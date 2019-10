Inte lätt att ersätta

Sämsta tänkbara nyhet för Oskarshamn som nu tvingas klara sig utan sin lagkapten Johan Alm resten av säsongen.

Snacka om mardröm.

Nu måste Oskarshamn värva en ersättare men kostnaderna för Johan Alm blir man inte kvitt med per omgåemde trots att han inte kommer vara spelbar resten av säsongen.

Vid en korsbandsskada lite den Johan Alm ådragit sig och som kräver operation brukar rehabiliteringstiden vara omkring nio månader. Det är ett tufft bakslag för Oskarshamn och i synnerhet för Alm själv.

Jag har själv tvingats operera korsbandet två gånger och vet vilket helvete i form av rehabilitering som väntar för Alm.

Mitt i bedrövelsen måste Oskarshamn gå vidare men det kommer dröja först tre månader innan man frigjort sig från Alms lönekostnad som jag tippar ligger runt 150 000 kr i månaden:

Många lär skrika efter nyförvärv när lagets kanske viktigaste spelare är borta men det är inte helt enkelt eftersom Oskarshamn ska betala full lön till Johan Alm under de första 14 dagarna efter skadetillfället.

Dag 15 kliver Försäkringskassan in och betalar ut en ersättning om ca 24 000 kr i månaden före skatt.

Utöver beloppet från Försäkringskassan ska Oskarshamn betala lön upp till 90 % (ca 113 000 kr exklusiva sociala avgifter) från dag 15 till dag 90 efter skadetillfället.

Efter dag 90 kliver SEB- Tryggliv in och täcker upp kostnaderna för Johan Alms månadslön och Oskarshamn har då inget betalningsansvar gentemot Alm.

Grovt förenklat ser försäkringen för hockeyspelare i SHL och Hockeyallsvenskan ut enligt följande:



# Dag 1–14: Klubben betalar full ersättning

# Dag 15–90: Försäkringskassan betalar ut 24 000 kr per månad. Klubben betalar sedan mellanskillnaden till 90 procent av lönen.

# Dag 91 och framåt: Försäkringskassan betalar fortsatt 24 000 kr per månad medan SEB- Tryggliv täcker upp till 90% av lönen fram tills dess att spelaren blir frisk (max 60 månader).

Med andra är det först ca den femtonde januari som Oskarshamn frigjort sig Alms lönekostnad.

Det ger en bild av problematiken att tillfredsställa fansen som skriker efter en ersättare så fort en spelare blir skadad.

Jag lider med både med Oskarshamn och Johan Alm.

Helt klart är dock att Oskarshamn måste värva men med kalkylen ovan förstår de flesta att det också finns en ekonomisk problematik som kan vara svår att hantera.

Oskarshamns måste värva nu när man tvingas klara sig utan Johan Alm under resten av säsongen. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny