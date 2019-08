När såg vi det senast?

Efter två månaders i dvala är bloggen tillbaka efter en lugn och härlig ledighet.

Eftersom augusti är en hockeymånad är det självfallet på sin plats att även jag börjar knacka på tangenterna och taggar igång för en ny säsong.

Och vilken säsong vi har framför oss.

Ni har säkert redan koll på namnen men herregud vilka profiler som ramlat in i SHL till den stundande säsongen.

Tro mig, det här kommer bli skoj.

Den största profilvärvningen i svensk hockey inför kommande säsong är tveklöst våldsamt meriterade Patrik Berglund som kommer att stärka upp ett redan vasst Djurgården som i och med den rekryteringen tveklöst kommer lyftas fram som ett givet topplag.

Patrik Berglund spelade World Cup så sent som 2016 och svarade där för en vass insats. Berglund är en klasspelare som jag tror kommer dominera i SHL. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN /

När var det senast en sådan klasspelare som är mitt i karriären och en i grunden given NHL-spelare kom hem?

Visst, Jacob Josefson var en värvning som visade sig vara fjolårets bästa spelare men i ärlighetens namn är Josefson med NHL mått mätt inte i närheten av Berglund.

Sen är det såklart mycket som spelar in men känslan jag får när jag läser intervjuer med Berglund verkar han vara en person som hittat harmonin och glädjen till sporten igen.

Bara det är positivt nog.

På tal om Djurgården.

Jag har noterat diverse listor med nyförvärv men kan inte minnas jag sett en enda som har haft Marcus Högström som en av seriens bästa värvningar.

Min blogg kommer i vanlig ordning att svämma över av listor under augusti månad och en sak är säker.

Marcus Högström är i mitt tycke en av de absolut bästa värvningarna inför kommande säsong och jag ser honom som en av de bästa backarna i serien en position han befäste under sin senaste säsong i SHL 2017-2018.

Patrik Berglund, Richard Gynge, Tom Pyatt, Ville Leskinen och Emil Pettersson är några av många profiler som ramlat in i SHL under sommaren. Således har det hänt en del sedan med senaste genomgång och när jag om några veckor sätter mig och går igenom och rankar lagen kommer det mer eller mindre kännas som en övermäktig uppgift då många lag på pappret ser intressanta ut.

Andra saker jag har noterat under min ledighet är utöver värvningarna var det liv som blev i samband med att svenska ishockeyförbundet anammade den regeländring i form av ”late hit rule” som testats utan några större friktioner internationellt.

Som vanligt vid dessa tillfällen slänger sig folk med att hockeyn är död och att man sett sin sista match.

Lugn, bara lugn.

Jag tror inte det kommer bli någon drastisk skillnad och när man provade detta under JVM i Vancouver i julas var det absolut inga som helst problem eller ens något som vållade debatt eller oklarheter.

Om det räddar oss från några hjärnskakning så är det en bra regel.

Men visst. Det kan säkerligen bli omdiskuterade situationer som det alltid blir i en bedömningssport som hockey ändå är.

Nu är vi igång igen.

Kul.

Jag ska ta mig runt lite under augusti för att se några matcher och lag och både stilla mitt sug efter hockeyn men också för att tydligare skaffa mig en bild av lag och spelare.

Tack för att ni tog er tid

Sanny