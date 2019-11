Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #7

Målvakt:

Dominik Furch Örebro

Den tjeckiska burväktaren radar upp den ena toppinsatsen efter den andra och har med eftertryck visat att han är en av seriens bästa målvakter och den trygga sista utpost som Örebro saknat på senare år.

Även om Örebro var rätt överlägsna Färjestad i torsdags ställdes tjecken likväl inför många svåra och tuffa lägen. I lördags mot Skellefteå var Furch fullkomligt lysande och den enskilt största anledningen till segern och att alla örebroare nu kan stoltsera med att man är Sveriges bästa lag.

Om jag skulle plocka ut höstens mest värdefulla spelare har Dominik Furch ingen överman i serien.

Bubblare: Mantas Armalis Skellefteå

Backar:

Philip Samuelsson Leksand

Jag gillar det jag sett av tuffe-Uffes grabb och hur snabbt han etablerat sig och tagit en stor roll i Leksand.

Stabil och trygg i defensiven, rörlig på skridskorna, bra förstapass och en föredömlig avvägning när läget kräver att spela enkelt. Leksand gjorde ett fynd när de skrev kontrakt med Samuelsson för tre veckor sedan.

Rasmus Rissanen Örebro

Inför toppmatchen mot Färjestad i torsdags var det länge osäkert huruvida Rissanen skulle komma till spel till följd av ett ryggskott som hållit honom borta från att kunna träna dagen innan samt matchdag.

Under uppvärmningen inför match såg han minst sagt hämmad ut och in i det sista var det tveksamt om det skulle bli spel.

Men som han sedan levererade.

Rissannen var banans kung och dominerade spelet över hela isen och stod för ett mål och en assist.

I lördags mot Skellefteå var Rissanen sin vana trogen löjligt stabil och var en starkt bidragande orsak till att Örebro lämnade Skellefteå med samtliga tre poäng.

Örebro gjorde sju mål under veckans två matcher och gemensamt för samtliga av dessa var att Rissanen fanns på isen.

Bubblare: Erik Gustafsson Luleå, Niklas Hansson Rögle

Forwards:

Leon Bristedt Rögle

Jag blir glad av att se Leon Bristedt spela hockey just nu. Med ett härligt spelsinne, teknik, blick och balans hanterar han framförallt det offensiva spelet förstklassigt och är därav en de mest sevärda spelarna.

Under veckans två matcher svarade stockholmaren för fyra poäng och har nu etablerat sig som en toppspelare i serien.

Fredrik Händemark Malmö (2)

Efter förra lördagens usla insats mot Luleå hade Malmötränaren Peter Andersson ett långt möte gällande vad man ska kunna kräva av varandra och vilken arbetsinsats som ska prägla Malmö.

Det hårda- och uppoffrande jobbet skulle prioriteras och den som återigen visade vägen var kapten Händemark. Både mot Brynäs och Frölunda var det Händemarks kedja med Lars Bryggman och Frederik Storm som satte an tonen och framförallt i segermatch mot Frölunda i torsdags var det trion som var jobbiga att möta och leverade offensivt.

Broc Little Linköping

Den skicklige amerikanen gör sin vana trogen mål och under Linköpings två segermatcher svarade Little för just två av den varan. Det bidrog i allra högsta grad till att Linköping tog fem och sex poäng under veckans matcher.

Kedjan med Little, Andrew Gordon (grym den här veckan också) och Jaakko Rissanen har svarat för en stark vecka och bidragit med nödvändig offensiv.

Bubblare: Andrew Gordon Linköping Marcus Weinstock Örebro, Henrik Törnqvist Linköping

Coach:

Roger Melin Leksand

Två bortamatcher mot Växjö och Malmö gav sex välbehövliga poäng efter att dessförinnan radat upp nio raka förluster.

Trots en tuff start mot Växjö i torsdags (mål efter 15 sekunder) lyckades Leksand vinna med 4-2 där det matchavgörande målet gjordes av Fredrik Forsberg med endast 29 sekunder kvar på klockan.

Mot Malmö i lördags svarade Leksand för två mediokra perioder för att under de avslutande 20 minuterna göra tre mål och vinna med betryggande 4-1.

Dessutom kunde Melin glädja sig åt få utdelning i powerplay för första gången sedan den tionde oktober.

Veckans… Nollor

Skellefteås Mantas Armalis höll nollan i sin andra match (första från start) när Skellefteå vann över Djurgården i torsdags. Den bedriften var han ensam om under veckans matcher.

Veckans… Junior

Rögles Nils Höglander svarade för säsongens mål när han fintade upp stackars Marcus Högström på läktarn för att sedan, i samma rörelse, lägga upp pucken på bladet och kasta in den bakom Niklas Svedberg.

Det räcker som motivering för att utses till veckans junior.

Veckans… Himmel och helvete

När Färjestad mötte Örebro i torsdags var poängligaledarna Marcus Nilsson och Michael Lindqvist tämligen bleka så till den grad att Nilsson inte spelade i den tredje perioden. Vad det berodde på ville tränaren Johan Pennerborn inte gå in på efter matchen och valde att avstå och kommentera det.

Mot Djurgården i lördags var duon återigen i praktslag och svarade tillsammans för fem poäng och befäste sina positioner som etta och tvåa i poängligan.

Veckans… Debut

Det tog Toumas Kiiskinen 38 sekunder att göra mål i sin debut för Skellefteå. Efter nio minuter och 40 sekunder hade finländaren gjort två mål och visat att han kan bli ett bra komplement vid sidan av Joakim Lindström.

Veckans… Tryck

Förväntningarna var stora i Örebro när Färjestad gästade och knappt hade folk hunnit bänka sig innan hemmalaget tagit ledningen.

Satan i gatan vilket härligt tryck det var i Behrn Arena!

Som en extra krydda bjöds det dessutom på Flygande Jacob för oss på Cmore innan match. Bara en sådan sak var värt besöket.

Veckans… Krislag

Jag känner inte igen Robert Ohlssons Djurgården. Ett lag som de senaste åren haft förmågan att charma med ett fartfyllt- och intensivt spel.

Att något inte stämmer har blivit tydligt under veckan när man inkasserade tre raka förluster med en målskillnad på 3-13.

Jag vet att lagets störts av avstängningar och såklart att avsaknaden av Jacob Josefsson är påtaglig.

Att lag förlorar och kommer i svackor är inget konstigt i sig men jag saknar all form av fart och energi som jag tycker präglat laget under så många år.

Veckans… Spaning

Det kommer att ske förändringar i spelartrupperna under den kommande veckan när det är spelledigt till följd av landslagsuppehållet och ges tid för lite eftertanke.

Växjö har några obekväma beslut som måste fattas och här är min bestämda uppfattning att Mathew Bodie kommer att behöva lämna precis som att Färjestad och Ville Leskinen kommer gå skilda vägar. Den tilltänkt poängspelaren var uppsatt som 13e forward mot Djurgården i lördags och klockade in på blygsamma fyra minuters istid.

Det handlar i grunden om duktiga spelare men varken Bodie eller Leskinen kommer att kunna studsa tillbaka i sina respektive klubbar. Då kan det vara bästa för samtliga inblandade att faktiskt börja om och skiljas i samförstånd.

Veckans… Snyggaste

Det kanske bara är jag men är inte många av de gamla klassiska matchtröjorna mycket snyggare än dagens?

Veckans… Mål (förlåt, årets mål)

https://twitter.com/cmoresport/status/1189256511270346756?s=20

Veckans… Picasso

https://twitter.com/cmoresport/status/1190000615251951617?s=20

Veckans… Klubbteknik

https://twitter.com/cmoresport/status/1190934404316770305?s=20

Veckans.. Jubel

https://twitter.com/cmoresport/status/1190675687251820548?s=20

Veckans… Tackling

https://twitter.com/cmoresport/status/1189475692326674437?s=20

