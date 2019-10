Har aldrig varit bättre

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #4

Målvakt:

Gustaf Lindvall Skellefteå

Men oj så bra som Lindvall varit på slutet. Under veckans två SHL-matcher släppte Lindvall endast in ett mål på de 58 skott han ställdes mot. Dessutom höll han också nollan mot Kärpät i CHL i tisdags vilket än mer tydliggör den form som Lindvall är i just nu.

Bubblare: Niklas Svedberg Djurgården

Backar:

Kodie Curran Rögle (2)

Sett till säsongsinledningen har ingen annan spelare varit bättre än den så begåvade Kodie Curran. Det är nästan så att alla lovord och beröm börjar sina när man ska lyfta fram det spel som Curran står för i match efter match.

Till alla tidigare spelare som, när lämpat slocknat, gnäller att det saknas skicklighet i dagens SHL kanske ska kolla in Currans fenomenal spel.

Arvid Lundberg Skellefteå

Sanslöst stabil under veckans två matcher och en stor anledning till att Skellefteå tog full pott och endast släppte in ett mål.

Lundberg är ingen back som står för massa poäng eller flashiga saker som sticker ut. Men likväl är han Skelleftåes viktigaste och bästa back.

Jag hoppas att det också belönas med en plats Tre Kronor när Johan Garpenlöv plockar ut sin första landslagstrupp om två veckor.

Jag har länge lyft fram Lundberg som en av seriens mest underskattade spelare och min känsla är att han aldrig varit bättre.

Bubblare: Sebastian Erixon Färjestad, Jesper Sellgren Luleå.

Forwards:

Marcus Nilsson Färjestad

Den lilla liraren spelar sitt livs hockey och fullkomligt öser in poäng. Efter matchen mot Leksand i torsdags medgav den assisterande förbundskaptenen Marcus Ragnarsson att det nog skulle vara svårt att hålla Nilsson borta från spel i Tre Kronor.

Nilsson är en stor anledning till att Färjestad återigen är seriens mest sevärda lag som bjuder på en rolig hockey med massvis av mål.

Mattias Bromé Örebro

När Örebro vann över Växjö med 4-1 i torsdags var det stundtals Mattias Bromé-show när han svarade för ett mål och tre assist. I slutskedet av matchen, när Växjö plockat ut målvakten, valde Bromé att ödmjukt spela fram Sakari Salminen trots att han själv enkelt hade kunnat göra sitt andra mål. Sådant ska lyftas fram precis som den dominanta insats Bromé stod för.

Gustav Rydahl Färjestad

En av de mer oväntade utvecklingskurvorna i SHL de senaste åren är den Gustav Rydahl haft.

Från en brukare på gränsen till att inte platsa i SHL till en av topplaget Färjestads allra viktigaste spelare.

Mot HV71 i lördags var Rydahl skillnaden mellan lagen när han stod för tre mål när Färjestad vann prestigemötet med 4-3. Dessutom är Rydahl användbar både powerplay och boxplay samt i olika positioner. Som under veckans två matcher när han gått som center mellan superduon Marcus Nilsson och Michael Lindqvist.

Bubblare: Michael Lindqvist Färjestad, Daniel Zaar Rögle, Marek Hrivík Leksand.

Coach:

Tommy Samuelsson Skellefteå

En mycket stark och stabil vecka av Skellefteå som tog full pott i veckans två matcher och dessutom vann i CHL mot Kärpät. Framförallt börjar Skellefteå få igång fler spelare och defensiven är ramstark vilket är lite av Samuelssons adelsmärke.

Veckans… Nollor

Skellefteås Gustav Lindvall höll nollan mot Malmö i torsdags, Djurgårdens Niklas Svedberg höll även han nollan mot ett uddlöst Malmö i lördags medan Luleås Joel Lassinantti höll nollan mot Brynäs i torsdags.

Veckans… Hattrick

Säsongens första hattrick svarade Gustav Rydahl för när Färjestad vann med 4-3 över HV71 i lördags.

Veckans… Junior

Frölunda förfogar över en seriens bredaste forwardsuppsättning och en av diamanterna är Samuel Fagemo. I lördags bjöd Fagemo på två läckra mål efter fina individuella prestationer.

Veckans… Jag såg dig

Linköping spelade endast en match under veckan och av den anledningen är det dessvärre svårare för spelarna att ta sig in i Veckans lag.

Jag noterade dock Olle Lycksells strålande match mot Leksand i lördags där hans första period var fullkomligt dominant. Under matchens första 20 minuter svarade Lycksell för tre poäng och faktum var att han kunnat göra både en och två poäng till.

Veckans… Målvaktspar

Rögles Christoffer Rifalk och Roman Will är två av seriens bästa målvakter.

Rifalk storspelade mot Djurgården medan Will gjorde detsamma mot Växjö.

Veckans… Spaning

I fjol var Örebrobacken Rasmus Riisanen mer en belastning än en tillgång som den defensiva backklippa han förväntades vara.

I år däremot. Wow. Så stabil och trygg i allt han gör på isen.

Veckans… Värvning

HV71 vann tillslut drakampen om Alexander Bergström som vänder hem till SHL efter två säsonger i KHL. Som många andra spelare som vänt hem från den ryska ligan kan det ta ett tag innan Bergström hittar rätt. Trots det är pratar vi om en klasspelare som stärker HV’s offensiv.

Veckans… Islossning

Linköpings offensiv har knappast varit mycket att skryta om under säsongsinledningen. I lördags mot Leksand tog man en direkt nödvändig seger och när man slog masarna med 5-2

När serien summeras måste Linköping ha just Leksand bakom sig i tabellen om man ska undvika kvalspel.

Veckans… Snyggaste

Skellefteå spelade i sitt klassiska gula matchställ och jag måste erkänna att tröjorna var enormt stilrena och skarpa.

Dessutom mot Brynäs, som åtminstone, kan glädja sig över att ha seriens snyggaste tröjor.

Veckans… Hyllning

HV71 hyllade och uppmärksammade Andreas Jämtin och Per Ledin för deras tid i klubben. Snyggt och välförtjänt.

https://twitter.com/cmoresport/status/1183051643690074113?s=20

Veckans… Moviestar



https://twitter.com/RoadLaker/status/1183302779718291456?s=20

Veckans… Skott



https://twitter.com/frolunda_hc/status/1183363495301144576?s=20

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmoresport/status/1183054638716719104?s=20

Veckans… Räddning 2.0

https://twitter.com/cmoresport/status/1182369758236368899?s=20

