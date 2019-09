Ser ingen anledning att hålla tillbaka honom

Jag hade Djurgården som en av favoriterna inför fjolårets säsong och jag ser ingen anledning att inte ha samma förväntningar på årets lag. Trots många och tunga spelarförluster är det här ett lag som ska vara i toppen.

Plats: 4- Djurgården

Analys:

Djurgården har under några års tid satt en tydlig spelidé som man numera kan luta sig emot och utveckla spelarna i. Fjolårets finalplats var inte alls oväntat sett till förväntningarna inför säsongen men den var oväntat sett till hur säsongen såg ut och framförallt hur skadedrabbade man var under slutspelet.

Den erfarenheten man skaffade sig i fjol har stärkt laget ytterligare och ser jag på laget i år är det knappast sämre även om det finns en osäkerhet huruvida Niklas Svedberg kan ersätta Adam Reideborn som varit fenomenal under ett par års tid.

Trots att man tappat väldigt många spelare som hade betydande roller i fjol kommer Djurgården bli att räkna med även i år. Värvningarna av Marcus Högström och Patrik Berglund är av högsta klass och om nu även Emil Bemström återvänder från Columbus ser offensiven knivskarp ut. Dessutom har man värvat spelare som för den bredare hockeypubliken kanske inte skrämmer men namn som Michael Haga och Kalle Östman kommer under erkänt skicklige Robert Ohlssons ledning ta stora steg.

Målvakter:

För ett år sedan rankade jag och många med mig Niklas Svedberg som en av seriens bästa målvakter när han sent skrev på för Timrå. Nu är han dock ett högst osäkert kort efter en svag säsong där fokus mer handlade om hans utbrott på som vid sidan av isen mer än om hans faktiska prestationer.

Det ska dock göras klart att strukturen och kvalitén på försvaret framför Svedberg kommer skilja på det han tvingades genomlida med Timrå i fjol. Det i kombination med en rejäl personlig revansch talar ändå för att Svedberg kan studsa tillbaka för jag har svårt att se att han helt plötsligt ska ha tappat sin förmåga att stoppa puckar.

Bakom Svedberg har man Robin Jensen som fick chansen i 15 matcher i fjol och gjorde det helt okej, varken mer eller mindre. Det var såklart ingen lätt uppgift att konkurrera med Adam Reideborn men chansen till speltid är större i år

Backar:

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

En synnerligen vass backsida, i klass med HV71, och således en av seriens vassaste uppsättningar där namn som Olle Alsing, Linus Hultström och Marcus Högström (bilden) sticker ut.

Sett till det offensiva spelet kommer mycket kretsa kring ovanstående trio där Högström återvänder till Djurgården efter en skadefylld säsong i Calgary Flames organisation. När Högström lämnade Djurgården var han en av seriens bästa backar och jag ser ingen anledning till att han inte tar vid där han slutade. Linus Hultström har potential att smälla in 40 poäng och dominera i offensiv zon. Tyvärr, för Djurgårdens del, är Hultström lite för ojämn i sina prestationer för att på riktigt ta steget fullt ut som en av seriens bästa backar. Olle Alsing gick från, mer eller mindre, icke önskvärd i Leksand till briljant i Djurgården. Det ledde hela vägen till ett kontrakt med Ottawa Senators som dock lånar ut honom till Djurgården under säsongen vilket i det här fallet lär gynna alla parter.

Jesper Pettersson och Tom Nilsson är stabila defensiva pjäser som båda testat på spel i Tre Kronor och som på SHL nivå är väldigt tuffa och jobbiga att möta.

Det ska också bli kul och se hur Tobias Björnfot kommer att ta för sig. Av det jag sett finns det mycket att gilla i hans spel och trots att han bara är 18 år uppträder han väldigt moget och lugnt på isen.

Han lär få chansen att visa upp sig, efter det att han återvänt från Los Angels Kings träningsläger, och eftersom Jason Garrisson ansluter först i oktober.

Forwards:

Alexander Holtz gjorde debut i SHL i fjol men matchades sporadiskt och var mest med för att ”se och lära”. I år borde han kunna slå igenom och göra viktiga mål även i SHL. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Centersidan med Jacob Josefson, Sebastian Strandberg, Tom Wandell och Kalle Östman är en centersida som är lätt att tycka om. Dessutom kan både Michael Haga och framförallt Patrik Berglund spela i mitten vilket gör att man har ett djup på den så viktiga centersidan som inget annat lag har.

Nu tyder mycket på att Berglund kommer spela på en kant med Jacob Josefson som center och det är ju inte annat än man ser fram mot vad duon kan göra tillsammans. Jag hoppas att man, fram tills dess att Emil Bemström eventuellt kommer hem, väljer att ge supertalangen Alexander Holtz chansen vid sidan av duon.

Hur läckert det än må vara att Berglund kommer hem så ska det bli något alldeles speciellt att följa Alexander Holtz som onekligen är en vass talang med ett ruggigt bra skott. Jag vill inte sätta onödig press 17-årige Holtz men jag ser faktiskt ingen som helst anledning att hålla tillbaka honom utan det är bara att inledningsvis ge honom förtroende i spel fem mot fem och powerplay. Jag sticker ut hakan och säger att Holtz smäller in 15 mål.

Sebastian Strandberg som mångt och mycket drev laget under slutspelet i fjol när man var enormt skadeskjutna förväntar jag mig tar ytterligare kliv och knackar på dörren till Johan Garpenlövs Tre Kronor. Tar han vid där han avslutade i fjol är det dels en laglojal spelare som kan spela både powerplay och boxplay samt leda en offensiv kedja. Snacka om utveckling som Strandberg haft under sina år i Djurgården.

En spelare som Mattias Guter kommer bli nyttig och vi såg under slutspelet i fjol när han väl kom in i spelet och återfick lite av det försvunna självförtroende visade han upp ett spel som lovade gott. Anton Hedman är väl tänkt att ersätta Daniel Brodin rakt av med sitt fysiska spel som numera är polerat i kanterna och de fula smällarna är inte alls lika frekventa som för sex, sju år sedan. Är det något Hedman byggt upp genom åren är det ändå en form av respekt och att man som motståndarna alltid måste vrida på huvudet när han är på isen. Detsamma kan man säga om Henrik Eriksson och avsaknaden av honom under slutspelet i fjol var gigantiskt.

Coach:

Robert Ohlsson är en vass tränare som jag har en stor respekt för, dels som en duktig tränare med ett bra öga för taktik men också för hans arbete att utveckla spelarna.

Tyvärr, för Djurgårdens del, har backcoachen Stefan Nyman lämnat för Lugano och det jobb han lagt ned på backarna och försvarsspelet har varit förstklassigt. Jörgen Bemström (pappa till Emil Bemström) flyttas upp från J20 och tar Nymans roll och när man pratar runt med folk som känner och spelat under Bemström får han lovord som en skicklig istränare som är duktig på att bygga relationer med spelarna.

Mikael Håkansson är kvar och har fortsatt ansvar för bland annat powerplay.

Stjärnan:

Det går ju inte att säga något annat än att Patrik Berglund är en spelare som kan göra skillnad. Det är en klassvärvning som vi inte ser vända hem till SHL speciellt ofta.

Poängkung: Jacob Josefson 48 poäng

MVP: Såklart svårt att plocka ut en av Josefson och Berglund här. Håller kapten Jacob Josefson väldigt högt för den säsong han svarade för i fjol när han kammade hem i stort sett varje individuellt pris som gick att vinna i grundserien.

Bästa nyförvärv:

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN /

Kommentar överflödig va på Patrik Berglund va?

Det behövs: Om inte Emil Bemström vänder hem från Columbus måste man ersätta honom. Jag tror säkerligen att Dick Axelson kan komma in som en joker sent in i säsongen även om Bemström kommer hem.

Doldisen: Jag tror många kommer bli överraskade hur pass bra Michael Haga kommer att vara. I fjol svarade Haga för fina 32 poäng i Mora. Med den noteringen hade han bara haft Jakob Lilja, Emil Bemström, Daniel Brodin och Jacob Josefson framför sig i Djurgårdens poängliga.

Profilen: Mycket kretsar kring Patrik Berglund och jag får nästan be on ursäkt om det upplevs som tjatigt.

Publik: Seriens bästa och mest högljudda klack. Trycket som skapas på Hovet är magiskt och få arenor jag varit på runt om i hockey-världen skapar sådan inramning.

