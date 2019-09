Håller honom högt

Malmö har under de senaste åren etablerat sig som ett respekterat lag som jobbar hårt och uppoffrande för varandra och är oerhört tunga att möta.

Eftersom man inte har pengarna att värva färdiga toppspelare måste man försöka fynda och fortsätta utveckla spelarna med hjälp av ett synnerligen vasst tränarteam.



Plats: 7- Malmö

Analys:

Ser man till investerad krona per poäng har jag svårt att se att något annat lag slår Malmö på fingrarna de senaste två åren. Jag tippar att man ligger på en lönebudget på mellan 37 och 39 miljoner vilket är på den nedre fjärdedelen av löneligan i SHL. Trots det landade in på en imponerande sjätte plats i tabellen innan man åkte ut mot mästarna Frölunda i kvartsfinalen i fjol.

En stor anledning till framgångarna har varit och är tränarteamet med Peter Anderssons i spetsen vars jobb varit förstklassigt de senaste åren. Jag vet att klyschan ”jobba hårt” och vara ”jobbiga att möta” används av många och ibland känns den rätt ihålig när man jämför med Malmös inställning och sätt att spela. Även om Konstantin Komarek gjorde bra med poäng i fjol är Malmö en maskin där laget sticker ut mer än individuella spelare. Emil Sylvegård, Frederik Storm, Lars Bryggman, Christoffer Forsberg och kapten Fredrik Händemark är några som personifierar Malmö med sitt slit och sätter nivån för hur Malmö ska träna och spela varje dag.

Det är en bild man inte alltid haft av Malmö och under min SHL-karriär pratade man mer om att en dag kanske spela i Malmö för att tjäna rätt bra pengar.

Jag gillar förändringen som skett och hur man satt en sådan tydlighet kring hur man vill spela och träna och efterlever det med höga kravställningar. Peter Andersson har under åren inte heller lagt två fingrar emellan för att få fram sitt budskap och bänkar spelare som han anser inte presterar efter förväntan nivå vilket gäller oavsett namn bak på tröjan. Det har skapat en konkurrenssituation som dagligen driver laget framåt.

Målvakter:

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Oscar Alsenfelt har de senaste fem, sex åren varit en av seriens bästa målvakter och blickar jag ut över serien ser jag ingen spelare som är så viktig för sitt lag som Alsenfelt är för Malmö. Alsenfelt läser spelet bra och har förmågan att vinna matcher på egen hand. Det i kombination med att han håller en jämn nivå och sällan släpper enkla puckar eller returer gör att man som försvarare vågar spela mer aggressivt i egen zon. Bakom Alsenfelt har man valt att plocka in Lars Volden som lånades in från Pantern redan i fjol och också gjorde det bra. Volden lär vara en förhållandevis billig lösning som backup till Alsenfelt men har skaffat sig en del rutin och är på så sätt inget osäkert kort. Tvärtom, Volden kommer utan problem kunna komma in och spela bra när Alsenfelt behöver vila eller eventuellt är skadad.

Backar:

Malmö har satt ett försvarsspel som spelarna köpt och anpassat sig till. Det handlar, precis som mycket annat, om tydlighet och också aggressivitet. Den försvarsstrukturen har man kört under några år och jag skulle vilja påstå att systemet fått okej backar att bli bra vilket också är anledningen till att man i fjol kunde plocka in ett par backar från Arboga i Hockeyettan och att dem dessutom gjorde det bra.

Backcoachen Martin Filander har ett vasst öga för detaljer och brinner för utveckling av sina backar och är enormt respekterad och uppskattad.

Ser jag på backuppsättningen i år känner jag precis som i fjol att namnen inte direkt skrämmer men att man likväl kommer få ut väldigt mycket.

Ett namn som sticker ut är Carl Johan Lerby som tagit stora kliv de senaste åren och utvecklats till en toppback. Det här ser också ut att bli Lerbys sista säsong eftersom han i somras skrev kontrakt med Calgary Flames men är utlånad till Malmö i år. Offensivt är det Lerby mycket kommer kretsa kring och i år tror jag han kommer avlastas väl av Marcus Björk som anslöt från Örebro under säsongen i fjol. Jag tror Björk kommer ta stora kliv i år när han anpassat sig till ”systemet” och få ut mer av sitt spel och sin offensiv. Jag är inte främmande för att Björk kan göra över 25 poäng i år.

Det finns också mer att få ut av storväxta Niklas Arell som nu går in på sitt tredje och sista år på kontraktet och här gäller det i första hand för stockholmaren att hålla sig frisk och få kontinuitet i sitt spel. De senaste två åren har han missat 38 av 104 grundseriematcher något han lär ha emot sig i kommande kontraktsförhandlingar förutsatt att han inte håller sig skadefri i år. Hel och frisk håller jag Arell högt som en stabil tvåvägsback.

Två intressanta nyförvärv i form av Adam Ollas Mattsson och Jesper Jensen Aabo där Mattsson vänder hem efter två år i farmarligan och av de rapporter jag fått har han sett riktigt bra och intressant ut under försäsongen. Jensen Aabo har spelat de fyra senaste säsongerna i KHL med Jokerit och gjort det bra. Jag har sett Jensen en del i det danska landslaget och gillade i grunden det som han stod för senaste han spelade i SHL med Färjestad. Under Filanders vakande ögon kommer han göra det väldigt bra.

Forwards:

Gediget, tungt och förbannat jobbigt att möta. Det sammanfattar Malmös forwards väldigt väl och den här lagdelen gillar jag skarpt.

Eftersom man går igenom ett form av stålbad ekonomiskt har man inte kunnat investera dyra pengar på spets utan hoppas kunna fynda spelare som utvecklas till effektiva poängspelare likt Konstatin Komarek gjorde i fjol. Jesper Jensen har tidigare visat med Brynäs att han är en potentiell offensivt skicklig spelare något som dock lyst med sin frånvaro de senaste åren. Här hoppas Malmö kunna få ut mycket till en rimlig kostnad. Detsamma kan man säga om Jensens landsman Nicolai Meyer som öste in poäng för Södertälje och vann Hockeyallsvenskans poängliga i fjol. Det betyder att man har de senaste två årens poängligavinnare i truppen då Emil Molin gjorde flest poäng i Hockeyallsvenskan året innan Meyer. Molin får också ses som ett nyförvärv efter det att hans säsong förstördes av en knäskada i fjol. Lägg därtill det genombrott som Konstatin Komarek fick i fjol när han svarade för 39 poäng på 49 matcher och slutade på en meriterande sjätteplats i SHL´s poängliga. Det är just dessa spelare man hoppas få ut mycket av till vad jag förmodar inte direkt är topplöner.

En spelare som jag tror på hårt inför säsongen är Max Görtz som i ärlighetens namn varit en form av besvikelse sedan han återvände hem från Nashvilles organisation. Malmö betalde bra och hade förhoppningar om en spelare som skulle göra skillnad offensivt och säkerligen en förväntan om bortåt 20 mål per säsong. Under hans två säsonger i Malmö har han endast svarat för 19 mål vilket såklart varit en missräkning för Malmö och framförallt Görtz själv som sätter enorma krav på sig själv.

Det hände dock något med Görtz i samband med att han fick sitta på läktarn i fem matcher i slutet av december. Görtz tog petningen på rätt sätt och trotsade de ryggsmärtor han dragits med och började lägga in minst ett extra pass om dagen utöver träningen med laget. Det gick till och med så långt att Görtz köpte hem en stairmaster till sin lägenhet så han kunde träna extra på kvällarna. Under de 23 matcher som följde efter petningen svarade Görtz för fina 15 poäng på 23 matcher och 13 poäng på de sista 15 matcherna. De sex, sju kilo han gick ned gjorde honom till en helt ny spelare som både tog sin in och ur närkamper med mer ork och klarade också att driva mot mål och få utnyttja sitt fina skott.

Annars är det mycket tyngd och fysiska spelare i form av Emil Sylvegård, Frederik Storm, Lars Bryggman, Christoffer Forsberg, Fredrik Händemark och Carl Persson. Den sistnämnda har en del att bevisa i år.

Coach:

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Martin Filander, Peter Andersson och Jesper Mattsson känns som det mest sammansvetsade tränarteamet i serien och går nu in på sin fjärde säsong tillsammans. Huvudtränare Andersson håller jag högt och ser honom som en av de bästa i serien. Filander har haft förfrågningar från andra SHL klubbar men valt att stanna vilket jag till stor del beror på trivseln såklart men också att han fått ett väldigt stort ansvar.

Jesper Mattsson har hand om forwards och powerplay där han ser detaljer som få andra och också jobbar med individuell utveckling i form av bland annat skott och teknik. En stor del till Konstatin Komareks utveckling kan tillskrivas Mattsson. Faktum är att Komarek gick till Malmö 2016 på inrådan av Per Ledin för att få jobba nära Mattsson.

Stjärnan: Kapten Fredrik Händemark hade ögonon på sig av NHL-klubbar redan i fjol och de lär fortsätta bevaka honom även i år. Händemark personifierar Malmö och är extremt jobbig att möta. Dessutom lyfter sig Händemark när han tex spelar i Tre Kronor och övertygar stort varje gång han väl får chansen i landslaget.

Poängkung: Konstatin Komarek 42 poäng

MVP: Jag nämnde tidigare att ingen annan spelare i SHL är så viktig för sitt lag som Oscar Alsenfelt är för Malmö.

Bästa nyförvärv: Det är kanske inte på isen man gjort den bästa rekryteringen utan vid sidan av densamma. Jag gillar skarpt att man tagit in mentale coachen Andy Swärd som ska jobba med spelartruppen och tränarna. Andy är välkänd i hockey-Sverige och jobbar redan bland annat med flertalet målvakter.

Det behövs: Jag tror man är rätt bekväma med laget och förutsatt att man inte drar på sig skador kommer man sitta väldigt lugnt.

Doldisen: Det är med en smittsam energi som Johan Olofsson spelar hockey. Visserligen en tillbakagång rent poängmässigt i fjol mot säsongen dessförinnan men Olofsson gör alltid, oavsett poäng eller ej, ett nyttigt och bra jobb.

Profilen: Det går inte annat än att gilla Emil Sylvegård som väcker känslor vart han än kommer.

Publik: Malmö Arena är på tok för stor och för ofta är det för många stolar som gapar tomma. Klacken borde kunna vara större men de som väl är där skapar bra tryck.

I en så stor stad som Malmö borde det väl kunna gå att locka fler att gå på hockey?

* * * * * * * * * * * * * *

1-

2-

3-

4- Djurgården

5-

6- Rögle

——————–

7- Malmö

8- HV71

9- Skellefteå

10- Brynäs

——————–

11- Örebro

12- Linköping

——————–

13- Leksand

14- Oskarshamn

* * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny