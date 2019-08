Tio spelare som jagar revansch

Visst att nyförvärven är en viktig del av en klubbs eventuella framgångar men inte nödvändigtvis den enskilt största anledningen. Något som är än viktigare är att spelare i den befintliga truppen tar fortsatta kliv i sin utveckling och framförallt, spelare man tidigare haft stora förväntningar på klarar att leva upp till kraven.

Jag har listat tio spelare som jag i grunden anser är duktiga men som måste skaka av sig den svaga fjolårssäsongen och återigen leva upp till de höga förväntningarna som ändå finns:

Niclas Burström Skellefteå

Borta bra, hemma bäst? Det är i alla fall något som Skellefteåfansen hoppas på när det gäller Niclas Burström och hans återkomst till föreningen.

När Burström lämnade Skellefteå hade han visserligen haft en sämre säsong bakom sig än säsongerna dessförinnan men likväl var det en back av hög kaliber.

Efter ett år i KHL valde Burström bort Skellefteå till förmån för Växjö och det ryktades då om att Växjö valde Burström före Erik Gustafsson som istället gick till Luleå. Huruvida det stämmer eller ej låter jag vara osagt men det ger en fingervisning om förväntningar som ändå fanns på Burströms ankomst till Växjö.

Säsongen blev ett gigantiskt misslyckade och ingen av parterna lär varit direkt nöjda med relationen och att kontraktet bröts i ”samförstånd” kom knappast som någon överraskning.

Burström, sett till den enorma potential han har, var stundtals direkt svag i fjol och nu är det upp till bevis och prestera igen något han borde kunna göra och visa att han fortfarande ska räknas som en toppback i serien.

Mattias Guter Djurgården

Inledde säsongen i Timrå innan han flyttade vidare till Luleå för att sedan avsluta säsongen med Djurgården. I en intervju under slutspelet berättade Guter att året varit tufft där han själv inte inte mådde bra efter sviterna av en hjärnskakning samt att hans fru haft problem med diskbråck samtidigt som de tog hand om familjen.

Väl i i Djurgården och framförallt i senare delen av slutspelet såg man att det finns potential som han borde kunna få ut i år.

Jag tror att Guter gör runt 12-15 mål i år.

Carl Persson Malmö

Förra sommaren lämnade Carl Persson Karlskrona efter en fin avslutning på grundserien och skrev på för Malmö och innan bläcket hunnit torka skrev han på för Nashville. Väl i USA var det knappast ett varmt välkomnande som väntade och rätt snabbt blev det istället spel i ECHL som är ligan under AHL.

Efter några månader bröts kontraktet och Persson flyttade hem till Malmö med stora förväntningar på sina axlar. Och låt oss vara snälla och säga att det inte blev speciellt bra.

Persson såg inte alls ut att vara tränad för Malmös sätt att spela hockey och hamnade ofta fel och såklart gav det självförtroendet en törn.

Nu säger dock rapporterna att Persson går in i säsongen med en helt annan fysisk status och kan lämna det tunga fjolåret bakom sig.

Upp till bevis för Persson som har potential att vara en bra SHL spelare.

Tomi Sallinen Brynäs

Värvades till Färjestad i fjol som ett meriterat och tungt nyförvärv som sedan lämnade Färjestad i ”samförstånd” efter endast nio spelade matcher. Det ska tilläggas att Sallinen bröt foten i den första träningsmatchen och hamnade därför snett in i säsongen och när han väl var tillbaka var rollen begränsad och istiden inte i paritet med hans egna förhoppningar.

Brynäs, i desperat behov av spets, var snabba och högg direkt men trots att succén uteblev förlängde man Sallinens kontrakt och det är väl i grunden inget att säga något om.

Jag har svårt att se att Sallinen, vid en ålder av 30 bast, skulle vara slut och inte ha något att bidra med i SHL längre.

Lär vara rejält revanschsugen och med rätt karaktär på Sallinen lär klyschan ”bättre tränad än någonsin” göra sig väl till pass för att hitta tillbaka till det spel han tidigare visat upp.

Niclas Andersén Brynäs

Var tillbaka i Brynäs i fjol efter tre säsonger på vift och man kan lugnt säga att det var en viss skillnad på Anderséns spel i fjol kontra 2014-2015. Då var han lagets i särklass viktigaste back och den som loggade mest istid vilket han bemästrade väl och stundtals dominerade.

I fjol var han längre ned i hierarkien och istiden var därefter vilket gjorde att han inte kom upp i den nivå som varken han eller Brynäs hoppades på.

Den här säsongen borde rimligtvis Andersén ha möjlighet att flytta fram sin position och erövra mer istid när uppsättningen har mindre konkurrens än i fjol.

Jag tror fortfarande Andersén har det lugna, intiativrika och fräna spelet i sig som tidigare gjort honom till en fruktad SHL back.

Nils Andersson HV71

Värvades in sent från Malmö inför säsongen i fjol och förväntningarna var högt ställda som den offensiva toppback han visat sig vara under flera säsonger.

Drabbades dock av en hjärnskakning under försäsongen och därefter stod Andersson inte att känna igen. Väl i slutspelet och i kvartsfinalserien mot Färjestad gick det till och med så långt att Andersson petades helt och hållet.

Nu är det sista året på det tvåårskontrakt han skrev i fjol och således en viktig säsong för Anderssons fortsatta karriär.

Att det finns en stor potential i spelskicklige Andersson kan ingen säga emot och när konkurrensen nu är stenhård på backsidan i HV71 måste Andersson tillbaka till den nivå han höll i Malmö. Om inte han lyckas tror jag Andersson och HV gått skilda vägar innan jul.

Sebastian Wännström Leksand

Jag skulle ljuga om jag sa att jag legat sömnlös i undran över varför Wännström fick en sådan begränsad roll i HV71 i fjol. Men klart det väckte en del frågetecken när en i grunden skicklig spelare hamnar helt utanför och tillsynes utan självförtroende.

Jag tror dock att flytten från Jönköping till Leksand kommer ge en ordentlig skjuts i karriären och kanske tillbaka till den nivån han höll i Rögle innan han drabbades av en hjärnskakning som höll honom borta länge.

Wännström har så mycket spel i sig och skicklighet att han borde kunna vinna en roll som en producerande spelare i Roger Melins lagbygge. Jag tror dessutom harmoniske Melin kan vara bra för Wännströms tilltufsade självförtroende.

Jag skulle inte blir förvånad om Wännström, förutsatt att han håller sig skadefri, kan landa på knappa 40 poäng.

Jesper Jensen Malmö

Dansken som var så bra under sin debutsäsong i Brynäs 2016-2017 i en kedja med Oscar Lindblom och Kevin Clark har haft svårt att leva upp till förväntningarna sedan dess.

Efter att fått mindre och mindre istid i Brynäs i fjol valde Skellefteå att chansa och plocka in Jensen men tiden uppe i norr blev om möjligt ännu sämre.

Nu har Malmö gett sig på ett försök att locka fram det spel som tidigare gjorde honom fruktad som en duktig center som kunde driva spelet framåt och ge utrymme åt sina kedjekamrater.

Är det i Malmö under Jesper Mattssons vakande ögon som det sker?

Känns lite som nu eller aldrig för Jensen att återta rollen som en produktiv SHL spelare.

Niklas Svedberg Djurgården

För precis ett år sedan satt jag i vanlig ordning och filade på en av alla mina listor. Ett namn som stack ut som en prestigevärvning var Niklas Svedberg som valde nykomlingen Timrå.

Ett år senare finns det så många frågetecken kring samme Svedberg efter en minst sagt blek säsong. Nu ska direkt påminns att Timrå inte lyckades skapa ett tryggt och stabilt försvarsspel under hela säsongen och att lägga all skuld på Svedberg vore direkt felaktigt.

Men i ett tilltänkt topplag som Djurgården måste Svedberg leverera direkt från start, dels för att bygga upp sitt eget självförtroende men också för att inge ett lugn till gruppen och även supportrarna.

Att potentialen och rutinen finns där råder inga tvivel om och om Svedberg inte brinner av revanschlusta och ”jag ska visa dom jävlarna” -attityd lär ingen spelare i hela serien göra det.

Mattias Bäckman Linköping

Nu ska det göras klart direkt att Mattias Bäckmans säsong i fjol förstördes av skador och hans status inför stundande säsong är ännu aningen osäker.

En sak är dock säker.

I avsaknaden av Chad Billins och Lukas Bengtsson är behovet av en Mattias Bäckman i slag enormt stor i en annars spretig backuppsättning.

Kan Bäckman hitta tillbaka till det spel som han tidigare visat och framförallt kan han hålla sig frisk?

Det är frågor som är av stor vikt för Linköpings säsong och dess utgång.

Fotnot: Spelarna är listade ovan är utan inbördes ranking.

