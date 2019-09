Lever upp till förväntningarna

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #2

Målvakt:

Niklas Svedberg Djurgården

Det går såklart att argumentera för att HV är seriens i särklass trubbigaste lag rent offensivt men det ska dock inte förringa Niklas Svedbergs insats mellan stolparna.

Svedberg stod för 32 räddningar och släppte endast en puck förbi sig och var den enskilt största anledningen till att ett blekt Djurgården lyckades vinna mot HV71.

Bubblare: Jonas Gustavsson Linköping

Backar:

Nils Lundkvist Luleå

Jag ska inte säga att säsongen i fjol var ett misslyckande men nog var det ändå en missräkning sett till förväntningarna. Det som Lundkvist visat under inledningen av säsongen är spel av högsta klass och det råder ingen tvekan om att han tagit både tre och fyra steg och uppträder med ett större lugn och en självklarhet i spelet. Klart att självförtroendet skjutit i höjden efter sex poäng på de inledande sex matcherna varav tre av dessa kom under veckans två matcher.

Éric Gélinas Rögle

När Éric Gélinas värvades in sent i fjol var det knappast någon omedelbar succé och helt ärligt var jag rätt förvånad att Rögle ändå valde att förlänga hans kontrakt. När han nu acklimatiserat sig till svensk hockey och hittat en bra omgivning i topplaget Rögle får han ut mycket av sitt spel via sin storlek och överraskande fina speluppfattning.

Få, om ens någon, har ett hårdare skott än Éric Gélinas.

Bubblare: Theodor Lennström Frölunda, Anders Grönlund Frölunda

Forwards:

Leon Bristedt Rögle

Leon Bristedt missade de inledande matcherna av serien och väl tillbaka i spel placerades han som center innan han den här veckan återtog sin plats ytterforward. Tillsammans med Dennis Everberg och Anton Bengtsson har kedjan dominerat matcherna och skapat mycket offensiva situationer. På veckans två matcher svarade Bristedt för fyra poäng.

Fredrik Händemark Malmö

Malmös lagkapten har inlett säsongen på bästa tänkbara sätt och under de inledande sex matcherna har Fredrik Händemark gjort poäng i samtliga. Under veckans två matcher blev det tre assistpoäng varav två av dessa var fina flippassningar dels till Lars Bryggman mot Örebro och till Frederik Storm mot Färjestad. Händemark driver ett Malmö som är rejält på gång efter en sämre start på säsongen.

Rhett Rakhshani Frölunda

Den skicklige amerikanen gör sin åttonde SHL-säsong och har i ärlighetens namn nog aldrig varit bättre. Efter sex matcher har Rhett Rakhshani svarat för nio poäng vilket går att jämföra med 21 poäng på 38 matcher i fjol. En stor anledning sägs vara att Rakhshani ska vara i bra fysiskt slag och med tanke på att kontraktet går ut efter säsongen är han på väg att skaffa sig ett drömläge i kommande kontraktsförhandlingar. Under veckans två matcher stod Rakhshani för fyra poäng och ett väldigt bra spel.

Bubblare: Dennis Everberg Rögle, Marek Hrivik Leksand, Ryan Lasch Frölunda

Coach:

Roger Rönnberg Frölunda

Frölunda och Roger Rönnberg förfogar över lite av ett offensivt dream team med mängder av högkvalitativa spelare vilket också gör att spelet blir underhållande. Trots några tuffa avbräck på backsidan flög man upp till Skellefteå och vann med 6-1 innan Färjestad besegrades i med 5-2 i lördags. Frölunda lever upp till förväntningarna som det topptippade lag man är.

Veckans… Junior

Luleås Nils Lundkvist är en av hela seriens bästa spelare just nu. Junioren har tagit enorma kliv den här säsongen.



Veckans… Hemvändare

Frölunda fick tidigare hem Samuel Fagemo som gjort avtryck i sina första matcher och den gångna veckan plockade Luleå in skicklige backen Jesper Sellgren.

Ett bra beslut för alla parter där Sellgren ger Luleå spets och själv ges möjlighet till en fortsatt utveckling i en miljö som han är bekväm i.

Veckans… Övergång

När Nick Sörensen inte längre var önskvärd i Linköping högg Rögle direkt. Att en svensk spelare vid en ålder av 24 år med den potentialen blir ledig under pågående säsong hör inte till vanligheterna.

Förutsatt att Sörensen håller sig skadefri kommer han göra det riktigt bra och svara för viktiga mål.

Det är jag säker på!

Veckans… Sämsta

Förlust hemma mot Frölunda med 6-1 var knappast vad Skellefteå behövde för att locka publik till sina hemmamatcher.

Veckans… Va?

Efter Djurgårdens tämligen slätstrukna insats mot HV71 i torsdags uttalade sig backen Marcus Högström att motståndarlagen var rädda för att komma och spela på Hovet. En sak är säker. Hv var inte speciellt rädda utan snarare dominanta men föll på sin egen ineffektivitet.

Veckans… Still going strong

Frölunda och Joel Lundqvists har inga planer på att gå skilda vägar. I lördags förlängde veteranen sitt kontrakt med ytterligare en säsong.

Veckans… Urladdning

Efter nio minuter och 15 sekunder hade Leksand svarat för en mäktig inledning och punkterat matchen mot Brynäs med tre snabba mål.

Veckans… Snackis

Det var obehagliga scener som utspelade i Växjö i samband med att Brendan Shinnimin tacklade Oskars Nilsson som flög handlöst in i sargen och skadades rejält. Hoppas att Oskar Nilsson återhämtar sig och mår bra igen.

Veckans… Moviestar

Jag hyllade Brynäsbacken Josef Ingman som en blivande landslagsman så sent som för en vecka sedan.

Men. Filmingen han stod för i samband med att Leksandsspelaren Oscar Langs klubba möjligtvis vidrörde hjälmen var inte okej någonstans.

Usch och fy.

Veckans… Spaning

Underskatta inte Jonas Gustavssons betydelse för Linköping.

Efter att ha missat fyra matcher till följd av den hjärnskakning han ådrog sig i premiären mot Djurgården var målvakten tillbaka i Linköping lagom till bottenmötet mot Växjö i lördags. Gustavsson visade klass och stod för en briljant insats och spred ett lugn till hela laget.

Veckans… Skott

https://twitter.com/cmoresport/status/1177270394597912577?s=20

Veckans… Utvisning

https://twitter.com/cmoresport/status/1177284873402441729?s=20

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1177645557411536896?s=20

