniet.

En som sticker ut över mängden är Rasmus Sandin.

Det här är en kommande storback. Var så säker.

Med ett imponerande lugn i allt han gör och en skridskoåkning som inger pondus bär han upp pucken och kan leverera enkla pass likväl som transportera och flytta upp spelet i anfallszon.

Det för mig genast in på något annat som jag tror kommer bli avgörande framöver.

Alla vet att Rasmus Sandin har en öm handled sedan slashingen han fick mot slovakerna på nyårsafton. Det målades upp som ett överfall vilket tyvärr sammanfattar det svenska synsättet att ibland tycka lite väl synd om sig själva. Nu pratar jag inte spelare och ledare specifikt utan den svenska generella inställningen.

Kom inte och säg till mig att ryssarna och eventuellt Kanada försöker utnyttja det framöver och göra det enormt jobbigt för Sandins ömma handled eller för Nils Höglander och Samuel Fagemo för den delen.

Självklart kommer dessa spelare få smällar och utstå tuff behandling men att gnälla och tycka synd om sig själv känns typiskt svenskt och väldigt sällan framgångsrikt.

Då gäller det att lägga allt gnäll åt sidan och istället stå upp för varandra.

För en sak är säker.

Det här laget måste jobba lika hårt och uppoffrande och fortsätta stå upp för varandra.

Då kan det bli riktigt skoj. Långt mycket bättre än vad vi flesta trodde på förhand.

Rasmus Sandin är en spelare som sticker ut över mängden som nog kommer få räkna med en tuff behandling framöver. Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny