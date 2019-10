Det var en minst sagt händelserik och rolig match när Rögle körde över Djurgården igår. Individuella prestationer av högsta klass där Nils Höglanders mål är bland det läckraste jag bevittnat men också klandervärda agerande som gav en dålig eftersmak till en underhållande match.

Djurgården svarade igår för säsongens, i särklass, sämsta insats. Eller kanske rent av en av de svagaste insatserna under Robert Ohlssons dryga tre säsonger som Djurgårdstränare?

Var fanns farten, vart var passionen och lusten att vinna närkamper eller rättare sagt avskyn att förlora en kamp om en lös puck?

J Ä V L A R A N A M M A.

Det fanns stundtals inte ens tillstymmelse till engagemang från flertalet spelare och såklart är det något som lär oroa Djurgårdsledningen.

Samtidigt tror jag att det kommer passa Djurgården bra är ha två rätt tuffa bortamatcher i form av Skellefteå och Färjestad innan landslagsuppehållet nästa vecka.

Kravet eller rättare sagt förväntan att spela en publikfriande hockey finns inte på samma sätt på bortaplan och inställningen att kriga och grisa sig till poäng är lättare att sälja in. Man kommer dock få göra det utan Jesper Pettersson och i ärlighetens namn borde det också varit utan Marcus Högström som var anledningen att jag lämnade gårdagens match med en dålig eftersmak.

I mitten av den andra perioden, vid ställning 5-0 till Rögle, skallade Jesper Petterson Leon Bristedt framför eget mål. Det var fegt, fult och helt medvetet.

Inget snack om den saken.

Det skedde i ren och skär frustration och med det tilltaget så kommer en viktig pjäs som Pettersson att stängas av. Säkerligen uppemot tre matcher och knappast det som Djurgården behöver just nu.

I slutskedet av matchen var det sedan lagets kapten Marcus Högström tur att visa prov på dåligt omdöme och frustration när han knockade Dennis Everberg från båset i en situation han själv startade.

Med drygt fem minuter kvar av den tredje perioden åker Dennis Everbergs klubba in i Djurgårdens bås efter en närkamp med Robin Norell och träffar Marcus Högström. Det är inte alls ovanligt att spelares klubbor kan åka in motståndarns bås i samband med närkamper och det är då inte heller helt ovanligt att spelaren som blir träffad rycker tag lite i klubban likt Högström gjorde igår.

Nu höll dock Högström kvar Everbergs klubba som sin tur skickar upp en handske i Högström ansikte. Isolerar vi dessa händelser så ska det rendera i två minuters utvisning för holding the stick på Högström och två minuters utvisning för roughing på Everberg. Det som dock är viktigt att förtydliga är att Everbergs smäll inte på något sätt är så pass våldsam att den ska ge ett hårdare straff än två minuter.

Det som sedan sker, och jag initialt missade under kommenteringen, var hur Högström sätter sin vänster hand/arm i bakhuvudet på Everberg efter att han dragit av honom hjälmen och sedan fullkomligt knockar honom med en rak höger.

När jag sett det i efterhand ett flertal gånger kan jag bara konstatera att det var väldigt fult och fegt agerat av Högström.

Framförallt kombinationen att låsa fast huvudet med vänster arm och sedan skicka på en kraftig höger är det jag reagerar på.

Det är faktiskt väldigt, väldigt respektlöst både mot Everberg men också mot det egna laget och tydliggör mer än något annat frustration från lagets kapten. På det sätt som Djurgården spelar just nu och den roll som Högström är tilltänkt att ha är det såklart oförsvarbart. Det här handlar inte om att visa karaktär, jävlaranamma eller att stå upp för sitt lag.

Jag tror faktiskt inte att någon kan försvara Högströms agerande, även om smällen inte skedde helt oprovocerat, vad det med en fullkomligt onödig brutalitet. Hur SHL och dess disciplinära råd kan göra bedömning att den inte ska anmälas ställer jag mig helt oförstående till.

Om någon mot förmodan inte klarar av att se nyanserat på situationen vänligen fundera hur ni resonerat om det varit tex Andreas Engqvist som fått smällen i fjol och vad det i så fall gett för konsekvenser.

Jag tänkte väl det.

Lägg till att Dennis Everberg i det här fallet mycket väl riskerar att missa matcher på grund av en hjärnskakning.

Jag tycker att Marcus Högströms agerande var idiotiskt och kan sträcka mig så långt och säga att gårdagens tjuvsmäll är bland det fegaste jag sett den här säsongen. Klart som tusan att den skulle ha anmälts från SHL som ofta och gärna pratar om spelarnas säkerhet.

Marcus Högström sänkte Dennis Everberg med en ful tjuvsmäll som jag tycker ska straffas i efterhand. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

