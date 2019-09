Offensiv spets av högsta klass

Färjestad har de senaste två åren gått från ett rätt tråkigt och förutsägbart lag till att spela en offensiv hockey som skördat stora framgångar och charmat delar av hockey-Sverige. Det kommer man göra i år också.



Plats: 3- Färjestad

Analys:

Under de två säsonger som Johan Pennerbron varit huvudansvarig tränare har man gjort flest mål och satt ett spel som spelarna trivs och utvecklas i.

I fjol vann man grundserien, för första gången sedan 2009, men stötte på problem per omgående när man pressades av HV71 innan man förlorade mot Djurgården och var snubblade nära sin första final på fem år.

Man mönstrar återigen ett bra lag som lär vara sevärda men frågan är om det är bättre än i fjol?

Enligt mig hänger det på två backar, visserligen med fina meriter, men som aldrig spelat i SHL. Jonathon Blum och Vojtech Mozik får den delikata uppgiften att ersätta Mikael Wikstrand och fjolårets bästa back Jesse Virtanen. Att Blum och Mozik med garanti tar rollerna som första- respektive andra back är långt ifrån givet även om förutsättningarna finns där. Ska Färjestad bli framgångsrika i år också finns inget rum för någon av dessa att floppa. Så enkelt är det.

Offensiven som varit lagets signum de senaste två åren står sig fortsatt starkt trots förlusterna av Oscar Steen och framförallt Joakim Nygård. Det finns en uppsjö av spelare som kommer göra bra med poäng där både Victor Ejdsell och Michael Lindqvist lär ligga med högt upp i SHL’s poängliga.

Färjestad har satt en organisation vid sidan av isen som gjort ett bra jobb och i kombination med spelet på isen har man lyckats locka tillbaka publiken som i sin tur betyder att man gjort bra ekonomiska resultat som investeras i spelartruppen. Det här laget är byggt med en budget som tveklöst är i den absoluta toppen i löneligan och allt annat än en topplacering och minst semifinal betraktas förmodligen som ett misslyckande.

Fortfarande lär man gräma sig en smula över att man åkte ut i semifinalen i fjol speciellt med tanke på att de tre matcherna man vann mot Djurgården var i överlägsen stil.

Jag tror man lärt sig, eller rättare sagt, man borde lärt sig en del från den resan.

Målvakter: Färjestad hade ett av seriens bästa målvaktspar i fjol med Adam Werner och Marcus Svensson. Nu har Werner lämnat för spel på andra sidan och man har därför valt att plocka in Arvid Holm från Karlskrona. Jag måste säga att det ändå förvånade mig att man går på en sådan osäker och framförallt orutinerat målvakt bakom Svensson. Holms seniorkarriär består endast av 32 matcher i Hockeyallsvenskan från i fjol med Karlskrona vilket inte direkt är mycket att skryta med.

Självklart kommer Svensson vara den givna ettan en roll han gör förstklassigt som en av serien bästa målvakter. Men Svenssons akrobatiska spelstil där han jobbar mycket i ytterlägen gör att han har en tendens att kunna dra på sig skador och skavanker. Då måste Holm komma in och spela en räcka med matcher och med ambition om att vara ett topplag måste han också vinna matcher.

Backar:

Vojtech Mozik och Jonathon Blum är två nya backar som har ett stort ansvar på sina axlar. Foto Pelle Börjesson- Bildbyrån

Jag kan inte nog trycka på vikten av att Jonathon Blum och Vojtech Mozik snabbt klarar av att anpassa sig till SHL och dess tempo om Färjestad ska bli lyckosamma och vara ett absolut topplag i år också.

Att någon ska ersätta Jesse Virtanen rakt av är såklart omöjligt men duon ska vara Färjestads toppbackar.

Mozik har ett riktigt vasst skott och kommer få istid i powerplay. Eftersom det vimlar av skickliga framspelare borde Mozik kunna få möjligheter att utnyttja sitt fina skott.

Blum är mer av en spelskicklig back som läser spelet väl och hittar bra förstapass. Här finns det frågetecken för hur snabbt och distinkt han tar sig till pucken i egen zon vilket är AO i det presspel som alla lag spelar med i SHL.

En annan intressant spelare som man hämtat från Örebro är Linus Arnesson. I ett förväntat topplag kommer Arnesson att kunna spela med ett större lugn än vad som varit fallet i Örebro och Färjestads spelsätt främjar hans utveckling i spelet med puck. Jens Westin är enormt viktig med sitt slit och gör aldrig en dålig match. Johan Ivarsson är en tuffing som måste fortsätta att jobba och utveckla spelet med puck för att kunna bli än mer användbar. Jag ser honom bland en av sex backar en position som Sebastian Erixon såklart är given på.

Som det ser ut nu gör Lucas Ekeståhl Jonsson och unge Albert Johansson gör upp om den sjunde backplatsen där Lucas kan komma att växa in i SHL vad det lider och göra det riktigt bra.

Forwards:

Jesper Olofsson, Michael Lindqvist, Victor Ejdsell och Ville Leskinen är alla goda för minst 20 mål. Foto: Bildbyrån

Här finns det massvis med spets och också ett djup i uppställningen som många andra lag blickar med avund mot. Jag kan räkna till minst fyra spelare, Jesper Olofsson, Michael Lindqvist, Victor Ejdsell och Ville Leskinen som man bör kunna förvänta sig göra minst 20 mål i år.

Andra poängspelare innefattar Johan Ryno, Marcus Nilsson, Linus Johansson, Per Åslund och kanske Martin Johansson som hade ett tufft fjolår men som sett vass ut under försäsongen. Som ni ser finns det en uppsjö av offensiv spets och dessutom har man ett spelsätt som främjar offensiva intiativ.

Ville Leskinen är värvad för att göra mål och poäng och numera är det sällan vi ser finska ligans poängkung välja SHL före KHL. Leskinen ser inte mycket ut för världen och har en kantig skridskoåkning och under försäsongen har han inte direkt imponerat. Men jag har har sett flertalet av målen han gjort i den finska ligan och förmågan att hålla sig på rätt plats vid rätt tillfälle är inget man kan träna sig till utan här handlar det om en fallenhet för att göra mål och kyla att våga tro på sin förmåga.

En annan spelare som jag är fullkomligt övertygad kommer göra succé är Victor Ejdsell som jag redan här och nu betraktar som en av seriens bästa forwards. Ejdsell har sett majestätiskt och dominant ut under de matcher jag sett och i en kedja med Micheal Lindqvist och Johan Ryno står jag fast vid att han mycket väl kan vara seriens poängkung framåt mitten på mars.

Jag sätter ett litet frågetecken kring centersidan där Johan Ryno och Linus Johansson är etta och tvåa medan det där bakom är lite tunnare. Martin Johansson har spelet center under försäsongen och gjort det bra medan Oskar Bäck varit fjärdecenter. Visst, det är en bra centersida men skiljer sig lite från några andra av toppkonkurenterna i serien.

Coach:

När Färjestad satte den nya organisationen och tog avstamp med att spela en annan typ av hockey föll valet på Johan Pennerborn som ny tränare. Med mer eller mindre obefintlig erfarenhet från att träna seniorhockey (ett år i Sunne i Hockeyettan och tre år med Grums i Division 2) visade han snabbt kvalitéer som plockat fram det bästa ur många spelare.

Trots det finns det inget annat ord än succé för att beskriva Pennerborn två år som huvudansvarig för Färjestad. Det jag gillar med Pennerborn är att han verkar bry sig och intressera sig i personen och få denna att växa för att prestera som hockeyspelare.

Vid sin sida har han fortsatt Gereon Dahlgren som jobbar med forwards och powerplay. Peter Popovic ansluter efter drygt åtta år som assisterande tränare för Tre Kronor. Det ska bli intressant att se vad ”Poppe” kan bidra med till coachteamet efter den erfarenheten han skaffat sig i form av att vinna, tre till antalet, VM-guld.

Det jag känt kring coacherna och även ledningen är att man under slutspelet fokuserat på saker man inte kunnat påverka och som spillt energi från den faktiska huvuduppgiften att vinna matcher. Både mot Skellefteå för två år sedan och i fjol mot HV71 och Djurgården hamnade fokus på det som varit istället för det som gick att påverka.

Det håller inte om man ska ta nästa steg.

Stjärnan: Under de två säsonger som Michael Lindqvist spelat med Färjestad har han svarat för 66 poäng på lika många matcher. Det är ett sanslöst bra facit från en av seriens bästa forwards.

Poängkung: Victord Ejdsell 54 poäng

MVP:

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

När Färjestad förlorade mot Djurgården i den sjunde semifinalen i fjol saknades Linus Johansson efter det att han krockat med en egen spelare och ådragit sig en hjärnskakning. Jag vill absolut inte ta något ifrån Djurgården som gjorde det väldigt bra men med Johansson i uppställningen tror jag Färjestad tagit sig till final. Det säger en del om hans betydelse för laget.

Bästa nyförvärv: Ni har nog säkert redan märkt att jag är svag för Victor Ejdsell.

Det behövs: Jag är inte alls främmande för att man eventuellt måste plocka in en center under vägens gång. Nu kan visserligen Victor Ejdsell gå in som center och dessutom finns också Axel Ottosson att tillgå. Men vi pratar om ett lag med ambitioner om guld och då måste man nog se över centersidan.

Doldisen: Få pratar om Jens Westin vilket jag tycker är synd. 2017 värvades Westin som en förhållandevis billig backlösning som var tänkt att ge bredd och avlastning. Från det att Westin spelade sina första minuter i sin första träningsmatch har han varit enormt nyttig och en stor ledare på isen. Om någon kan påvisa en dålig match som Westin svarat för kan ni gärna återkoppla.

Profilen: Nyutnämnde kaptenen Linus Johansson är brutalt ärlig i intervjuer och är inte rädd för att säga ifrån när saker och ting inte är tillräckligt bra. På isen får man väl betrakta honom som Färjestads svar på Joel Lundqvist och bättre betyg än så är nog svårt att få.

Publik: I och med det mer attraktiva spelet man implementerat de senaste åren har också publiken letat sig tillbaka till Löfbergs Arena. De senaste två åren har man snittat 7232 personer att jämföra med säsongerna mellan 2013 till 2016 när man snittade ca 6000. Det är en rejäl ökning vilket också märks i trycket i hallen som numera oftast är riktigt bra.

1-

2-

3- Färjestad

4- Djurgården

5- Växjö

6- Rögle

7- Malmö

8- HV71

9- Skellefteå

10- Brynäs

11- Örebro

12- Linköping

13- Leksand

14- Oskarshamn

