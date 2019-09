Rock’n’roll i Småland

Direkt på. Fulla omgångar. Intresset på topp. Det här är precis som man vill ha det.

Ikväll brakar nykomlingarna samman när Oskarshamn tar emot Leksand i vad som är Oskarshamns första hemmamatch i SHL någonsin. Jag förväntar mig Rock’n’roll med ett beryktat tryck som sägs vara något utöver det vanliga.

Jag gillar att det är fulla omgångar direkt i inledningen av säsongen. Pang på. De senaste åren har det varit lite mer utspritt och ett ihåligt schema vilket gjort att det gått för länge mellan matcherna. Nu är hettan och snacket kvar från premiären och förväntningarna fortsatt höga. Som ikväll i Oskarshamn dit min resa går. Jag är på gränsen till överladdad. Faktiskt. Oskarshamns premiär var underhållande att se. Snacka om att bara kasta sig in i SHL, totalt respektlöst och ibland på ett charmigt otålmodigt sätt. Det händer nåt hela tiden, man sitter aldrig tillbaka och väntar utan har hela tiden en inställning av att gå framåt.

I min och Johan ”MrMadhawk” Svenssons podd refererade jag till Oskarshamns hockey som Rock’n’roll.

Kan man spela så över tid och släppa till så mycket utan att bli straffade? Vi får väl se.

Leksand lär också ha som ambition att gå hårt åt Oskarshamns backar och i synnerhet när Simon Després är avstäng vilket gör att matchen har alla förutsättningar att bli väldigt chansrik och underhållande match.

# Nere i Skåne väntar derbyt mellan Malmö och Rögle där ängelholmarna imponerade i premiären och bara genom den segern har man skapat sig arbetsro och ett lugn som man inte hade i fjol under inledningen av säsongen. Derbyt är stekhet och som alltid lär det vara på gränsen till att den spårar ur.

Ska vi gissa på att en viss Emil Sylvegård får en av huvudrollerna?

# En annan match jag blickar med nyfikenhet mot är Linköping mot Brynäs. De var dessa bägge lag som föll som en sten i tabellen under slutskedet av fjolårssäsongen men som har devis ny skepnad i år. Brynäs fick en minst sagt flygande start in i säsongen i lördags och svarade för en vass insats där stjärnorna leverade och laginsatsen var fulländad. Linköping som haft en svajig försäsong gjorde en helt okej insats mot Djurgården men jag tror den matchen kommer symbolisera säsongen väl. Visst, tidigt att påstå något sådant men det jag syftar på är att man sällan kommer bli utspelade och man kommer vara med i varje match men ofta falla på att man är ett rätt uddlöst lag. En seger för Linköping ikväll skulle ge arbetsro medan en seger för Brynäs skulle ge en boost som man bär med sig in långt in i säsongen.

Härliga hockeytider. Vi syns ikväll i Oskarshamn eller 18:45 på Cmore för dig som inte lyckats knipa åt dig en biljett

Vem av Oskarshamn och Leksand får jubla ikväll när nykomlingarna ställs mot varandra i en minst sagt intressant match.Foto: Bildbyrån

