Det är AO om Sverige ska spela om medaljerna

Tre Kronor är behov av en bra prestation ikväll och det finns saker man måste prioritera i en så pass kort turnering som VM.

Det måste man visa mor ryssarna idag.

Redan nu ser man dock ut att få bästa tänkbara scenario i en kvartsfinal.

Efter gårdagens segermatch mot Lettland väntar nu tuffast tänkbara test i form av ett offensivt och stjärntätt Ryssland.

Det är bästa tänkbara genomkörare inför stundande kvartsfinal.

Sverige har inte riktigt fått spelet att stämma i de lite tuffare matcherna under gruppspelet och är därför i behov av en bra insats ikväll för att bygga upp ett starkt självförtroende inför kommande slutspel.

Det jag framförallt eftersöker är ett mer resolut och aggressivt försvarsspel där man på ett tydligare sätt kan läsa av varandra i ett tidigare skede. För ofta har man blivit passiva och därav rätt klena i närkampsspelet vilket gjort att motståndarna, framförallt Tjeckien och Lettland samt delvis Schweiz, hamnat på insidan av de svenska försvarsspelarna.

Det har förvånat mig väldigt mycket och något som självfallet inte håller mot de bästa nationerna och i synnerhet inte mot detta offensivt begåvade Ryssland.

Även om Sverige har den bästa backuppsättningen i VM handlar försvarsspel i regel om de fem spelarnas samspel och att de känner tillit till varandra.

Jag vidhåller likt en dåres envishet att det, framförallt i en kort turnering som VM, handlar om att prioritera och sätta ett försvarsspel där alla känner sig bekväma.

Min erfarenhet är att de skickligaste spelarna kan anpassa sig till det defensiva med tydliga ramar så länge de får friare tyglar i offensiven. Och väl där har Sverige en uppsjö av kreativa spelare, både backar och forwards, som löser de uppkomna situationerna med varandra ofta bättre utan coachernas inverkan som istället ska ge förutsättningar i form av coachning och matcha de heta spelarna i offensiva lägen.

Återigen. Försvarsspelet är AO om Sverige ska slå dels Ryssland ikväll eller spela om medaljerna för den delen.

Även om försvarsspelet inte var av det bästa slaget igår mot Lettland tycker jag likväl det fanns positiva saker att lyfta fram.

Bland annat var det en mer kontrollerad och sammansvetsad forecheck än vad jag sett tidigare under mästerskapet. Just den detaljen är enormt viktigt ikväll för att förhindra de många kreativa ryska spelarna att komma med fart genom mittzon.

Ett sätt att kunna få dessa ryska spelare ur balans och komma ur sin rytm är att backarna, som är den svagaste lagdelen, sätts under hårt tryck och börjar kasta iväg puckarna. De har en tendens att göra så när de blir stressade och är felvända.

Det resulterar i att farten dras ned och inte sällan åker aningen frustrerade ryska forwards djupt ned i egen zon och hämtar pucken.

Vi såg det framförallt i World Cup (visserligen ett par år sedan) men också under VM-turneringar efter det.

Här krävs dock en större noggrannhet och nog även ödmjukhet från de svenska backarna som haft en tendens att bli överambitiösa i offensiv zon och klivit ned för hjälpa till i en vilja att hålla kvar pucken i anfallszon. Väl där har man gått bort sig aningen för många gånger vilket öppnat upp lägen bakåt och mot skickliga ryssar tror jag alla förstår vad det kommer resultera i.

Presspelet är med andra ord en viktig del av försvarsspelet som inte bara innefattar den egna zonen.

Jag vill hävda att prestationen ikväll kommer ligga till grund för Tre Kronors fortsatta öde i denna turnering. Visserligen brukar man säga att man nollställer sig efter gruppspelet men det är en sanning med modifikation.

Känslan är nog så viktigt och som grupp måste man hitta ett lugn i sitt spel som också skapar trygghet och tro att det där tredje guldet är realistiskt.

Konkurrensen i VM känns tuffare i år än tidigare och därför måste försvarsspelet sitta redan ikväll om en medalj av den ädlare valören ska vara möjlig.

Även om det är mycket om och men inför kvällens match så tyder mycket på att Tre Kronor kommer ställas mot Finland i en kvartsfinal vilket skulle vara att föredra alla dagar i veckan före USA eller Kanada.

Det är en match som Sverige vinner nio av tio gånger förutsatt att försvarsspelet sitter och helst redan ikväll.

