Prisa de som prisas bör

I väntan på SHL- Awards, som hålls efter slutspelet, har jag delat ut priser till de som gjort sig förtjänta för sina bra och ibland mindre bra prestationer.

Idag anordnar jag min egna lilla ceremoni här på bloggen.

All-Star team

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå

Bäst räddningsprocent, minst insläppta mål i snitt och flest vinster av samtliga målvakter i serien. Det säger en del om vilken supersäsongen som Lassinantti svarat för

Backar:

Jesse Virtanen Färjestad

Med 41 poäng vann Virtanen backarnas poängliga och slutade på en meriterande fjärdeplats i hela seriens poängliga. Kan inte minnas jag sett Virtanen göra en dålig match den här säsongen.

Erik Gustafsson Luleå

Seriens mest komplette back som man på förhand visste var stabil defensivt men som också visat att hanterat spelet med puck långt mycket bättre än förväntat.

Forwards:

Ryan Lasch Frölunda

Elegant som få med en speluppfattning av europeiskt toppsnitt. Vinner för andra gången i karriären poängligan i SHL.

Jacob Josefson Djurgården

Seriens mest kompletta spelare som överraskat stort efter åtta år i Nordamerika där han suttit fastkedjad i en defensiv roll. Visade per omgående att han har en spelförståelse som få andra.

Joakim Nygård Färjestad

Den mest sevärda spelaren i serien valde att stanna kvar ett år extra i SHL för att ta nästa steg. Det har han onekligen gjort och svarade för sin mål och poängbästa säsong i karriären.

Coach:

Thomas Berglund Luleå

Sett till förväntningarna inför säsongen var det nog få som hade trott att Luleå skulle vara ett topplag och desto färre som trott att man skulle vara topp två.

Har fått ut mer eller mindre max från sitt lag kväll efter kväll.

Säsongens

…Skyttekung: Djurgårdens Emil Bemström tog SHL med storm och pangade in 23 mål vilket gör honom till den yngste skyttekungen i SHL´s historia.

… Spelgeni: För andra året i rad, tredje gången totalt, är Frölundas Ryan Lasch seriens assistkung. Med imponerande 38 assist på 46 matcher var han tre passningar vassare än Färjestads Jesse Virtanen.

I fjol vann Lasch assistligan för en viss Elias Pettersson.

… Genombrott: Färjestad har varit seriens målgladaste lag även den härsäsongen och ett namn som sticker ut är Oskar Steen.

I fjol svarade Steen för sex poäng på 46 matcher och ett spel som lämnade en del att önska.

Den här säsongen har han exploderat och svarat för 37 poäng och med det en tiondeplats i poängligan.

… Comeback: Det var knappast någon som sprang längs Storgatan i Luleå och badade i fontänen i Statsparken jublande glad över att Stefan ”Skuggan” Nilsson vunnit dragkampen om Jack Connolly.

Tvärtom. De flesta undrade nog vad Luleå sett som undgått många andra.

Svaret kom tämligen snabbt.

Connolly svarade för en stark hemmadebut mot Brynäs och från det har det bara rullat på även om det poängmässigt kom en svacka under januari och februari. Av Connollys 16 mål har åtta varit matchavgörande vilket är den bästa noteringen sedan Frölundas Andreas Johnson gjorde nio stycken säsongen 14-15.

… Värvning: Ser man till poäng per betalad krona ser jag ingen som är i närheten av Djurgårdens Emil Bemström och Rögles Leon Bristedt. Snacka om fynd.

… Prestation: Skellefteås Robin Alvarez statistik den här säsongen är unik och jag kan med gott samvete säga att jag (nästan) aldrig tidigare varit med om något liknande.

Alvarez 13 mål och noll assist är en unik notering och aldrig tidigare har en spelare som spelat en hel säsong gjort tvåsiffrigt med mål utan att lyckas stå för en assist i SHL’s sedan det finns statistik att tillgå från säsongen 1975-1976. Hannes Hyvönens spelade elva matcher för Färjestad 2003 och stod då för tio mål och noll assist men det var under en kortare period om knappt två månader.

De närmsta vi kommer i modern tid är Peter Nylander i Timrå 2006-2007 som stod för tio mål och en assist. Andra noteringar värda omnämnde och för att ytterligare sätt perspektiv på Robin Alvarez prestation är från 2006-2007 när Skellefteås Jason King gjorde 14 mål och fyra assist och från säsongen 2001-2002 när Luleås Toivo Suursoo gjorde 15 mål och tre assist.

Den prestation Robin Alvarez har stått för är värd en enorm respekt.

Nu till de alternativa priserna…

Årets Henrik Stensson Trophy går till Timrås Jermey Boyce som gick 26 under par på 49 spelade hål.

Årets T. J. Hensick Trophy som tilldelas säsongens mest misslyckade värvning går till Skellefteå och Juhamatti Aaltonen.

Kommentar: ….

Årets Jörgen Jönsson Trophy går till den spelare eller ledare som visat störst ledaregenskaper på som vid sidan av isen.

Vinnaren är: Johan Pennerborn Färjestad

Kommentar: Har lett sitt lag till seriesegern och stått för ett lugnt och tryggt ledarskap som gett klubben framtidstro. Står alltid upp rakryggat oavsett resultat utan att skylla ifrån sig eller för den delen gnälla på domarna.

Årets Johan Davidsson Trophy går till den spelare som visat stört sportsmanship och varit en bra förebild.

Vinnaren är… Johan Olofsson Malmö Redhawks.

Trots att han via sitt frejdiga spel ofta hamnar i situationer runt mål har han endast dragit på sig två utvisningar under säsongen. Dessutom är Johan en respekterad motståndare likväl som hos domarna.

Årets Robin Figren Award som tilldelas säsongens största profil går till Malmös Emil Sylvegård.

Kommentar: Med en förmåga att engagera, väcka känslor och bjuda på sig själv har Malmös Emil Sylvegård växt ut till en av seriens största profiler.

Årets Erik Forsell Award som tilldelas seriens mest underskattade spelare går till Rögles Ted Brithén.

Kommentar: Gör sin bästa säsong i karriären och trots det är det få som dessvärre ser Ted Brithéns som den stjärna han är.

Årets Jonas Frögren Trophy går till den spelare som spelat mest uppoffrande för sitt lag, både tagit emot och delat ut smällar utan att gnälla och alltid satt laget i första hand.

Vinnare är... Didrik Strömberg HV71.

Kommentar: Med ett resolut spel har Strömberg varit hänsynslös mot sig själv, täckt skott med livet som insats alltid med lagets bästa i åtanke.

Årets Martin Knold hederspris går till Linköpings Nick Sörensen.

Kommentar: Martin Knold är inte känd för den bredare publiken efter sin tre år med Linköping i SHL.

Han var dock stekhet i inledningen av säsongen 2003-2004 och ledde ett tag skytteligan på fyra mål. Han slutade dock på fem mål på den säsongen och fick med det ett pris uppkallat efter sig.

En liknande resa har den nuvarande Linköpingsspelaren Nick Sörensen gjort och inledde säsongen med åtta mål på sina elva första matcher. På de resterande 28 matcherna svarade Sörensen dock bara för sex mål.

Årets Per Ledin går till den spelare som aldrig någonsin ger upp.

Vinnaren är… Per Ledin

Och nu till det minst prestigefyllda priset…

And the Oscars goes to...



Växjös Brendan Shinnimin som haft en förmåga att filma bättre än någon annan.

* * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny