Två lag med samma problem

Två favoriter med stora förväntningar och förhoppningar har inlett med två raka förluster. När Färjestad ikväll tar emot Växjö ser jag likheter mellan lagen och dess inledande problem.

Som jag var inne på redan i tisdags går det att hitta de infallsvinklar som man själv behagar. Att Färjestad och Växjö har förlorat båda sina matcher så här långt är förvånande men inte direkt akut där Johan Pennerborn och Sam Hallam står inför en liknande utmaning och garanterat pratar om exakt samma detalj.

Även om duon utåt inte ger något sken av oro tror jag ändå man är lite bekymrad över det man presterat. Visst, ett par förluster i rad i november eller december kan gå obemärkt förbi och poängen där är som bekant lika mycket värda som under inledningen av säsongen.

Men här och nu går det inte att bortse från att det ändå vilar en press på duon och dess favorittippade lag. Det som jag är övertygad om att både Pennerborn och Hallam pratat om med sina lag är deras respektive försvarsspel som ingen lär ha varit speciellt nöjda med.

Färjestad har släppt in nio mål på två matcher medan Växjö släppt in åtta. Det är såklart en för kort period för att dra någon slutsats men bryter man ned mål för mål ser man likväl att det förekommit några för enkla misstag som lett till baklängesmål. För lag med ambitioner och förväntningar att ligga i toppen är det ohållbart.

Även om det hos både Färjestad och Växjö är en helhet och att försvarsarbetet måste utföras som ett lag är det ofrånkomligt att blicka mot det som man inför säsongen såg som frågetecken.

I Färjestads fall sätter det fokus på nyförvärven Jonathon Blum och Vojtěch Mozík som under de två inledande matcherna inte alls stått ut. Duon ska som bekant fylla de hål som Mikael Wikstrand och framförallt Jesse Virtanen, fjolårets bästa back, lämnat efter sig. Precis som med hela laget ska man ge det tid men nog kan det finnas fog för oro.

Växjö har, som jag tidigare varit inne på, en backsida som kommer att förstärkas under vägens gång något som man nog insett under försäsongen och också under de två inledande matcherna.

Matchen ikväll är en av de återstående 50 och lika viktiga som poängen är går det inte komma runt att det står arbetsro på spel. Saker som man tidigare kanske tagit för givet har visat sig inte vara så självklara och då krävs att man får in ett större tålamod i försvarsspelet.

Det kan säkerligen låta tråkigt för två så offensiva lag men det är trots allt där det tillslut landar för att nå framgång.

Sen såklart. Bli inte förvånade om ni hör någon av lagets tränare hellre prata om prestationer än resultat. Det är inte alls ovanligt vid tex svagare starter på säsongen för att rikta fokus bort från resultatet.

Att Frölunda, Växjö och Färjestad ännu inte vunnit upplever jag ändå som positivt sett till SHL och hela säsongen. Det finns absolut ingen anledning att, redan efter två matcher, revidera de tips man hade inför säsongen.

Jag är fullkomligt övertygad om att ovan nämnda lag är topplag när serien summeras men kvällens förlorare har en rejäl uppförsbacke, framförallt mentalt, framöver.

Därför är matchen mellan Färjestad och Växjö hyperintressant.

Johan Pennerborn och Sam Hallam har utöver två raka förluster även varsitt försvarsspel som måste förbättras. Foto: Bildbyrån

Tack för att ni tog er tid

Sanny