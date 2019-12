Det öppnar upp för en svensk tränare i NHL

Marken skakar i NHL.

Tre tunga tränarnamn har under kort tid blivit anklagade för mobbning, psykisk misshandel och vedervärdigt ledarskap. Johan Franzén är en av spelarna som har vittnar om det.

Hur blev det så här?

Jo, med tränare som sitter på en enorm makt – och ”perform or get the fuck out”-mentalitet.

Om man tittar på hur tränarsystemet i Nordamerika är uppbyggt jämfört med i Sverige skiljer det sig en del. Rent generellt ligger de efter oss i Sverige, eller rättare sagt jobbar annorlunda. Min erfarenhet är att vi i Sverige värnar om människan i en större utsträckning medan du som spelare är mer en handelsvara på andra sidan Atlanten.

I Nordamerika har klubbarna i regel möjligheten att både byta bort och skicka ned spelare till farmarligan. Därför genomsyras strukturen av en ”perform or get the fuck out”-mentalitet.

Det leder till att spelarna formas av systemet och då allt handlar om att prestera och vinna nästa match, mer än fokus på välmående och omtänksamhet, reagerar man inte alltid på uppenbara saker, som man skulle göra på en ”vanlig” arbetsplats.

Jag hade några fullkomligt usla tränare

Jag flyttade över till USA för 20 år sedan och några av de jag hade som tränare då är fortsatt kvar, vilket kanske säger en del om behovet av en generationsväxling på många håll. Och de nya tränarna har oftast blivit formade av samma miljö, och har därmed kanske inte reflekterat över hur det varit, utan sett på jargongen och tonen som normal.

Jag hade några fullkomligt usla tränare där borta, men jag har möjligtvis varit präglad av miljön och inte reagerat nämnvärt över några av de beteenden och ord jag stötte på. I efterhand kan jag väl kanske tycka att någon borde stått upp för min stackars lagkamrat, som var runt 20 år vid tidpunkten, som tränaren skällde ut av sällan skådat slag efter att vi åkt ut slutspelet. Det var spelarens fel att vi förlorade och han hade bland annat spelat som ett kvinnligt könsorgan något som var bland det snällaste som kom ur hans mun. Det var för 20 år sedan och då skrattade vi mest åt ”manegment by fear” och ryckte på axlarna med att de var tufft i NHL när historier dök upp. Saker och ting har förändrats och det är uppenbarligen dags att många av tränarna också gör det.

De brydde sig otroligt lite om människan

Det som jag efter karriären framför allt reagerat på är hur otroligt lite man brydde sig om människan borta i USA. Allt handlade bara om hockey – och att prestera.

Visst har jag också stött på andra tränare med tveksamt ledarskap, som tog sin form i rena hot om att prestera och hånfulla kommentarer som sårat medspelare till mig.

Jag såg mig själv som en ledare men har sett mellan fingrarna flera gånger och i efterhand har jag insett att medspelare tagit skada.

Samtidigt krävs det ibland ett ledarskap som utmanar spelarna att prestera och den gränsen kan vara oerhört svår att definiera. I mitt fall kunde jag spela väldigt bra på en ”jag ska visa dig din jävel”-känsla, men hade nog inte alltid förståelse för att det inte passade alla andra.

Det gör också en situation kan upplevas på olika sätt, beroende på vem man frågar eller vilken roll man har i laget.

Men det som nu bubblar upp i NHL har jag inte varit i närheten av att se under mina tio år i SHL.

Tränarna sitter på en enorm makt

En fråga man kan ställa sig är varför spelare inte har reagerat tidigare och stått upp för lagkamrater.

Det enkla svaret är att tränarna i NHL sitter på en enormt stor makt, vilket är en faktor som jag tror kommer ifrågasättas framöver. Hamnar du snett med en tränare kan din framtid snabbt vara i fara, och om jag hårddrar det kan det vara precis tvärtom i Sverige. Här kan spelarna relativt enkelt få bort en tränare, vilket jag själv i allra högsta grad bidragit till.

Vi ska vara ödmjuka inför att det som skett i NHL även kan finnas i Sverige. Absolut.

Samtidigt hade det varit ohållbart med tanke på hur vårt system är uppbyggt. Lek med tanken att Roger Rönnberg skulle betett sig likt de fall vi nu stött på i NHL. Ryktet skulle gå snabbt och Frölunda skulle ha svårt, om inte omöjligt, att rekrytera spelare.

Det finns tränare på senare år som haft ett tveksamt rykte omkring sig även i Sverige och som det också framkommit saker kring. Det finns nog en anledning till att dessa personer inte har något jobb i dag.

Mitt i allt elände är det bra att Johan Franzéns röst gör sig hörd och att sanningen kommer ifatt flera av coacherna därborta med tvivelaktiga ledaregenskaper och dåliga förebilder. Det kommer å andra sidan öppna upp möjligheter för att få in en svensk huvudtränare även i NHL. För varje röst som höjs och sanningar som kommer fram desto närmare kommer Roger Rönnberg, Sam Hallam eller Rikard Grönborg ett jobb som huvudtränare i NHL.

Sanny