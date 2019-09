Orden jag aldrig trodde jag skulle skriva

Ny vecka och summera och vi gör det i vanlig ordning med Veckans hiss och diss. Två nykomlingar har charmat oss vilket såklart ska uppmärksammas liksom att fyra raka förluster bör belysas.

Veckans hiss

Med endast fyra omgångar spelade ska man akta sig för att dra för stora växlar av det man precis sett.

Eller vad tusan. Här och nu. Sicken underbar härlig start som nykomlingarna Leksand och framförallt Oskarshamn bjudit på. Det ger verkligen en extra krydda till serien och sätter onekligen press på rätt många lag där bakom. Jag var själv på plats i Oskarshamn i tisdags när den historiska dagen var kommen och stadens stolthet skulle spela sin första match i SHL på hemmaplan. Förväntningar och stoltheten var så underbart charmig och trots att jag knappast varit direkt positiv till lagets chanser i år var folk genuint genomtrevliga och stämningen i hallen var underbar.

På isen har man visat upp en härlig frenesi och respektlöshet och med tio poäng efter fyra matcher leder man faktiskt serien. Jag tar det igen.

Efter fyra spelade matcher leder Oskarshamn serien!

Om det kommer att hålla?

Strunt i det.

Här och nu är det bara att lyfta på den berömda hatten och fullkomligt ösa beröm över Håkan Åhlund och Fredrik Hallbergs lag. Oskarshamn har på kort tid skickat en tydlig signal till resten av hockey-Sverige att man kommer vara extremt jobbiga att möta och att inga enkla poäng lämnar Oskarshamn och Be-Ge Hockey Center.

Nu gäller det att fortsatt vara ödmjuk och inse att SHL mer handlar om ett marathon än ett 100-meterslopp.

Jag vet. Det kan låta klyschigt men det är en insikt som Rögle (2008) och Karlskrona (2016) fått lära sig.

Veckans diss

Topptippade Växjö har inlett serien med fyra raka förluster något som endast Leksand gjort under 2000-talet. Klart som tusan det är en form av minikris speciellt med tanke på hur svajigt spelet varit och framförallt hur håglöst det stundtals såg ut mot Skellefteå igår.

Nu ska direkt sägas att tisdagens match mot Djurgården var helt okej och mot Färjestad i torsdags var man det bättre laget och den matchen borde man nog vunnit. Trots det är man ännu poänglösa och det är såklart alarmerande.

Det finns en del saker som borde oroa och låt mig börja med målvaktsspelet som man nog tagit för givet skulle vara en av de starkaste lagdelarna. Varken Viktor Fasth eller hans namne Andrén har lyckats ge stabilitet och lugn. Det förvånar mig då jag inför säsongen betraktade duon som ett synnerligen starkt målvaktspar. Något som också blivit än mer uppenbart är att man per omgående måste uppgradera backsidan. I takt med att NHL lagen börjar banta sina trupper kommer marknaden öppna upp sig en smula och för Växjö betyder det att jakten på en back intensifieras.

Efter fyra omgångar har Växjö släppt i flest mål och gjort minst. Man är också sämst i både powerplay och boxplay vilket tydliggör att det finns mycket att jobba på och det går såklart inte enbart peka fingret mot målvakterna, backarna eller forwards. Det är helt enkelt (kanske inte så enkelt i praktiken) ett kollektiv som måste höja sig.

Nu tror jag visserligen att Sam Hallam står rätt stadigt på fötterna och inte känner den oro som kanske många spelare och framförallt fans gör. Sam är balanserad och har ett självförtroende i sitt ledarskap som han byggt upp över tid och i det här prekära läget behövs lugnet mer än tidigare.

Som spelare är det dock lätt att börja tvivla och det som så ofta händer är att vissa spelare blir överambitiösa på isen medan andra gömmer sig för att minimera risken för misstag. Den överambitiöse hamnar ofta fel och överarbetar situationerna medan den passiva gömmer sig och är inte delaktig i spelat och av den anledningen hamnar fel och ofta kan se klen ut i tex närkampsspelet.

Jag hade en tendens att ta på mig ett (för)stort ansvar och göra andras jobb något som i sin tur resulterade i att jag blev en sämre version av sig själv.

Ser man bland forwards har man en stark uppsättningen och det går inte att sticka under stol med många starka namn som varit för bleka. Här är jag övertygad om att man kommer göra förändringar i formationerna för att hitta kombinationer som eventuellt fungerar och ger varandra energi. Det handlar mer om att få ut mer av det man har än som på backsidan där man måste värva nytt.

Nu får man ett litet mini break eftersom nästa match inte är förrän på torsdag. Tills dess måste Sam Hallam ha gjutit mod i sina spelare och fått dem att kunna slappna av.

Det handlar mer en mental aspekt än något annat och det måste man se till att komma till rätta med genom att ge varandra ett lugn vilket är lättare sagt än gjort. Och för varje förlust ökar pressen. Tro mig, jag har varit där.

Förresten. På torsdag kommer serieledande Oskarshamn på besök. Känn på den. Serieledande Oskarshamn mot jumbon Växjö.

Det är ord jag aldrig någonsin trodde jag skulle få skriva.

Rent statistiskt är Oskarshamns Tex Williamsson seriens bästa målvakt medan meriterade Viktor Fasth, efter knappt två matchers spel, har en bit upp till den nivå vi vet att han ska och bör hålla. Foto: Bildbyrån

Tack för att ni tog er tid

Sanny