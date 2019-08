Kort om varje lag

När försäsongsmatcherna så sakteliga drar igång och trupperna är satta spekuleras det vilt om vilket lag som kommer vara framgångsrika i år.

Och att döma lag efter hur de presterar på försäsongen är knappast lönt.

Nu finns det säkerligen många som vill hävda att Oskarshamn kommer vara den sämsta nykomlingen i modern tid efter förlusten med Nybro som till vardags huserar i Hockeyettan.

Visserligen tror jag att jumboplatsen står skriven i sten men att göra en stor sak över gårdagens match är direkt obegåvat.

Jag lovade mig själv när jag spelade att den dagen jag väl slutade skulle jag aldrig dra några växlar av försäsongsmatcher speciellt med lag från olika divisioner. Jag kunde reta livet ur mig på coacher som själva spelat och hetsade upp sig över en träningsmatch mot lag från lägre serier som om det skulle vara en slutspelsmatch.

Jag förstår såklart att de var ett sätt att möjligtvis tagga igång laget men ändå märkligt hur tidigare etablerade spelare som själv varvat igång på försäsongerna kunde glömma så snabbt. Några av de mer verbala smockor som delats ut var också just i dessa sammanhang. En coach gick så långt att han inför tredje perioden skrek hur viktig den här matchen var och att vi var tvungna att vinna innan han bänkade två, tre juniorer och gick ned på tre femmor.

Därför. Försäsongen är ett sätt att hitta mönster, strukturer och sätta sin spelidé som nyförvärv anpassar sig till och förstår. Dessutom är det också möjligheten för många av de yngre spelarna att ta plats och visa upp sig vilket är nog så viktigt.

Jag har spelet i lag där försäsongen varit så viktig och antalet segrar prioriterats framför att unga ges chansen och när juniorerna inte får istid i dessa matcher lär de knappast få det framledes heller.

Med andra ord. Oskarshamns förlust igår mot Nybro rör mig inte vid ryggen och påverkar knappast min bild av hur jag ser på laget.

Eftersom det hänt en del sedan jag senast gick igenom lagen kommer nu en korta uppdaterad version innan jag i slutet av augusti kommer göra rejäla djupdykningar hos varje lag:

Brynäs: Press på hemvändarna att leverera och vända den nedåtgående kurvan.

Djurgården: Minst lika bra som i fjol trots tunga tapp. Mycket hänger på om Niklas Svedberg kan studsa tillbaka efter säsongen med Timrå i fjol.

Frölunda: Har något mästarlag i modern tid varit så förskonade från spelartapp? Återts upplaga är på pappret bättre än i fjol.

Färjestad: Årets eventuella framgångar och infria förväntningarna som ett topplag hänger på att backvärvningarna Jonathon Blum och Vojtech Mozik slår väl in.

HV71: Suverän backsida där man betalat för att få in spets, rörlighet och spelskicklighet. Det är nyckeln till framgång.

Leksand: Haft en fin silly season med några meriterande värvningar men likväl inget slutspelslag. Räkna gärna upp fyra lag man kommer ha bakom sig efter 52 matcher.

Linköping: Tunn trupp som på pappret är sämre än på väldigt länge. Får slå ur underläge för första gången sedan i början av 2000-talet och det kanske kommer passa bra. Hoppas fansen i Linköping förstår det också.

Luleå: Jag har nog klankat ned på Luleås centersida de senaste sex, sju åren men det behöver jag knappast göra i år. Ser riktigt vassa ut.

Malmö: Kommer ha många långt mycket mer meriterande och dyrare spelartrupper bakom sig även i år. Stora, starka och tunga Malmö blir än jobbigare och möta i år.

Oskarshamn: Nykomling som kommer dömas ut av en samlad expertis och allt annat än en jumboplats vore en smärre bragd.

Rögle: Har spänt bågen ännu högre i år och får räkna med att spela under stor press. Allt annat än kvartsfinal kommer ses som ett misslyckande.

Skellefteå: Mer spännande och ungt lagbygge än de senaste åren som rimligtvis borde fått in mer fart i laget. Men det är väl till syvende och sist Möller och Lindström det hänger på ändå.

Växjö: Har under sommaren gått från att ses som ett mittenlag till ett givet topplag med några fina värvningar. Emil Pettersson och Richard Gynge kan bli en fruktad duo.

Örebro: Är Dominik Furch den målvaktsetta man saknat de senaste åren och kan han ha samma betydelse för laget som Jhonas Enroth hade i fjol? Jag saknar något namn på backsidan för att se denna trupp kunna etablera sig som ett topptio lag.

* * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny