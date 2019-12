Har du vad som krävs? Ansök nu!

Denna vecka lyfter jag fram både kärlek och hat, hockeyns himmel och helvete när jag summerar det som hänt via Veckans- hiss och diss.

Bland det finaste jag vet med den här sporten är hur enade och starka vi kan vara när vi verkligen vill. Stödet som Philadelphia och tidigare Brynässpelaren Oscar Lindblom fått sedan han mottog beskedet om att han drabbats av cancer har varit minst sagt rörande. Insamlingar har dragits igång och samlat in fina och välbehövliga pengar till Cancerfonden. Fans ledare och spelare världen över har visat sitt stöd något som lär värma enormt i Lindbloms hjärta.

Jag hoppas att denna kärlek kan smitta av sig för är det något som behövs i det, ibland, rätt hårda klimatet som råder idag är det just värme och omtanke.

All styrka och kärlek till dig och dina nära och kära Oscar.

Du ska vinna den här matchen också!

Hockeyfamiljen finns vid din sida.

Det ständiga gnället gentemot domarna är värre än någonsin och anledningen sägs då (återigen) vara att domarna är sämre än någonsin.

Det betyder således att fler domare måste rekryteras och av den anledningen har jag gjort en jobbannons åt svenska ishockeyförbundet för att rekrytera nya domare.

# Vi kommer hälsa dig hjärtligt välkommen och i synnerhet under uppstarten och sommaren kommer alla vara vänliga och respektera dig. Eventuella regeländringar och nya direktiv kommer att tas emot med öppna armar.

# Vi kräver att du ska kunna hantera ibland barnsliga och direkt omogna hockeyspelare som SKA ha rätt att gnälla på dig i ca två timmar uppemot tre till fyra kvällar i veckan.

# Du ska ha en strävan om att vara utskälld och illa omtyckt av en publik som kan variera från ett par hundra uppemot drygt 11 000 personer ca tre gånger i veckan. Gör du ett misstag (vilket du kommer att göra) ska du välkomna att bli uthängd med namn och ibland bild på sociala medier.

# Du ska självklart behöva titta dig över axeln när du lämnar ditt jobb eller din hobby och hantera ett litet mordhot mellan varven.

# Var alltid tillgänglig och att förvänta dig att bli uppringd, få sms och bli hotad när du är ledig oavsett tidpunkt på dygnet.

# Som domare finns det möjlighet för dig att få hembesök av personer som anser att du är dålig i din profession.

# Har du barn ska dem självklart kunna hantera när ditt namn hängs ut för ett litet misstag du gjort. De ska också vara förberedda på att kompisar på skolan kan retas för misstag du gjort och kommentarer du ofrivilligt fått.

# Du ska också prata med rätt oförskämda personer som ofta vill ha sista ordet. De gånger du säger emot eller påpekar att personen har fel är du såklart en sopa, idiot och nolla.

# Du kommer under en match behöva ta tusentals beslut men ska inte göra ett enda misstag.

# När du dömer ungdomshockey ska du vara medveten om att föräldrar ibland kommer att vilja komma in i domarrummet efter matcherna. Du ska också vara beredd på att det kan förekomma hot om våld och såklart skällsord även om du själv är ett barn eller tonåring.

# Just nu är finns det många som är angelägna och känner medlidande gentemot domarna eftersom det framkommit uppgifter om mordhot mot domarna. Du behöver dock inte känna vidare oro över det utan allt kommer vara precis som vanligt med gnäll och hånfulla kommentarer om en vecka eller två igen.

# 2015 gjordes en undersökningen där 691 domare medverkade och åtta av tio svarade då att de under det senaste året kränkts i yrket. Nästan 15 procent var rädda för våld, hot och nedsättande kommentarer eller andra kränkningar vid flera eller nästan varje tillfälle. De siffrorna lär knappast ha blivit bättre under de senaste fyra-fem åren

Har du vad som krävs för att bli en domare på högsta nivå?

Vänligen kontakta Svenska Ishockeyförbundet omgående.

