Varför såg man bara på?

Svensk hockey visar med all önskvärd tydlighet att man inte accepterar slagsmål när man delar ut ett par matchers avstängning till Linköpings Adam Ginning och Brynäs Joachim Rohdin.

Personligen hade jag känt mig bekväm med det matchstraff duon fick igår men den stora frågan är.

Varför tillät man det att pågå om man det ändå inte är något som man vill associeras med?

Jag vill först klargöra att slagsmål inte är en del av hockeyn och inget vi ska eftersträva att få i matcherna Känslorna är dock en viktig del som man som supporter kan relatera och känna med.

Jag är av åsikten att regelrätta slagsmål mellan två spelare tillhör en förlegad tid. Likväl är avstängning om två matcher för Adam Ginning och Joachim Rohdin ett hårt straff när domarna stod precis bredvid och bara tittade på.

Om nu svensk hockey tar sådant starkt avstånd från slagsmål likt det igår undrar jag varför domarna inte klev emellan direkt?

Är det så att man vill ha känslor men att de ska vara under kontroll och vad är i så fall under kontroll?

Helt klart är att det gick överstyr igår men assisterande domarna hade utan problem kunnat komma in redan efter att Adam Ginning delat ut de första slaget och klivit emellan.

Då hade spelarna förmodligen fått varsin utvising och något vidare straff eller ens matchstraff hade såklart inte varit att tala om.

Självklart står varken Ginning eller Rohdin fri från skuld men signalen, i en het situation med adrenalinet och pulsen på bristningsgränsen, är ändå att domarna anser att det är okej.

Domarna är dessutom anställda av SHL som i allra högsta grad representerar svensk hockey och här måste man få direktiv att gå in och bryta och inte som idag låta det fortgå tills dess att någon hamnar i tydligt underläge.

Jag tror både Ginning och Rohdin var införstådda och köpte det matchstraff man tilldelades igår men inte hade räknat med någon vidare bestraffning.

Nu har Disciplinnämnden och Svensk hockey markerat och det är helt enkelt bara för spelarna att anpassa sig och framförallt återigen ändrat bedömningen gällande vad som ska anmälas.

Nästa gång förväntar jag mig att domarna har fått direktiven att kliva emellan när de första slagen utdelas för att direkt markera. Det borde man gjort redan igår direkt mot Adam Ginning, som var initiativtagaren, och den som har en större skuld i att slagsmålet ägde rum.

Vad sedan spelarna tycker spelar mindre roll.

De har inget att säga till om i det här fallet utan det här handlar om svensk hockey och vad man vill förmedla och stå för. Slagsmålet är inget man står bakom och det köper jag rakt av. Men domarna på isen ska då förhindra eller åtminstone minska risken till att det faktiskt sker och inte tvärtom som igår.

Till sist: Påminner om att Disciplinnämnden är den instans som tilldelar straff och avstängningar och inte respektive liga.

