En spelare som engagerar

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #6

Målvakt:

Samuel Ersson Brynäs

Säsongsinledningen har inte direkt varit lysande från varken Brynäs- eller Samuel Erssons sida. Den senaste veckan har Ersson fått förtroendet i matcherna mot Rögle och Leksand och visat upp ett stabilt och bra spel spel och kanske har han nu tagit rollen som förstamålvakt i Brynäs.

Fortsätter Ersson på samma sätt kommer Brynäs att börja plocka flera poäng och lämna det absoluta bottenskiktet bakom sig.

Bubblare: Joel Lassinantti Luleå

Backar:

Markus Lauridsen HV71

Det blev under sommaren uppenbart att HV71 ansåg sig sakna spets på sin backsida när man värvade Eric Martinsson, Emil Johansson och Johannes Kinnvall.

Men frågan är om man trots allt inte redan satt på en guldklimp utan att ens veta om det?

Det spel som Markus Lauridsen visat upp under hösten har varit otroligt bra och de senaste veckor har jag nästan haft dåligt samvete som lämnat honom utanför Veckans lag.

Nu går det inte längre att förbise det spel som Lauridsen visat upp och i segermatchen mot Växjö i torsdags var dansken matchens bästa spelare.

Karl Stollery Frölunda

Vecka efter vecka och i match efter match ser jag en positiv utveckling i Karl Stollerys spel. Jag kan väl helt ärligt säga att jag inte var direkt imponerad av Stollery efter försäsongen och under de inledande matcherna av säsongen. Det var uppenbart att Frölunda tidigt hade för avsikt att bygga Stollery när Roger Rönnberg efter matchen mot HV71 på bortaplan i den andra omgången lyfte fram Stollery trots att han stod för en rätt slätstruken insats. Men precis som alla andra backar har Stollery haft en fin utvecklingskurva och numera uppträder han med en självklarhet och ett lugn som smittar av sig.

Bubblare: Erik Gustafsson Luleå, Kristian Näkyvä Örebro.

Forwards:

Ryan Stoa Örebro

Den meriterade kanadensaren har haft en fin vecka med fyra mål på två matcher vilket gör att Stoa delar ledningen i skytteligan på åtta mål tillsammans med Färjestads Michael Lindqvist.

Jag gillar det jag ser av Ryan Stoa som har något majestätiskt över sin spelstil och allt han gör andas pondus. Även om veckan varit offensivt starkt är det framförallt tvåvägsspelet som lyser starkast i match efter match. Det känns som om Örebro fått den naturliga motorn och pådrivarn i laget som jag upplever man tidigare saknat.

Robin Kovacs Luleå

Jag gillar det jag sett av Robin Kovacs i år och i synnerhet den senaste veckan då Kovacs först avgjorde mot Skellefteå i torsdags för att ett par dagar senare göra matchens första mål när Luleå körde över Malmö.

Kovacs har en förmåga att engagera och är en spelare som motståndarna lätt irriterar sig på. Lägg till fart, frenesi och teknik samt en stor portion självförtroende och det är lätt att förstå varför Kovacs hockey-liv leker just nu.

Johan Sundström Frölunda

Av någon underlig anledning började en del dra lite för stora växlar över att Sundström inte producerade poäng under säsongsinledningen och började därför kritisera hans spel.

Själv var jag helt oförstående och hade nog räknat med att det skulle ta några matcher innan han kom in i spelet i SHL igen efter ett par skadefylld säsonger i KHL.

Den senaste veckan har Sundström med all önskvärd tydlighet visat att han är en toppspelare i SHL och en av Frölundas viktigaste spelare.

Bubblare: Niklas Lasu Frölunda, Anton Rödin Brynäs, Broc Little Linköping.

Coach:

Niklas Eriksson Örebro (2)

Efter 14 spelade omgångar ligger Örebro på en andraplats. Jag tar det igen, efter 14 spelade omgångar ligger Örebro på en andraplats. Mot Leksand- och Rögle på bortaplan tog Örebro full pott och det går inte annat än imponeras av hur pass bra laget spelar och den jämnhet man visat upp. Örebro har fått igång en fungerande offensiv och en trygghet i sitt spel som jag inte sett sedan säsongen 2014-2015.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nolla

Luleås Joel Lassinantti höll nollan mot Malmö i lördags i vad som förmodligen kan ha varit hans lugnaste dag på jobbet någonsin. Efter två perioder hade Malmö mäktat med att skjuta fem skott mot Lassinantti.

Veckans… Junior

Brynästalangen Victor Söderström får ett stort förtroende i vad som förmodligen är hans sista säsong i SHL på många år. Precis som hela laget har Söderström haft det lite tyngre sedan han återvände från Arizona men den senaste veckan har det lossnat mer och mer. Söderström är en talang utöver det vanliga som ska bli intressanta att följa framöver.

Veckans… Satt kvar i bussen

Den klyschan stämmer nog rätt bra på Malmö för att summera deras insats mot Luleå i lördags. Jag kan inte minnas sist jag såg ett Peter Andersson-styrt lag så håglöst.

Det har nog aldrig hänt. Faktiskt.

Veckans… Skada

Oj så tungt för Oskarshamn som nu tvingas klara sig utan sin kapten Johan Alm under resterande delen av säsongen efter den knäskada han ådrog sig under träning.

Veckans… Lördagsgodis

Förra lördagen svarade Emil Pettersson för fyra poäng när Växjö slog Brynäs. I lördags stod han för tre nya poäng och av Petterssons tolv poäng den här säsongen har åtta kommit under lördagsmatcherna.

Veckans… Det går snabbt i hockey

I torsdags spelade Jarno Kärki för Färjestad i segermatchen mot Linköping. I lördags skrev Kärki på ett korttidskontrakt med just Linköping för att bara timmar senare spela match mot Växjö på bortaplan. Avdelning det går snabbt i hockey.

Veckans… Finaste

I samband med att Skellefteås Gustaf Linvall fick ett skott upp mot axel och huvudet till och tvingades avbryta matchen var Luleås Niklas Olausson snabbt framme för att se hur det gick för Lindvall.

Det var fint på något sätt och säger rätt mycket om Olausson som person.

Veckans… Inramning

Det var fullsatt i Gavlerinken (jag fortsätter att kalla den så) när Leksand kom på besök i lördags.

Publiken fick glädja sig åt en seger efter straffar och faktiskt andra raka och möjligtvis något att nu bygga vidare på.

Om fansen och spelarna var glada?

Bedöm själva.

Veckans… Folkdräkt

Veckans… Roger, hallå!

Veckans… Klapp-klapp-spel

Veckans… Räddning

Veckans… Ryan Lasch-pass

Veckans… Smörpassning

* * * * * * * * * * * * *

