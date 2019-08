Vore direkt respektlöst att inte ha honom som etta

Att utse seriens bästa forwards är både en rolig och tämligen utmanande uppgift. Sedan jag började skriva på Expressen och pladdra i rutan på Cmore 2013 har det aldrig varit så många forwards av sådan hög kvalité som i år.



Jag bedömer spelare baserat på mina förväntningar, utvecklingspotential och framförallt skicklighet.

Att då utse endast de tio bästa gör att skickliga namn som Oscar Möller, Brendan Shinnimin, Richard Gynge, Fredrik Händemark, Gregg Scott, Patrik Zackrisson, Mathias Bromé, Linus Johansson, Broc Little, Niklas Olausson och Dennis Everberg för att nämna några hamnar precis utanför.

10) Anton Rödin Brynäs

Rapporterna från Gävle säger att det är Gregg Scott som stuckit ut mest under försäsongen men sett över en hel säsong tror jag det är Rödin som kommer göra störst avtryck.

Som alltid när man skriver eller pratar om Rödin landar man till syvende och sist in på det ofrånkomliga:

”Så länge han får vara skadefri”.

Det är väl ändå den oro man känner kring Rödin som dragits av massvis med skadeproblem de senaste säsongerna som gör hans status mer osäker.

Men visst. Skadefri och återfunnen kemi med Gregg Scott så är han nog högre upp än på en tiondeplats när säsongen summeras.

9) Ted Brithén Rögle

Svarade i fjol för sin bästa säsong i karriären och lyfte sitt spel och jämnhet till en helt ny nivå.

Brithén är nog en av de hockeysmartaste spelarena i SHL och läser spelet bra, hamnar sällan i tidsnöd och ser öppningar i spelet som få andra gör. Nu pratar jag inte enbart offensivt utan även defensivt med sitt ansvarstagande spel där han i fjol gav utrymme till Daniel Zaar och Leon Bristedt att glänsa och kedjan var en av seriens bästa enheter.

Med sina 38 poäng slutade Brithén på en delad sjundeplats i poängligan.

8) Emil Pettersson Växjö

När Emil Pettersson lämnade Skellefteå för Växjö i december 2016 blommande han ut till en toppspelare i SHL. På sina 27 matcher i Växjötröjan svarade Pettersson för fina 26 poäng en notering som gjorde honom till seriens tredje bästa poänggörare under den tidsperioden.

Pettersson är 25 år och således i sin bästa ålder och Växjö är knappast en slutdestinationen i karriären utan mer än hållplats för att ta ny sats efter ett par år i farmarligan.

Visserligen ett par, inte så dominanta år, i farmarligan men likväl ser jag Pettersson som en given nyckelspelare i topplaget Växjö och som en stjärnspelare i hela SHL.

7) Michael Lindqvist Färjestad

Ser man till spelare som spelat i SHL under de två senaste säsongerna är det bara Michael Lindqvist och en viss Ryan Lasch som snittat minst en poäng per match.

Det säger en del om vad Lindqvist lyckats åstadkomma under sina två år i Färjestad.

Med sin fart och explosivitet är han ständigt ett offensivt hot och kan skapa lägen helt på egen hand.

6) Viktor Ejdsell Färjestad

Har sett väldigt bra ut under den ännu korta försäsongen och frågan är vad man i grunden ska dra för slutsatser kring det. Det jag dock med säkerhet kan säga är att Ejdsell kommer kunna dominera matcher, stå för massvis av poäng och vara en av seriens bästa och mest sevärda spelare.

Orimliga krav för en spelare som i grunden hade en svag säsong i Chicagos farmarlag i fjol?

Mycket möjligt men jag hann bli otroligt svag för Ejdsell under framförallt hans andra halva av säsongen med HV71 2017-2018 och det han gjorde i Karlskoga året dessförinnan.

5) Johan Sundström Frölunda

Jag ser en enormt stor potential i Johan Sundström som vänder hem till Frölunda efter två säsonger i KHL. Jag har tidigare sett Sundström dominera i SHL och framförallt i SM-slutspelet 2016 samt i den efterföljande VM-turneringen där Sundström var ett av få glädjeämnen.

Förväntar man sig en spelare som kommer göra runt 40 poäng finns det en överhängande risk att man kommer bli besviken. Dock kommer man få en av seriens bästa tvåvägscentrar som med sin tyngd och spelförståelse kommer göra omgivningen bättre.

4) Joakim Lindström Skellefteå

År efter år är Lindström i toppen av poängligan och tveklöst en av seriens största stjärnor. Kanske rent av den bästa spelaren i SHL under 2010-talet?

Har burit fram Skellefteå under många år tillsammans med radarpartnern Oscar Möller och det känns som om när duon tappar i kraft kommer Skellefteå få det enormt tufft. Det säger en del om vilken press som Joakim Lindström har på sig och lever med.

3) Jacob Josefson Djurgården

Kom tillbaka till SHL i fjol efter åtta år i Nordamerika med en roll som defensiv center. Att Josefson skulle vara bra och pålitlig defensivt var nog alla överens om men nog fanns det ett frågetecken kring hur pass bra han skulle kunna prestera offensivt. Efter tolv matcher hade Josefson svarat för 18 poäng och dominerade stundtals isen så till den grad att jag skulle sträcka mig så långt att han var överlägsen.

Stördes av skador under framförallt andra delen av säsongen och kom av den anledningen inte upp i samma nivå som under inledningen.

Utsågs av spelarna själva till seriens bästa spelare och vann dessutom både bästa forward och utsågs till grundseriens mest värdefulla spelare på SHL-Awards.

2) Ryan Lasch Frölunda

Det är nästan osannolikt vilka siffror som Ryan Lasch levererar offensivt år efter år efter år…

Sett till Lasch tre senaste säsonger i SHL har han vunnit poängligan två gånger och slutat tvåa efter en viss Elias Pettersson en gång. Det säger lite av vilken kaliber det är på den skickliga amerikanen.

Sen finns det också en mindre, ibland högljudd skara som gärna vill klanka ned på Lasch för att han inte levererar i slutspel och riktigt tighta matcher.

Efter slutspelet i fjol, där han utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare, kanske han tystat en och annan kritisk röst.

Få, om ens någon, ser öppningar i offensiven såsom Lasch gör.

1) Patrik Berglund Djurgården

Kanske förväntningarna är orimliga på en spelare som ännu inte gjort säsongsdebut och inte spelat hockey sedan den åttonde december.

Trots det är det här en spelare som vi sällan ser i SHL och som vid den ålder av 31 skulle haft några fina år kvar i NHL.

Nu är omständigheterna så att Berglund vill ha en omstart i SHL och med tanke på vad han tidigare presterat, vilken potential han besitter och framförallt den rutin och erfarenhet han skaffat sig hade det varit direkt respektlöst av mig att inte sätta Berglund som etta på denna lista.

Vad man dock kanske ska ha är en portion tålamod och förståelse för att det kan ta en stund innan Berglund hittar rätt på den större isen och producerar i den takt Djurgården och dess fans hoppas på.

