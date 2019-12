Enorm press på…

De två bästa lagen under 2019 ställs mot varandra, vinna eller missat slutspel för Brynäs, illavarslande för Linköping och får Djurgården ens ihop ett lag mot Skellefteå? Dessutom. Skånederby inför ett slutsålt Malmö Arena.

Det krävs knappast någon vidare utläggning om vidden av prestige som väntar nere i Malmö när Rögle kommer på besök. Dessutom en slutsåld Malmö Arena och det är såklart något alldens speciellt. Det borgar för en eftermiddag som kan bli något utöver det vanliga.

I händelse av en seger för Malmö är man ikapp Rögle som under säsongsinledningen var seriens bästa lag men som störts av massvis med skador.

Jag tror det är dags för Chris Abbott att plocka in nåt snart för att kunna befästa den toppsex placeringen som jag tog för givet man skulle ha bara för en månad sedan.

Dessutom finns det nerv och spänning när Oskarshamn tar emot Linköping och Brynäs reser till Dalarna för att möta Leksand.

Oj. Vilken press det är på Linköping och Brynäs just nu. Den som påstår något annat ljuger.

Jag kan sticka ut hakan för att förtydliga matchens dignitet för Brynäs; Förlust idag och Brynäs är indragna i bottenstriden och framförallt kan man nog glömma en slutspelsplats som

ett av tio lag.

Speciellt med tanke på Växjös form även om det möjligtvis skulle finnas en minimal chans att ta ikapp ett enormt skadedrabbat Djurgården.

Men nej.

Vinna eller missat slutspel för Brynäs är det nog ändå.

Oskarshamn är inne i en skön trend just nu och rutinerade Fredrik Pettersson Wentzel håller en bra nivå och har gett laget en större trygghet. Dessutom har Oskarshamn, tillskillnad från Linköping allt att vinna.

Alla i Oskarshamns lag var väl medvetna om vilken del av tabellen man skulle ligga i inför säsongen. Ingen, utanför Oskarshamn, har heller trott på laget vilket såklart svetsat samman gruppen.

En nyckel här tror jag rekryteringen av General Managern Thomas Fröberg varit som gett ett lugn till föreningen efter det att det tidigare funnits uppenbara friktioner mellan sportchef och tränare.

Jag tycker dessutom spelet sett bättre ut på slutet och således har poängen trillat in.

Det motsatta kan man säga om Linköping.

Jag tycker att Linköping varit en väldigt stor besvikelse så här långt.

Visserligen tippade jag laget i botten av tabellen inför säsongen men då ska man ha i åtanke att dem gjort stora förändringar och förstärkt laget under vägens gång.

Ändå är det ett fåtal matcher man fått spelet att stämma över 60 minuter vilket är illavarslande med tanke på att exakt halva serien nu är spelad.

Vinner Oskarshamn ikväll under ordinarie tid går man faktiskt om Linköping i tabellen.

Det är inget annat än underkänt för Linköping.

Det ska också bli intressant och se ettan Luleå som rest till Karlstad för mötet med tvåan Färjestad.

Faktum är att detta också är seriens två bästa lag sett till grundserien under kalenderåret 2019.

Färjestad har på 48 matcher spelat in 102 poäng medan Luleå på 49 matcher spelat in 100 poäng.

Vinner Färjestad matchen är man det bästa laget under 2019 vad det nu är värt.

Trean i tabellen över 2019 är Frölunda som spelat in 89 poäng på 48 matcher.

Såklart att Frölunda ändå får räknas som det bästa laget under 2019 mästare som man är.

Göteborgarna ställs inför tuffast tänkbara motstånd i form av ett pånyttfött Växjö som är i en strålande form efter en säsong som inlednings varit direkt svag.

Förresten.

Sett till tabellen över 2019.

Vet ni vilket lag som är fjärde bäst?

Lite överraskande kanske att Örebro tagit 87 poäng på 49 matcher.

Det hade jag faktiskt ingen direkt koll på att man ändå varit så bra under hela året.

I eftermiddag jagar man revansch mot HV71 efter att ha gått på säsongens största plump när man förlorade med hela 7-0 mot Skellefteå i torsdags.

Blåstället på igen och se till att göra skitjobbet som man gjort så enormt bra tidigare lär nog bara tydliga direktiv från tränaren Niklas Eriksson.

Den sista matchen av de sju på menyn är Djurgården mot Skellefteå och här undrar jag om Djurgården ens lyckas få ihop ett lag.

Så många skador på viktiga spelare som Djurgården haft den här säsongen kan nog bara Rögle matcha.

Skellefteå å sin sida lär vara välmående efter segern sist. Jag imponerades framförallt av kedjan med Andreas Wingerli, Jesper Frödén och Robin Alvarez. Nog känns det ändå som om Tommy Samuelsson får ut rätt mycket från det lag han förfogar över va?

Håll med om att vi har en hyfsad Hockeylördag framför oss.

Vi drar som vanligt igång på Cmore och TV4 med start 14:30.

Tack för att ni tog er tid

Sanny