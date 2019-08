Han kan bli ovärderlig

Oskarshamn var fjolårets lag inom svensk hockey när mot alla odds tog steget upp i SHL.

En bedrift som är svår att inte imponeras av.

Jag kan inte minnas att någon inom riksmedia direkt trodde på laget inför eller under säsongen för den delen. Man var uträknade mot AIK i den Hockeyallsvenska finalen och sedan mot Timrå i kvalspelet till SHL.

Inställningen och drivkraften att ”Vi ska visa dom jävlarna” behövs i år mer än någonsin tidigare.

Klart som tusan det kommer bli en tuff säsong, förvänta er inget annat.

Plats: 14- Oskarshamn

Analys:

Eftersom ingen såg, förutspådde eller nog ens kunde drömma om SHL under fjolårssäsongen är det således en organisation som knappast är redo för den utmaning och prövning som spel i SHL ända innebär.

Nu får jag tydliggöra direkt att jag inte har något emot Oskarshamn för att jag skriver ned laget utan ser mig mer som realist inför en tuff och prövande utmaning.

Den resa som Oskarshamn svarade ifjol var nästan osannolik och enormt beundransvärd och att man nu spelar i SHL är såldes inget oförtjänt. Dock var det knappast så att man hux flux blev ett topplag i fjol utan man har stadigt utvecklat och etablerat sig som ett respekterat Hockeyallsvenskt lag.

Då var det avklarat och vi kan gå vidare.

Med en oprövad sportchef och en liten organisation i form av scouting och rekrytering, mindre spelarbudget och dessutom sent ut på spelarmarknaden (av förklarliga) är det förståligt och starkt bidragande orsaker till att man här och nu saknar både spets och bredd.

Jag har sett många som påstår att Oskarshamn är den sämsta nykomlingen i modern tid. Om vi lägger det så sidan för en stund kan ingen i eller kring Oskarshamn förneka att prio nummer ett här och nu endast handlar om att se till att klubben har en fortsatt SHL status 2020-2021. Samtidigt måste man göra jobbet vid sidan av isen och bygga och förstärka en organisation kring laget för att på sikt skaffa sig nödvändiga förutsättningar för att kunna etablera sig.

Vad gäller sämsta nykomling i modern tid ska man nog ha klart för sig att det inte kommer vara många lag som åker till Oskarshamn och hämtar några enkla poäng, det är en sak som är säker. I sin egen hemmaborg ska man vara svårspelade och plocka poäng och bygga ett starkt självförtroende likväl som attityden ”Vi mot världen” kommer väl till pass.

Det här lagbygget känner jag är alltför ihålligt, trubbigt och profilfattigt för att ens ha en chans att undvika kval.

Jag hoppas man är ödmjuka att inse det och inte börjar med hallucinationer om slutspel.

Det vore direkt idiotiskt.

Målvakter:

Fredrik Pettersson Wentzel och Tex Williamsson utgör det målvaktspar som Oskarshamn sätter sin tro till. Foto: Bildbyrån

Den starkaste lagdelen är ändå målvaktssidan och det säger faktiskt en del. Fredrik Pettersson Wentzel är en habil målvakt som skaffat sig rutin och burit ett lag (Färjestad) till SM-final 2014. Jag tycker PW fick ett rejält uppsving under sin sista säsong i HV71 efter det att han opererat sig och återfick rörligheten i höfterna. PW är en bra rekrytering till en förmodad rimlig peng.

Vid sin sida får han Tex Williamsson som jag nog trodde skulle få chansen i SHL redan för några säsonger sedan. Duon kan sporra och utmana varandra om istid.

Backar:

Här gäller det att tidigare supertalangen Simon Després, med rutin från knappat 200 NHL matcher, är den backklippa man så väl behöver. Després är tveklöst en intressant spelare med potential men det finns en skadehistorik (hjärnskakningar) som jag vet skrämt andra klubbar när hans namn kommit på tal. Det krävs nog att han loggar norr om 25 minuter per match eftersom det i övrigt saknas spelare som tidigare levererat på den här nivån.

Oskar Nilsson svarade för en riktigt vass säsong i fjol och hade säkerligen fått erbjudande från SHL om inte Oskarshamn tagit klivet upp. Här ser jag potential att kunna utvecklas till en habil SHL-back.

Jesper Dahlroth, Isak Pantzare och Henrik Nilsson är bra backar på Hockeyallsvensk nivå men nu ska de klara av spel i SHL också även om Henrik Nilsson har rutin från bland annat Karlskrona utan att gjort avtryck eller etablerat sig riktigt.

Emil Wahlberg har tre fina säsonger bakom sig i Västervik och får nu chansen i SHL som 29-åring efter en karriär som innehållit spel hela vägen från Division tre och nu alltså SHL.

Efter att man valde att skicka iväg Jake Newton förra veckan borde man rimligtvis söka någon back till. En spelare som finns tillgänglig på marknaden är tidigare Malmöbacken Jens Olsson som skulle kunna vara enormt nyttig med sin rutin och framförallt bidra med en bra nivå i sitt spel. Kanske kan man locka Olsson med att han kommer få en stor roll med massvis med istid?

Forwards:

Med en minut kvar, powerplay, underläge 3-2 och utplockad målvakt. Vilka vid sidan av Tyler Kelleher ska coachen Håkan Åhlund slänga in?

Efter att ha kliat sig i huvudet väljer han kanske att satsa på Joakim Thelin, Filip Sveningsson, Nicklas Heinerö, Gustaf Franzén och Arsi Piispanen framför Simon Després.

Inga namn som direkt skrämmer motståndarna.

Här är det hårt jobb, strikt- och disciplinerat spel där man fortsätter vara extremt jobbiga att möta.

Många av forwardsarna är oprövade på SHL-nivå men har potential att utvecklas under säsongen.

Värt att hålla extra koll på Joakim Thelin som haft en brokig resa till toppen men som verkligen tog för sig under slutdelen av fjolåret.

Jag gillar värvningen av Alexander Reichenberg från Färjestad som är användbar i olika roller och inte alls obekväm med varken puck eller det fysiska spelet.

Coach:

Nog kändes Håkan Åhlund lite som en nödlösning när han rekryterads inför säsongen i fjol när hypade Björn Hellqvist gick till Modo.

Åhlund visade precis som hela Oskarshamn att han var att räkna med och sättet han fick ihop laget och hur konsekvent och lugnt man uppträdde över tid var beundransvärt.

Oavsett vinst eller förlust i hockeyallsvenska finalen mot AIK eller kvalet mot Timrå behöll Åhlund och hans assisterande tränare ett enormt lugn vilket också var en stor framgångsfaktor.

Stjärnan:

Sett till spelet finns det vissa som jämför Tyler Kelleher och Ryan Lasch. Bara jämförelsen inger ett visst form av hopp.

Kelleher har sett lite vilsen och vägt lite för lätt i närkamperna hittills under försäsongen. Kan till viss del vara en form av omställning som det ändå är att spela den intensiva hockey som Oskarshamn vill spela tillskillnad mot den hockey Kelleher tidigare spelat.

Poängkung: Tyler Kelleher 29 poäng

MVP: Ska Oskarshamn klara sig kvar är behovet av en stabil målvakt som kan vinna matcher på egen hand AO. Därför måste Fredrik Pettersson Wentzel komma upp i den nivå han höll 2013-2014 när han var med och tog Färjestad till final.

Bästa nyförvärv:

Simon Després kommer få en nyckelroll och har potential att vara den toppback som Oskarshamn så väl behöver. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN /

Håller Simon Després sig skadefri kan han mycket väl visa sig bli ovärderlig för Oskarshamns jakt på ett nytt SHL-kontrakt. En spännande back som sett bra ut hittills under försäsongen och visat upp en fin spelförståelse.

Det behövs: Jag ser framförallt att det finns ett behov av ett par backar och en kedja med offensiv spets. Nu ska man dock inte äventyra ekonomin eller klubbens existens och värva spelare (på chans) för pengar man inte har täckning för. Därför kan det vara hälsosamt för föreningen att hålla lite hårdare i plånboken även om man själva inser att behovet av att spetsa laget är stort.

Om man väl värvar finns det inte utrymme för en ny Newton eller Goodwin.

Doldisen: Oavsett om Oskarshamn gått upp eller ej hade Nicklas Heinerö spelat i SHL. Det ryktades tidigt om att både Rögle och Linköping visat intresse men när Oskarshamn gick upp förlängde Heinerö sitt kontrakt. Jag tror att Heinerö kan göra det bra i SHL i en relativt stor roll.

Profilen: Under slutskedet och framförallt i kvalet mot Timrå växte Joakim Thelin ut till en gigant. Med en vikt på runt stabila 100 kg, en fin stamtavla från pappa Mats ”Mördarn” Thelin, ett fint skott och ständig närvaro framför motståndarnas mål borde Joakim kunna göra avtryck även i SHL.

Publik: För några år sedan hade Oskarshamn tvingas bygga om Be-Ge Hockey Center om man skulle spela SHL. Tack gode gud har detta Arenakrav slopats och den hall om 3275 platser är godkänd att spela i.

Det kan bli ett härligt tryck när det är fullt och publiken som är väldigt engagerad kommer nära isen och spelet. Jag har pratat med spelare som avskyr att spela i Oskarshamn på grund av den slitna hallen och det ibland rätt intensiva tryck som kan uppstå. Det borde var ljuv musik för alla Oskarshamnare och något man borde vilja uppnå varje match för att hjälpa sitt lag.

