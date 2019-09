Jag är införstådd med att det bland fans och även spelare funnits en oro kring den nya regeln ”Late hit” som svensk ishockey anammat inför säsongen och hur den kommer att bedömas.

Nu har vi fått ett skolboksexempel på hur den ser ut och också nivån kring eventuella påföljder.



SHL med domar- och sportchef Tomas Torsbrink och Johan Hemlin reste under augusti månad ut till samtliga lag och uppdaterade spelare och ledare kring bland annat regler och andra saker som ligan vill stå för. Det som vållade mest debatt och frågor var bedömningen kring ”late hit” och även om inte jag delat oron förstår jag att det funnits en del frågetecken.

Hur sen är en sen tackling är en fråga som dykt upp nästan överallt?

Det spelare och ledare fått till svar är att man inte på något sätt är ute efter att ta bort tacklingar och det fysiska spelet utan att man ha ett tydligare regelverk att luta sig mot som tacklingar likt den som Pontus Widerström delade ut igår.

När Torsbrink och Hemlin besökte Skellefteå var knappast Widerström närvarande eftersom han värvades in så sent som för någon vecka sedan. Möjligtvis är han av den anledningen inte medveten om regeln ”late hit”.

Det är precis den här typen av sena tacklingar som man ska applicera regeln på. Uppenbara sena tacklingar som den igår.

Jag älskar att man fullföljer tacklingar och det ska man få göra men i det här fallet är den helt onödig och framförallt sen.

Regeln ”late hit” handlar alltså inte om att spelare, ibland i panik, spelar ifrån sig pucken när de ser en motståndare komma och därför inte ska bedömas som tacklingsbara.

Absolut inte.

Det är tacklingar likt den igår som ”late hit” ska användas och bestraffas och det handlar trots allt om att minimera antalet hjärnskakningar inom hockeyn. Jag köper fullt ut att domarna dömde ett matchstraff även om jag är förvånad över att Disciplinnämnden valde att fria Widerström.

Eftersom detta är det första fallet som nämnden haft att ta ställning till ger det en klarare bild av vad dem anser ”late hit” ska ge för påföljder och också vilken vikt man lägger på tacklingsmottagarens ansvar när man gjort följande bedömning:

# Tacklingen är sen och sker på en spelare som slappnat av

# Tacklingen sker Nord-Syd med tid för motspelaren att uppfatta att den tacklande spelaren kommer mot honom och därmed förbereda sig på en kroppskontakt

#Utredningen ger inte stöd för att Pontus Widerström innan tacklingen hunnit uppfatta att motspelaren har slappnat av

Man lägger med andra ord stor vikt vid att Peter Andersson (tacklingsmottagaren) inte gjorde sig beredd på att ta emot en tackling vilket är intressant. Jag har genom åren sett bedömningar när man absolut inte vägt in det i samma utsträckning och Widerström lär fungera som ett prejudikat vid ”late hit”.

Gällande ”late hit” kommer det säkerligen att bli fel framöver eftersom det är en bedömningssport och domarna inom loppet av några hundradelar ska göra rätt bedömning. Trots det gör regeln mer nytta än den kommer vålla felaktiga utvisningar och jag är således positivt inställd till den.

Fotnot: Late hit infördes inför förra säsongen i den internationella hockey som JVM och VM och är således ingen regel som svensk hockey kommit på över en sommar.

Pontus Widerström friades av Disciplinnämnden efter att tilldelats det historiska första matchstraffet ”late hit” som infördes i svensk hockey i år. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

