Jag vill se lite känslor

Om inte dagens SHL- omgång attraherar så vet jag inte vad som skulle kunna göra det?

Det är genomgående intressanta matcher där både rivalitet, publikfester och hyllningar är att vänta.

Den fullmatade hockeymenyn bjuder bland annat på Skånederbyt mellan Rögle och Malmö, ”allt att förlora”– matchen mellan Brynäs och Linköping och Smålandsderbyt mellan Växjö och HV71. Dessutom är det slutsålt sedan länge på Hovet när Leksand kommer på besök och i Karlstad ska Mikael Johansson tackas av och även här väntas lapp på luckan när Skellefteå står för motståndet. Då har jag inte ens nämnt toppmatchen mellan Luleå och Örebro som just nu är seriens två formstarkaste lag.

Dessutom ska Oskarshamn försöka, med det mer eller mindre omöjliga, att ta poäng nere i Scandinavium mot Frölunda. Möjligtvis att segern senast mot Färjestad gav nykomlingarna lite självförtroende men här handlar det nog mer om att försöka hålla siffrorna nere.

Blickar jag ned till nordvästra Skåne och derbyt mellan Rögle och Malmö hoppas och tror jag på något extra i en match fylld med känslor och kamp. Just i Ängelholm och underbart härliga och kompakta Catena Arena brukar matcherna vara speciella. Jag gillar närheten mellan publiken och isen vilket skapar en härlig atmosfär.

Här gäller det som spelare att klara av att hålla sig kylig och lugn vilken kan vara en nog så svår balansgång. Jag vill se och läsa om Emil Sylvegård, Fredrik Händemark, Daniel Bertov och Eric Gelinás och en match fylld med känslor. Det måste få finnas den här rivaliteten och såklart ska spelarna respektera varandra men det behöver inte vara så välkammat alla gånger.

Rögle är inne i en tuffare period just nu och sett till de sex senaste matcherna är man seriens formsvagaste lag. Klarar som tusan att man påverkats av skador på flertalet nyckelspelare men nu gäller det att börja plocka poäng igen för att befästa den toppsex placering som jag och många med mig såg som given bara för en månad sedan.

I Gävle är det ändå lite av en ångestmatch vill jag påstå. Visserligen finns det mycket som talar för Brynäs efter lördagens insats mot Malmö som var säsongens bästa. Samtidigt lär självförtroendet vara bräckligt men en seger idag skulle dels distansera Linköping i tabellen samt att tydligare (tabellmässigt) etablera Brynäs som ett slutspelslag.

Som ni ser. Den här torsdagen kan bli något utöver det vanliga med hockey när det är som allra bäst.

Säsongens andra Skånederby väntar. Jag hoppas den här matchen bjuder på något extra och massvis av känslor.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny