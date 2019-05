Det skulle visa sig att matchen mot Ryssland i tisdags endast var en försmak av hur illa det skulle se mot Finland.

Maken till ett mer virrigt försvarsspel har jag inte sett på kvartsfinals nivå på många herrans år.

Jag är full av beundran över det finska laget som via hårt och disciplinerat jobb med en tydlig taktiks idé som enkelt manövrerade ut det svenska laget.

De finska forwarderna spelade upp pucken på back som tog skott. Enkelt men smart och framförallt skapade det kaos i det virriga svenska försvarsspelet.

Jag frågar mig återigen.

Hur är det möjligt att det återigen kan vara så passivt med tillgång till spelare av absoluta världsklass?

Spelare för spelare är det ett svenskt lag som kanske tom är det bästa som Rikard Grönborg förfogat över under sina tre år som förbundskapten men likväl ser jag bara ett kollektivt dåligt försvarsspel.

Jag är inte dummare än att jag förstår att den mentala pressen kan ha varit svår att hantera.

Men likväl.

När man, som idag, spelade på ledning hade man enorma problem i sitt styrspel och lämnade stora ytor åt de finska spelarna. Man försökte störa det första passet men släppte igen de finska spelarna på den förbjudna insidan. Det gjorde i sin tur att backarna tvingas släppa blålinjen vilket gav finnarna än mer ytor.

Väl i egen zon såg jag fortsatt ingen struktur och passiviteten var frapperande vilket man kan se när spelare lägger sig och täcker skott långt ifrån puckföraren och det är för mig tydligaste av tecken att spelarna inte vet var det ska vara och hur det ska agera. Jag tror att det till och med kan ha blivit lite för mig av det goda.

Detta lägger jag enkom på coacherna som inte lyckats implementera en trygg defensiv.

Grönberg och hans team har (rättfärdigt) hyllats för de tidigare två gulden men nu måste man nu rikta fokus mot dem.

Varför har ni inte lyckats nå fram till spelarna?

Fanns det den energi som krävs in till gruppen?

Varför har ni inte fått struktur på defensiven?

Vidare måste vi också gå in på sättet man coachade laget idag.

Återigen så enormt passivt genom hela matchen och inga som helst intentioner att försöka ändra matchbilden.

Och. William Nylander, en spelare som är tillsynes totalt immun mot mental press spelade endast knappt 16 minuter under matchen och endast fyra minuter och 51 sekunder i den tredje perioden.

Jag förstår det inte.

Varför spelade man sedan John Klingberg (offensivt enormt skicklig) och Mattias Ekholm (värdsback men svag idag) med minuter kvar när Finland plockade ut målvakten?

Jag vet att Sverige lika gärna hade kunnat spela semifinal om Patric Hörnqvist satt pucken som gled strax utanför den tomma finska målburen men det hade i ärlighetsnamn inte varit rättvist.

Det har nog inte heller varit helt optimalt att ha etablerade NHL spelare helt eller delvis utanför laget.

Några av dessa har säkerligen fått löften och framförallt förhoppningar om större roller när de bestämde sig för att förlänga sina säsonger med drygt en och en halv månad.

Det tror jag knappast knutit samman laget det där sista som krävs för att bli framgångsrika och inte heller har en grupp formats som driver och sätter tydliga krav på varandra vuxit fram.

Att Sverige åker ut i en kvartsfinal må så hända och i grunden inget konstigt i sig. Men det är mer sättet man åker ut på som är frustrerande.

Sverige förlorade för att man gjorde en dålig match och någonstans har man sett tecken på det under hela turneringen. Att man inte lyckats få ihop ett spelsystem och spelsätt som alla köpt blev tillslut det som fällde Sverige från det historiska tredje raka guldet.

Mitt i all bedrövelse känns det positivt att slippa möta Ryssland i en semifinal.

Det hade nog blivit otäckt.

Deppigt efter kvartsfinalförlusten mot ett för dagen mycket bättre finskt lag. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny