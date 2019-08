Vad är attityden som gjorde er framgångsrika?

Fjolårets åttondeplats var lite av en missräkning och trots att man kan stoltsera med en backsida som mycket väl kan vara seriens bästa är jag osäker på om det blir bättre i år.

Jag efterlyser lite mer attityd in i laget och forwards som är beredda att stå för det som HV71 stod för under sin storhetstid.

Plats: 8- HV71



Analys:

Efter guldet 2017 har HV71 åkt först ut i åttondelsfinal mot Linköping och i fjol mot Färjestad i kvartsfinal. Det är såklart inte okej för en förening med bra publikunderlag och en stark ekonomi som man år efter år investerar för att vara ett topplag. Lägg därtill att man endast tagit sig förbi kvartsfinal en gång på nio år (!) och man förstår att det är långt ifrån godkänt.

Årets trupp är byggd med en väldigt, kanske seriens bästa, backuppsättning men aningen för trög forwardssida. Ser man på powerplay, fjolårets sorgebarnet, har man inte fått in direkt offensiv spets bland forwards utan det är framförallt på backsidan man lagt all krut.

Just spelet i numerärt över- och underläge är något man lär ha tittat på och det går det snabbt att hitta tydliga förbättringsområden.

Ser man till slutspelet i fjol lyckades HV endast göra två mål på 27 försök under nio matcher. För att tala klarspråk är det direkt urusla siffror och en direkt anledning till att säsongen tog slut så pass tidigt.

På forwardsidan har man några tunga tapp i form av Marcus Ljungh och Mattias Tedenby samt att eventuellt David Gustafsson, som var HV´s genomgående bästa forward i slutspelet, kan bli kvar borta i Nordamerika efter träningslägret med Winnipeg. Det är inga spelare och namn man ersätter i en handvändning.

Det är inget givet topplag som HV ställer på benen i år heller och frågetecknen på forwardsidan är det som oroar. Jag vet att man har en forwardsplats kvar att fylla och om det visar sig att spelaren i fråga går rakt in i en förstakedja och har garanti på omkring 20 mål ser det såklart annorlunda ut. Fram tills dess har jag svårt att placera HV högre upp än en åttondeplats.

Målvakter:

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Jonas Gunnarsson (bilden) har visat att han är en toppmålvakt vilket hans sex nollor i fjol vittnar om. Jag tycker Gunnarsson agerar lugnt och behärskat och sprider trygghet till laget framför sig.

Målvaktstränaren William Rahm har under flera års tid gjort bra jobb med HV´s målvakter och förtjänar även beröm för det jobb han gjort med Gunnarsson.

Adam Åhman är tillbaka i HV efter en säsong i Oskarshamn där framförallt första delen av säsongen var riktigt bra. Åhman skaffade sig nödvändig erfarenhet från seniorhockey och istället för att växa fast på bänken i SHL i fjol fick han chansen att spela i ett bra lag med vuxna män. Nu tvingas dessvärre Åhman till vila efter en operation tidigare i somras och räknas vara tillbaka först i november. Istället för att värva en ny målvakt utifrån har man valt att ge Hugo Alnefelt, född 2001, chansen att visa upp sig.

Alnefelt var riktigt bra i Småkronorna som tog guld i U18 VM i fjol och är en synnerligen spännande talang.

Backar:

Ser man på de backar man lyckats knyta till sig är det bara att lyfta på hatten och konstatera att HV förfogar över en av seriens bästa backuppsättningar.

Eric Martinsson har tidigare visat i SHL med Växjö att han är en skicklig och potentiel toppback i hela serien. Hans skridskoåkning sticker ut och det kommer ge HV´s spel bakifrån ytterligare en dimension. Detsamma kan man säga om värvningarna av Johannes Kinnvall och Emil Johansson. Jag tror framförallt att Emil Johansson kommer vara en back som vi efter säsongen kommer se på som den kanske bästa allroundbacken. Både Kinnvall och Johansson är precis som Martinsson spelskickliga något som HV prioriterat och vill bygga sitt spel kring med bra uppspel och framförallt snabba spelvändningar. Kankske är det också med hjälp av backarna som man ska lösa upp knutarna på det powerplay som var så svagt i fjol.

Bakom ovan nämnda trio har vi också Nils Andersson och får vi se Andersson på den nivå han höll i Malmö har HV fyra offensiva backar av hög klass. Frågan är dock om Andersson hittar tillbaka dit?

Jag vet att klubbar hört sig för om Anderssons tjänster men att både han själv och HV var tydliga med att de vill fortsätta samarbetet eftersom de tror det finns mer att få ut.

Christoffer Persson, Didrik Strömberg, Jesper Williamsson och Markus Lauridsen är alla stabil och bra backar som använder sin kropp och spelar uppoffrande och sätter defensiven först. Der ger en bra blandning och djup i backuppsättningen som är riktigt, riktigt bra.

Forwards:

Om backsidan är vass känner jag en större tveksamhet kring hur pass bra och produktiva forwards kommer att kunna vara. Min känsla är att det är lite för många ”tunga fötter” för dagens hockey och framförallt det sätt som HV vill spela med snabba spelvändningar.

Jag har också saknat lite driv och jävlaranamma på många händer och fötter de senare åren. Jag menar, spelare som är beredda att göra det där extra, visa det med ett jävla kroppsspråk och en naturlig kaxighet som jag både hatade och respekterade enormt mycket som motståndare under HV´s storhetstid.

Förr var det aldrig något snack, attityden var alltid ”Vi är HV71 och vet vi är jävligt bra och är beredda att göra vad som helst för att vinna”.

Den attityden har jag saknat på för många de senaste åren.

Ser man på centersidan saknar jag en offensiv kraft även om jag tror att Linus Fröberg kommer vara riktigt bra och producera mer än vad han gjorde i Växjö även om han sett till offensiven inte kan ersätta Marcus Ljungh.

Kommer Axel Holmström att vara den offensiva kraft som HV värvar honom för att vara och hur stukad är han efter åren i Detroits organisation? Alla vet att Holmström i sina bästa stunder är riktigt vass men här finns det frågetecken på hur snabba hans fötter är. Jag hoppas Holmström får vara skadefri och bygga upp ett självförtroende och över tid visa sin skicklighet.

Vidare finns det en osäkerhet kring David Gustafsson som är kontrakterad av Winnipeg som till mångt och mycket bestämmer över hans framtid. Jag hoppas att David kommer tillbaka för jag ser att han kan få en stor och betydande roll och få sitt stora genombrott. Vi såg prov på hur bra han kan vara under slutspslet i fjol där jag tycker han var HV´s genomgående bästa forward.

Linus Sandin, nyförvärv från Rögle, svarade i fjol för 16 mål och här kan HV har gjort lite av ett fynd eftersom jag tror man skrev kontrakt med Sandin relativt tidigt innan han börjat få sin offensiva utdelning.

Juuso Ikonen är en spelare som jag känner en osäkerhet kring och är inte helt såld på honom även om han står för fart och intensitet. Jag tycker han blandar och ger för mycket och kan försvinna helt ur matcher och ha svårt att ta sig in på mål.

Filip Sandberg får ses som ett nyförvärv och förutsatt att ha håller sig frisk kommer han få en betydande roll med sin frenesi och fart. Jag gillar Sandbergs inlevelse i spelet och trots bristen på antal centimeter spelar han tufft och uppoffrande.

Tuffhet och mål hoppas man också att Anthony Camara kan bidra med på samma sätt som Simon Önerud gör.

Frågan är också hur mycket bensin det finns kvar i Martin Thörnbergs tank och framförallt hur hans kropp mår. Vid 36 års ålder och ett utgående kontrakt kan detta mycket väl vara det sista vi ser av en HV´s största spelare genom tiderna.



Coach:

Stephan ”Lillis” Lundh och Nicklas Rahm har kamperat ihop under tre säsonger och vunnit ett SM-guld tillsammans.Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN /

Stephan ”Lillis” Lundh tog över huvudansvaret efter det att HV valde att sparka Johan Lindbom. Det gav en omedelbar effekt som höll i sig och HV klättrade i tabellen fram till efter det sista landslagsuppehållet när man radade upp flertalet förluster och hamnade utanför topp sex. ”Lillis” har massvis med rutin och utöver SM-guldet med HV har han även vunnit med Frölunda och Djurgården.

Vid sin sida har han Nicklas Rahm och Jonas Holmström.

Den sistnämnda lyftes upp från J20 i samband med att Lindbom fick lämna medan Rahm gör sin tredje säsong som assisterande tränare i HV efter att haft samma roll i Växjö under tre säsonger.

Nicklas Rahm är en hockeypersonlighet jag gillar och som jag hör väldigt mycket positivt kring. Han brinner mycket för sina spelare och engagerar sig i deras utveckling. Han har också ett bra öga och ser spelet bra under matcherna och kompletterar därför Lundh på ett bra sätt.

Stjärnan: Kapten Simon Önerud är god för 20 mål och står för ett hårt och gediget arbete. Under slutspelet 2017 visade han sin förmåga att kliva fram och prestera absolut topphockey i pressade lägen

Poängkung: Linus Fröberg 37 poäng

MVP: Med tanke på att det lär bli en stor belastning på Jonas Gunnarsson fram tills dess att Adam Åhman är frisk och i speldugligt skick råder det inga tvivel om att HV står och faller med Gunnarsson.

Bästa nyförvärv: Vi har under åren i Växjö sett hur bra Eric Martinsson kan vara och förväntningarna och kraven om en toppback är befogade.

Det behövs: Jag vet att HV letar ytterligare en forward och undersöker marknaden efter den sista pusselbiten. Det har länge ryktas om Alexander Bergström som dock fortfarande väntar i ett bud från KHL. Det säger ändå en del om vilken typ av kaliber på spelare det är man söker.

Doldisen: Debutsäsongen i HV71 var riktigt bra och direkt etablerade sig Didrik Strömberg som en tuff, defensiv och pålitlig back. Rollen kommer bli än tydligare i år med en långt mycket bättre backuppsättning. Det kommer gynna Strömberg.

Profilen: Nu ska jag inte gå händelserna i förväg men jag hoppas innerligt att Martin Thörnberg får vara frisk och kry och avsluta (?) sin karriär med stil och visa prov på sitt fina skott och målsinne. Vid 36 års ålder och en kropp som tagit en del stryk genom åren är hans status osäker.

Thörnberg har under många år varit en ledande spelare i HV och har en viktig roll som kulturbärare och ledare i gruppen.

Publik: En av mina favoritarenor som spelare och fortsatt en av mina favoritarenor i mitt nuvarande jobb som expert. Alltid bra drag på publiken och en klack som håller igång hela tiden.

* * * * * * * * * * * * * *

1-

2-

3-

4-

5-

6- Rögle

——————–

7-

8- HV71

9-

10- Brynäs

——————–

11-

12-

——————–

13-

14- Oskarshamn

* * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny