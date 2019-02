Har aldrig hänt tidigare

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #19

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå (4)

Luleåkeeperna är med i Veckans lag för tredje veckan i rad vilket inte hänt under de fyra år jag kört listan. Som Joel Lassinantti spelar för tillfället går det inte att hålla honom utanför efter en vecka med ett sanslöst övertygande spel.

Var lysande mot Skellefteå i torsdags precis som mot Frölunda i lördags. Ett insläppt mål i vardera av båda dessa tuffa matcher och en räddningsprocent på 96,43 är starka soffor.

Bubblare: Adam Werner Färjestad

Backar:

Jesse Virtanen (2)

Seriens poängmässigt vassaste back som också hanterar spelet över hela banan på ett väldigt bra sätt. Spelar gediget och faktiskt rätt tufft och grinigt i egen zon men en härlig förmåga att följa med upp i anfallen och skapa lägen. Ovärderlig för Färjestads spel.

Erik Gustafsson Luleå (4)

Brakade in rejält i sargen efter att Emil Djuse kört över honom i torsdags vilket lär fått många med sympatier för Luleå att hålla andan. Kom tillbaka strax efter och i visar i regel i match efter match att han är den klassback man hoppades på. Även om förväntningarna var höga på honom inför säsongen tror jag faktiskt inte man ens från Luleålägret vågade tro att han skulle vara så här bra.

Bubblare: Joel Persson Växjö, David Bernhardt Växjö.

Forwards:

Michael Lindqvist Färjestad (2)

Målkungen förvandlades under veckan till assistkung när han stod för fem passningspoäng på två matcher. Med 25 poäng på 25 matcher är Lindqvist den enda spelaren (minimum tio spelade matcher) i SHL som snittar en poäng per match.

Chris Versteeg Växjö

Värvningen slog ned som en bomb för ett par veckor sedan även om det fanns frågetecken kring Versteegs status eftersom han inte spelat under en längre period. Har visat klass direkt och spelar på en hög nivå och bidrar offensivt. Fyra nya poäng på två matcher och totalt sju poäng på fem matcher så här långt.

Rodrigo Abols Örebro

Jag rankade under veckan Rordigo Abols som en av de hetaste spelarens utan kontrakt i hela SHL. Senare samma dag förlängde Örebro hans kontrakt med två år och det är bara att gratulera alla med sympatier för Örebro. Den lettiske centern har tagit en nyckelroll och hans spel den senaste tiden är en stor anledning till att Örebro plötsligt vaknat till liv.

Bubblare: Linus Sandin Rögle, Johan Ryno Färjestad, Isac Lundeström Luleå

Coach:

Niklas Eriksson Örebro

I och med veckans dubbla segrar (totalt fyra raka nu) har man hängt av sig Mora i botten av tabellen och kan för första gången börja rikta blickarna uppåt i tabellen. Jag tror både Linköping och Brynäs, i svag form, känner flåset från Örebro som nu har hittat ett bättre och stabilare spel och framförallt genomföra det i 60 minuter vilket annars varit ett problem under säsongen.

Veckans… Nollor

Skellefteås Mantas Armalis storspelade när han höll nollan mot Malmö i lördags. Det var hans fjärde nolla för säsongen vilket är näst flest i serien bakom HV’s Jonas Gunnarsson och hans fem nollor.

Färjestads Adam Werner höll nollan mot Timrå i lördags i en målsnål tillställning där Färjestad lyckades vinna med 1-0 efter övertid. Det var rookiens tredje nolla den här säsongen.

Veckans… Hattrick

Färjestads Johan Ryno sköt sitt första hattrick i SHL mot Rögle i onsdags när Färjestad tog en imponerande och övertygande skalp.

När Rögle städade av Mora tämligen enkelt i lördags var det Linus Sandins tur att trycka in ett hattrick.

Veckans… Junior

Luleås Isac Lundeström var tillbaka i torsdags efter att ha missat en match och gjorde direkt skillnad. När Niklas Olausson tvingades lämna återbud tog Lundeström platsen mellan Karl Fabricius och Robin Kovacs och stod för en lysande match.

Den hockey som Isac Lundeström spelar just nu är tveklöst den bästa han gjort under sin ännu korta karriär. Valet att vända hem till Luleå är nog ett beslut samtliga parter, i synnerhet Anaheim, är nöjda med när de ser det spel Lundeström visar upp just nu.

Veckans… Skada

Skellefteås Jimmie Ericssons skada var av det olyckligare slaget när hälsenan skars av i en situation med Luleås Joonas Jalvanti.

Enormt tråkigt för Skellefteå och Jimmie själv såklart och frågan är om det var det sista vi såg av den profilstarka spelaren på isen.

Skellefteå svarade upp på bästa sätt och stod för en gedigen och klassisk krigarinsats när man vann mot Malmö i lördags.

Veckans… Spaning

David Bernhardt har sedan flytten från Djurgården tagit fina kliv och växt mer och mer i Växjö.

Hanterar spelet med puck bra och har klarat av att stärka upp en redan bra backuppsättning.

Svarade för en stark vecka med ett överlag bra spel med ruggigt starka underliggande siffror och dessutom två mål på lika många matcher

Veckans… ”Jävla skitbyte”

Linköpings (pressade?) tränare Tommy Jonsson var inte direkt nöjd med det byte som Linköping genomförande i samband med Djurgårdens avgörande 3-2 mål som han benämnde som ”Jävla skitbyte” i intervjun efter matchen.

Och det är väl bara att hålla med Jonsson va?

Veckans… Skitbyte 2.0

Jag är osäker vad Skellefteås coach Tommy Samuelsson kallade detta byte för men nog känns skitbyte passande här också?



Veckans… Initiativ



https://twitter.com/cmoresport/status/1097566312551890944

Veckans… klapp-klapp-spel 1.0

https://twitter.com/RoadLaker/status/1098697490117873664

Veckans… klapp-klapp-spel 2.o

https://twitter.com/cmoresport/status/1099316076415016961

Veckans… Supporter

https://twitter.com/LarsLindberg10/status/1099296160370647041

Veckans… Mest övertaggade

https://twitter.com/cmoresport/status/1099376704315899905

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1098692441106980864

