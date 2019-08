Vad har ni gjort hela sommaren?

Fjolårssuccén (nåja) veckans hiss och diss där jag lyfter fram något jag uppskattat och något jag irriterat mig på under veckan är självklart tillbaka även den här säsongen.

Eftersom försäsongen officiellt är igång är det också på sin plats att hiss och diss gör säsongsdebut.

Veckans hiss

Det är underbart härligt att konstatera att augusti månad är här och även om höstvindarna blåst över oss aningen för snabbt är det med glädje jag återigen tar mig in i hallarna för att se hockey.

Några lag har redan spelat sina första matcher och kvalitén är, som alltid den här tiden på året, varierad.

Likväl är det kul att stifta bekantskap med nya spelare, se mönster, strukturer och läsa om alla unga spelare som tar plats och gör avtryck.

Det är deras tid på året att visa upp sig och få speltid innan många av de mer rutinerade pjäserna fått igång sina kroppar.

Och vet ni vad. Det är knappt fem veckor kvar till seriepremiären och det mina vänner är väldigt snart.

Veckans diss

Nu har det visserligen bara spelats ett fåtal matcher men likväl tillräckligt många perioder och situationer för att slå fast att det fan inte hänt ett förbannade dugg sedan i fjol.

Svensk hockey har inte tagit ett aktivt beslut att förhindra de spelförstörande momenten som bara gynnar de mindre skickliga spelarna och förhindrar eller rättare sagt begränsar begåvade spelare och lag.

Det är för dåligt.

Jag pratar såklart om boxa bort som är ett tämligen vedertaget begrepp inom svensk hockey som man utbildar spelarna kring och det slog mig under JVM i fjol hur lite av den varan det var internationellt jämfört med här hemma.

Jag var inne på det under fjolåret och den uppfattningen jag då fick när jag pratade runt var att man skulle göra en förändring till denna säsong för att man inte ville gå in och göra om regeltolkningen under pågående säsong.

Det jag menar med boxa bort är när den försvarande spelaren sätter upp klubban i bröstet eller midjan på den offensiva spelaren som inte är puckförare. Den offensiva spelaren har som ambition att vinna och skapa ytor framför mål medan den försvarande spelaren enbart fokuserar på att förhindra den offensiva spelaren (alltså inte pucken) att ta sig in framför mål.

Detta är ett regelbrott som måste beivras och som jag tror kommer göra hockeyn mer offensiv och underhållande.

Varför frågar jag mig då, varför i alla dagar har man inte gjort något åt detta?

Jag menar. Skulle man inom svensk hockey ha diskuterat detta under sommaren kan jag garantera att man sett en markant skillnad under de första matcherna. För är det något man lärt sig genom åren är det att direktiven domarna fått genomförs inledningsvis med en enorm noggrannhet och antalet utvisningar blir då kanske några för många med domarna som nästan söker situationer innan det hunnit sätta sig och man hittar en bra nivå.

Med andra ord tolkar jag det som om svensk hockey är nöjda med att missgynna skickliga spelare och i slutändan tumma på underhållningsvärdet.

Kom igen nu. Vad har ni gjort hela sommaren?

Hockeysäsongen är igång och det är dags att ta tag i problemet.

Det är ert ansvar!

Varför gynnar vi inom svensk hockey inte de bästa spelarna mer? Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

