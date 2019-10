En smått makalös utveckling

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #5

Målvakt:

Niklas Svedberg Djurgården (2)

Rent spelmässigt var det ingen större skillnad mellan Djurgården och Leksand när lagen möttes i lördags även om segersiffrorna i sig var betryggande. Den stora matchhjälten var Niklas Svedberg som, trots många och farliga lägen emot sig, höll nollan och stod för en lysande insats

Det känns som om Svedberg lyft sitt spel ytterligare ett par nivåer sedan Djurgården valde att plocka in Kari Rämö.

Bubblare: Christoffer Rifalk Rögle

Backar:

Ilari Melart Växjö

Med ett nyopererat knä kan Ilari Melart för första gången på länge spela helt utan smärta. Det märks också på isen och den finska jättebacken har verkligen imponerat under den korta period han varit i Växjö.

Visst, crosscheckingen på Ryan Lasch i torsdags, som gav matchstraff, var inte snygg men utöver det har Melart varit dominant. Tre mål under veckan och totalt fyra mål på fyra matcher är dubbelt så många som han svarade för i fjol med Färjestad på 40 matcher. Redan nu kan jag konstatera att Melart är en av Växjös viktigaste spelare.

Jacob Moverare Frölunda

Den utveckling som Jacob Moverare haft i Frölunda under det dryga år han varit i klubben är smått makalös. Från en valpig och tämligen intetsägande back till en spelare som mycket väl kan få testa på spel i Tre Kronor under året. Moverare spelar just nu med ett stort självförtroende och blandar enkelt spel med fina uppåkningar.

Bubblare: Sebastian Erixon Färjestad, Jonathan Pudas Skellefteå

Forwards:

Emil Pettersson Växjö

Jag och många med mig hade stora förväntningar på Emil Pettersson inför säsongen. Det går inte att blunda för att starten inte varit vad varken Växjö eller Pettersson själv hoppats på. Den här veckan klev dock Pettersson fram och leverade sju poäng på två matcher. I ”måstematchen” mot Brynäs i lördags gjorde Pettersson ett mål och svarade för tre assist när Växjö vann med 4-1.

Joel Lundqvist Frölunda

Kapteneras kapten fortsätter att hålla en hög nivå match efter match och har, bortsett från säsongens första vecka, knackat på dörren till Veckans lag varje måndag.

Efter veckans två matcher och tre mål samt en assist och sina vana trogen ett rejält och tufft spel över hela banan är Lundqvist gjuten på listan.

Per Åslund Färjestad

Efter en fjolårssäsong som förstördes till följd av en hjärnskakning är underskattade Per Åslund tillbaka med besked den här säsongen. När Färjestad vann mot serieledande Rögle i torsdags svarade Åslund för en lysande insats med bland annat två mål och en assist. Utöver mål och assist står Åslund för ett hårt och uppoffrande jobb och frågan är nog om han någonsin spelat bättre än vad han gör just nu?

Bubblare: Rhett Rakhshani Frölunda, Patrik Berglund Djurgården, Shane Harper Örebro.

Coach:

Thomas Berglund Luleå

Luleå var det enda lag som tog full pott under veckans matcher och också det enda lag som lyckats tygla Färjestads offensiv de senaste veckorna.

Luleå som haft svårt på bortaplan under säsongsinledningen gjorde en fulländad insats i 3-2 i Karlstad i lördags.

I den tredje perioden, när ett offensivt begåvat Färjestad, jagade kvitteringen stängde Luleå ned matchen och kvävande värmlänningarnas kreativitet.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Rögles Christoffer Rifalk höll nollan mot Skellefteå i lördags medan Djurgårdens Niklas Svedberg gjorde detsamma mot Leksand. Det var Rifalks första nolla i SHL medan Svedberg höll sin andra för säsongen. Det är för övrigt lika många som Svedberg höll på 35 matcher med Timrå i fjol

Veckans… Junior

HV´s Hugo Alnefelt fortsätter att övertyga mellan stolparna med ett imponerande lugn som sprider trygghet till försvaret.

Under veckans två segermatcher visade Alnefelt upp ett stabilt spel och det är nästan svårt att tro att killen endast är 18 år.

Veckans… Genombrott

Jag hade stora förväntningar på Luleås Isac Brännström inför säsongen och trodde han skulle ta vid där han avslutade med HV71 i fjol.

Inledningen har varit lite sisådär men den senaste veckan har sett bättre ut. Veckans två mål, Brännströms första i Luleåtröjan, lär ha gett självförtroendet en kick och jag tror fortsatt att uppemot 15 mål är rimligt den här säsongen.

Veckans… Frejdigaste

Örebro har släppt fram junioren Linus Öberg mer och mer och det går inte annat än gilla det han visat upp. Så fräck och totalt orädd i spelet.

Kanske att Örebro nu har en självförsörjande juniorverksamhet som man kan plocka upp spelare från i en större utsträckning än tidigare.

Veckans… Mest efterlängtade

Rögle värvade Nick Sörensen från Linköping för tre veckor sedan och först i sin sjätte match i den grönvita tröjan gjorde den potentielle skyttekungen sitt första mål. Säkert befriande och skönt för Sörensen som i en kedja med Mattias Sjögren och Leon Bristedt svarat för en stark vecka.

Veckans… Det var på sekunden

Nu hjälpte det visserligen inte men Brynäs kvitteringen med bara en sekund kvar av den första perioden mot Växjö hade kanske kunnat gett ett rejält psykologiskt övertag i ångestmatchen mot Växjö.

Trots stundtals bra spel föll Brynäs igen och är nu fast cementerade i botten av tabellen.

Veckans… Målfest

Torsdagens sju matcher resulterade i 49 mål vilket är den bästa noteringen sedan 2015 när SHL utökades till 14 lag.

Veckans… Hockeyhjärta

Det går inte annat än att imponeras av Linköpings Andrew Gordons uppoffrande spel i match efter match.

Om nu Linköping ska vara det hårdast arbetande lag, vilket man ännu inte på långa vägar är, bör exempel likt Gordon lyftas fram.

Veckans… Snabbaste

Publiken i Tegera Arena hann knappt bänka sig innan Alexander Holtz gjort 1-0 till Djurgården mot Leksand. Enligt den officiella statistiken tog det nio sekunder men för en vän av ordning vill jag påpeka att det endast tog åtta sekunder.

https://twitter.com/cmoresport/status/1185548262528425988?s=20

Veckans… Tackling

https://twitter.com/cmoresport/status/1185606775300612096?s=20

Veckans…. Passning

https://twitter.com/RoadLaker/status/1184931004328357888?s=20

Veckans… Genomskärare

https://twitter.com/cmoresport/status/1185566397574856705?s=20

Veckans… Spelvändning

https://twitter.com/cmoresport/status/1184884778274820103?s=20

Veckans… Snyggaste

https://twitter.com/cmoresport/status/1185571344718684167?s=20

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1186155766195064832?s=20

* * * * * * * * * * * * *

