Det han säger känns trovärdigt

Ny vecka och nya saker att lyfta fram när jag hyllar en klubb med trovärdiga ambitioner och dissar den händelse som fick oss alla att hålla andan.

Veckans hiss

När Rögles Dennis Everberg efter segern mot Leksand igår fick frågan om vad målet för säsongen var och anledningen till att valde att flytta hem svarade han snabbt SM-guld.

Såklart har gruppen en resa att göra och även om inledningen på säsongen imponerat är det såklart för tidigt att spekulera eller sia om guld. Men det är uppenbart att det finns en större tro, självklarhet och kaxighet över hela föreningen och därför kändes det ändå trovärdigt det Everberg sa.

Trots att Rögle saknar både Ted Brithén och Daniel Zaar fortsätter laget att vinna och imponera i spelet. Den första perioden mot Leksand igår var en av säsongens mest sevärda där tempot var högt och målchanserna avlöste varandra.

Det som framförallt blivit tydligt under inledningen säsongen är den självklarhet jag upplever mig se i spelet i år. Ofta vinner man puckarna högt upp i banan, i samband med en tappad puck eller skott vinner man tillbaka pucken snabbare och skapar på så sätt energi och driver spelet i en större utsträckning. Gällande spelet med puck har man utvecklats och fler spelare klarar av att hantera spelet i det höga tempot.

Spelare som Ted Brithén, Mattias Sjögren, Leon Bristedt, Kodie Curran, Niklas Hansson, Daniel Zaar, Eric Gelinas, Craig Schira (ansluter om någon vecka) och ovan nämnda Dennis Everberg skulle utan tvekan förstärka vilket lag som helst i serien. De utgör tillsammans med Taylor Mattson stommen som sportchefen Chris Abbott byggt upp och den som sätter kravställning dag ut och dag in.

Vid sidan av isen imponeras jag över hur snabbt Rögle blivit en mer attraktiv förening och en klubb som spelare vill gå till i en större utsträckning än tidigare.

Dessutom är det ett våldsamt drag och intresse kring hockeyn och förväntningar eller rättare sagt förhoppningarna är skyhöga. Detta får såklart ringar på vattnet och än mer attraktiva spelare kommer att erbjudas föreningen eller för att citera en agent:

”Rögle är numera en klubb jag gärna sätter spelarna i eftersom det är en miljö de utvecklas i”

I fjol efter sex matcher hade Rögle spelat in en poäng medan facit i år på samma antal matcher är 14 poäng. Om några veckor ansluter dessutom viktige Craig Schira medan Daniel Zaar beräknas vara åter i spel inom de närmsta dagarna.

Det kommer bidra till att skåningarna blir än mer svårspelade och fruktade.

Jag tycker målbilden om SM-guld är rimlig och då ska man dagligen efterleva den kravställningen där spelare som Mattias Sjögren, Ted Brithén vet vad som krävs för att gå hela vägen vinna SM-guld medan Dennis Everberg haft förmånen att vinna dubbla VM-guld. Orden om SM-guld känns därför trovärdiga och hittills har det backats upp av ett bra spel.

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN /

Veckans diss

Det var otäcka bilder som utspelade sig i samband med att Oskarshamnsbacken Oskar Nilsson flög in i sargen efter en tackling från Brendan Shinnimin. Under någon minut kände nog de flesta bara en tomhet och nog hann de värsta av tankar spela upp sig i våra huvuden.

Nu var det, enligt min mening, många olyckliga omständigheter som gjorde att situationen blev så pass allvarlig som den blev. Visst hade Shinnimin kunnat visa mer respekt och inte fullföljt men samtidigt är den en situation som uppstår ofta och detta var, som jag ser det, maximal otur.

Jag lider med Nilsson som nu förmodligen tvingas till en längre vila och med tanke på att han ändå låg avsvimmad och enligt uppgifter även var medvetslös kan det säkerligen dröja månader innan Nilsson är redo för spel igen.

Jag är införstådd med att Nilsson själv och säkerligen även Oskarshamn hoppas på en comeback inom en snar framtid. Dock, vid en så pass kraftig smäll likt denna är det läge att faktiskt vila en längre period för att huvudet och hjärnan ska vara redo för att eventuellt klara av mindre smällar mot huvudet som lätt kan uppstå i samband med närkamper.

Jag har varit på diverse föreläsningar om hjärnan och där träffat en del kampsportare och framförallt boxare. När en boxare varit medvetslös tillåts han eller hon inte (i professionella boxning) att gå en match på sex månader.

Det säger en del om hur pass allvarligt man ser på detta inom en sport som jag och många med mig ser som våldsam.

Därför kan det tyvärr dröja ett tag innan vi ser Nilsson i spel igen.

Men det är å andra sidan sekundärt. Det viktigaste här och nu är att Nilsson kan återhämta sig i lugn och ro och bli fullt återställd.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny