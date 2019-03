En underbart härlig hockeykväll står för dörren med sju SHL-matcher, tre matcher från den Hockeyallsvenska slutspelsserien och dessutom playoff till Hockeyallsvenskan.

Årets bästa tid är här.

Toppmatchen mellan Färjestad och Luleå är en höjdare där seriesegern står på spel vilket är sekundärt när prestige och revir ska pinkas in.

Dessutom spelar Malmö mot Rögle inför en fullsatt Malmö Arena.

Tänk, bara tänk om de här två lagen kunde mäta sina krafter i en åttondelsfinal.

Det vore något.

Då krävs det dock att HV71 vinner båda sina avslutande matcher för att det ens ska kunna vara möjligt.

Om det är prestige i Karlstad gäller den här matchen ”Bäst i Skåne” och den hettan och pulsen med allt vad det innebär ska inte underskattas.

Ångestmatchen hittar vi i Linköping mellan två formsvaga lag.

Jag tror den mentala inställningen hos de bägge lagen måste vara att de har ”allt att vinna” och att ”ingen tror på oss”.

Jag vet att någon säkerligen tolkar det som en form av looser-mentalitet men i det läge som lagen befinner sig rent mentalt tror jag det kan vara befriande.

Jag menar. Vad är det värsta som kan hända?

Missa slutspel. Absolut. Men är det så jäkla farligt?

Klart det hade varit ett misslyckande att missa topp tio men sett till förhandstipsen är tabellplaceringen inte lika anmärkningsvärd som det stundtals svaga spelet.

Formstarka Örebro vinner hemma mot Mora som är i full färd med att förbereda sig för kval vilket betyder att den sista slutspelsplatsen avgörs först på torsdag.

Flertalet spelare i Linköping och Brynäs upplever enbart press och det här med att ”ut och njuta” och ”ha kul” känns som en ren utopi.

Det är nu som de ledande spelarna ska kliva fram och visa lugn och sprida självförtroende.

Den mentala utmaningen är svår speciellt för Linköping och Brynäs som lär känna mer press än vad Örebro gör som ändå varit uträknade hela säsongen.

Jag vill se att Broc Little och Ryan Gunderson visar vägen, Little via sitt frejdiga anfallsspel och Gunderson via sitt mästerliga lugn. Det kommer ge respektive lag självförtroende.

I omgång 51 ser jag inga avgörande taktiska drag som kommer ha betydelse utan det gäller att det mentala tillståndet är balanserat och att man inte blickar framåt.

Här och nu.

Vad som händer i morgon eller dagen efter det är inget man kan styra över.

Skit i pressen om slutspel och se det enbart som en bonus.

De flesta har redan räknat ut er.

Det borde kunna sammansvetsa en grupp.

Broc Little och Ryan Gunderson är två spelare som visa vägen med sitt spel ikväll

Tack för att ni tog er tid

Sanny