Fullkomligt dominant

Hockeyn har utvecklats enormt mycket de senaste åren där farten i spelets höjts och kravbilden att kunna spela sig ur situationerna, i synnerhet för backarna, numera är en nyckeln till framgång för många lag.

En svag backsida ger ofta ett dåligt puckinnehav som i sin tur resulterar att man som lag har svårare att föra och kontrollera spelet vilket är direkt nödvändigt för att över tid vara framgångsrik i dagens SHL.

Vem är seriens bästa back?

Jag har såklart listat.

10) Jonathan Pudas Skellefteå

Har tagit stora steg under se senaste åren och är numera Skellefteås viktigaste back. Pudas är spelskicklig och ansvarsfull över hela isen även om det är offensiven som sticker ut.

Jag ser gärna att Pudas använder sitt skott än mer, framförallt i powerplay, vilket kommer göra honom till ett större offensivt hot.

I fjol svarade Pudas för fina 26 poäng vilket var nionde bäst av backarna i serien. Sett till powerplay finns det dock förbättringspotential och de tio poäng som Pudas svarade för i den spelformen i fjol borde kunna bli minst en fyra, fem poäng till i år.

9) Brandon Gormley Frölunda

Jag är enormt svag för Brandon Gormleys spel som jag anser ha alla egenskaper som jag söker i en stabil och bra back. Ser man Frölundas matcher slås man sällan av vad bra och dominant Gormley är utan mer hur otroligt lugn och pålitlig han är.

Oavsett karaktär på matcherna spelar Gormley alltid på en hög nivå och hanterar offensiven minst lika väl som defensiven. Sätter aldrig sig själv eller någon annan i tidsnöd eller problem vilket är en egenskap som kan vara svår att ta på men som jag värdesätter högt hos en back.

8) Carl Johan Lerby Malmö

Fick lite av ett genombrott i fjol och gick från en relativt ojämn back med höga toppar och djupa dalar till att etablera sig som en toppback i Malmö.

Skrev i våras ett kontrakt med Calgary Flames men är utlånad till Malmö under säsongen.

Måste utveckla sin splitvision ytterligare någon nivå och inte sätta sig själv i knepiga situationer för att ta steget fullt ut till den toppback jag ser honom som. Kommer få en stor roll i Malmö under året.

7) Emil Johansson HV71

Skicklig på skridskorna och följer gärna med i anfallen likväl som han är ansvarsfull defensivt. Johansson har ingen direkt spetskvalité som sticker ut utan det handlar mer om att han är lagom bra på allt över hela isen. Det är en anledning till att Johansson inte spelar i NHL eller att heller inte riktigt fått det erkännande han faktiskt förtjänar. Är lite av en doldis som kommer vara en nyckelspelare i HV’s starka backuppsättning och säkerligen få testa på spel i Tre Kronor.

6) Eric Martinsson HV71

En enorm prestigevärvning av HV’s sportchef Johan Hult som förmodligen luggade 13 andra sportchefer på Martinssons signatur.

Martinssons styrka är hans spel över hela isen där han är duktigt på att transportera puck och följa med i anfallen. Jag ser dock inte Martinsson som en renodlad poängback utan mer en spelare som kan användas i alla spelformer.

5) Johan Fransson Leksand

Leksand har gjort några riktigt vassa värvningar men likväl imponeras jag inte direkt av lagets backsida. Det gör att rutinerade och skridskoskicklige Johan Fransson kommer få en väldigt stor och betydande roll.

Av de rapporter jag hört från Schweiz, där Fransson spelat de senaste åren, råder det inga tvivel att Leksand gjort ett klipp.

Fransson kommer säkerligen snitta bortåt 24, 25 minuter per match och ha en positiv påverkan på Leksands spel med puck och bidra med sitt lugn och sin rutin.

4) Jonathan Sigalet Brynäs

Jonathan Sigalet under flera år visat sig vara en stabil och pålitlig back som växer i viktiga och tighta matcher. När jag pratat med folk som vistats runt Sigalet vittnar alla om att han har en hög lägstanivå, bra träningskalle och sätter höga krav på sin omgivning. Ser man till Brynäs nedåtgående trend de senaste åren så förstår varför jag ser det som Andreas Dackells bästa värvningar under årets Silly Season.

Kommer få en ännu större roll i år än vad han haft i Frölunda de senaste åren och förmodligen även få istid i powerplay.

3) Kodie Curran Rögle

Anslöt till Rögle i fjol som en stabil poänggörare från den norska ligan. Steget var dock stort och det tog sin tid innan Curran förstod vilket jobb han själv var tvungen att lägga ned för att bli framgångsrik i SHL.

Efter att ha trimmat ned sin vikt och anpassat sig till spelet i Sverige gick han knappt att stoppa.

Utvecklades till en av seriens bästa backar under fjolåret och rapporterna säger att han är i än bättre form i år.

Är otroligt kylig med pucken och tar sig genom omöjliga lägen över hela isen med sin briljanta tekning och fina spelsinne.

Jag tror Curran, förutsatt han får vara skadefri, är den back i serien som kommer göra flest poäng.

2) Marcus Högström Djurgården

Hemvändare som hade ett tufft fjolår och fick se sin NHL chans gå upp i rök efter att ha tvingats till ryggoperation och därav missade stora delar av säsongen. Trots det tvivlar jag inte en sekund på att Högström kommer återta sin position som en av seriens bästa backar. Kan logga massvis med istid i både boxplay och powerplay. Högströms tidigare poängrekord i SHL ligger på 28 poäng en notering jag tror han kommer att slå eftersom han troligtvis kommer få istid i en powerplayuppställning innehållande namn som Jacob Josefson och Patrik Berglund.

1) Erik Gustafsson Luleå

Fullkomligt dominant under fjolåret där han snabbt växte ut till Luleås stora ledare och fick överta rollen som lagkapten mitt under säsongen. Matchades stenhårt i alla spelformer under hela säsongen och var den back, näst efter Ryan Gunderson, som snittade mest istid i SHL.

Det jag gillar mest med Gustafssons spel är hur han läser och hanterar situationerna i ett tidigt skede och därför sällan hamnar i tidsnöd. Med en mer eller mindre en obefintlig felprocent gör han omgivningen bättre då han varken sätter sig själv eller tex en backkompis i knepiga lägen.

Gustafsson är begåvad och intresserad i spelets små men ack så viktiga detaljer något vi tillsammans fördjupade oss i under slutspelet i fjol.

Fotnot: Luleås Jesper Sellgren har jag räknat bort eftersom chansen är stor att han kommer bli kvar i Carolina Hurricanes organisation kommande säsong.

