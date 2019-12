Kanske var det vändningen?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #12

Målvakt:

Oscar Alsenfelt Malmö

Veckans tre matcher är det bästa Oscar Alsenfelt prestera i år och kanske till och med det bästa jag sett sedan hans fenomenala säsongen 2016-2017.

Malmös försvarsspel var under veckan striktare och stabilare än vad det varit dessförinnan och Alsenfelt visade gång efter annan vilken klassmålvakt han ändå är.

Under veckans tre matcher släppte Alsenfelt endast in ett mål på 104 skott vilken ger en smått osannolik räddningsprocent på 99,05.

Bubblare: Jonas Gunnarsson HV71

Backar:

Marcus Högström Djurgården

Jag tror de flesta kan slå fast att Marcus Högströms inledning på säsongen lämnat en del att önska. Mot Brynäs i tisdags lossnade det rejält med säsongens första mål som snabbt fylldes på med ett par till. Utöver målen tog Högström fler intiativ och agerade på isen istället för att, som tidigare, svara för en bra aktion för att sedan slappna av och inte trycka till i skridkoåkningen.

Kanske var målen vändningen för Högström att hitta tillbaka till det dominanta spel han visade upp för ett par säsonger sedan?

En sak är säker, i Högström har Djurgården ett rejält sparkapital.

Kodie Curran Rögle (3)

Jag vet knappt om det ens går med ord att beskriva hur dominant Kodie Curran är. Under veckan har Rögle gjort tre mål på två matcher och gemensamt för dessa är att Curran gjort samtliga.

Jag har sagt det för och säger det igen. Njut av denne artist så länge det varar för snart spelar han dessvärre i en annan liga.

Bubblare: Matias Lassen Malmö, Ilari Melart Växjö

Forwards:

Jonas Engström Oskarshamn

Flytten ”hem” till Oskarshamn från Växjö har gett ett lyft. Engström har visat upp ett riktigt bra spel och med ett större förtroende från Håkan Åhlund än vad han hade från Sam Hallam i Växjö har självförtroendet gått i en positiv riktning och Engström vågar spela och hålla i pucken mer.

Tre poäng under veckans två matcher och en direkt avgörande roll när Oskarshamn slog Linköping på bortaplan i torsdags.

Fredrik Händemark Malmö (3)

När Malmö vinner är det alltsom oftast för att försvarsspelet är på topp och att Händemark visar sin klass och sitt dominanta spel. Precis som fallet varit under den gångna veckans tre matcher.

Det märktes tydligt att Händemarks självförtroende fått sig en rejäl boost efter hans fina insatser i landslaget som han också tog med sig hem till Malmö.

Martin Lundberg Växjö

Den hårt arbetande forwarden är sällan en rubrikernas man och inte en spelare som sticker ut i offensiven. Den gångna vecka bjöd dock på två mål och överlag ett riktigt vasst spel. Skadefri och i form är Lundberg en viktig pjäs i Växjö som nu kanske kan börja ta sikte mot lagen ovanför.

Bubblare: Robin Alvarez Skellefteå, Michael Lindqvist Färjestad, Jacob Josefson Djurgården.

Coach:

Peter Andersson Malmö (2)

Inför den gångna veckan kan jag ärligt säga att jag såg Malmö mer som ett bottenlag sett till hur spelet såg ut innan uppehållet. Efter veckans tre raka segrar har man nu återigen häng på Rögle som just nu innehar sjätteplatsen.

Det som så många gånger ligger till grund för Malmös segrar är det hårda jobbet och stabila försvarsspelet.

Veckans… Nollor

HV’s Jonas Gunnarsson höll nollan mot Skellefteå i torsdags, Djurgårdens Karri Rämö gjorde det mot Brynäs i tisdags och Frölundas Johan Mattsson höll också han nollan i matchen mot Luleå i torsdags. Malmös Oscar Alsenfelt var bästa av alla och höll nollan både mot Djurgården och Malmö.

Veckans… Junior

Det märks i poängligan att de bästa juniorerna har samlats för JVM och därför inte spelat under den gånga veckan. Det tydligaste av tecken var att ingen av de 24 juniorer som fick istid under veckan lyckades med konststycket att producera poäng.

En spelare som gjort det bra under hösten, lite i skymundan, är Färjestads Carl Jacobsson som också denna vecka svarade för en stabil och bra insats.

Veckans… Hattrick

Djurgårdens Marcus Högström gav uttrycket ketchupeffekt ett ansikte när han smällde in sitt första, andra och tredje mål för säsongen inom loppet av 34 minuter. Ha då i åtanke att Högström gått mållös från sina 22 första matcher den här säsongen.

Veckans… 03:or

Hand upp till alla som börjar känna sig gamla när två spelare födda 2003 gjort debut i SHL. Spelarna som fått göra sina första framträdanden är Skellefteås Simon Robertsson och Malmös Anton Olsson. Simon är son till en viss Bert Robertsson och visade (föga oväntat) ingen respekt när han fick istid mot Luleå i tisdags. Anton Olsson är en spelskicklig back som inte såg direkt obekväm ut under den istid han fick i samtliga Malmös tre matcher.

Veckans… Comeback

Mot Brynäs i tisdags visade Djurgårdens kapten Jacob Josefson med eftertryck varför han röstades fram till seriens mest värdefulla spelare i fjol. Med en frisk Josefson i laget tror jag Djurgården har möjlighet att börja klättra i tabellen.

Veckans… Doldis

Malmös Matias Lassen tillhör definitivt inte skaran av backar som sticker ut med läckra passningar eller fina uppåkningar. Likväl har den danske backen varit Malmös bäste back den gånga veckan och spelet han visat upp har imponerat.

Veckans… Målgest

